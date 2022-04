Les améliorations technologiques du marché de l’imagerie des essais cliniques orientent la croissance en 2026

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial de l’imagerie des essais cliniques devrait enregistrer un TCAC substantiel de 6,7 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés (avec analyse COVID 19) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-clinical-trial-imaging-market&pm

Analyse concurrentielle: marché mondial de l’imagerie des essais cliniques

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont BioTelemetry, Inc, IXICO plc, Resonance Health, Bioclinica, ICON plc, Radiant Sage LLC, Lyscaut Medical Imaging Company, Quotient Sciences, worldcare Clinical, Navitas Life Sciences, Cardiovascular Imaging Technologies, Intrinsic Imaging , Image Core Lab, ERT Clinical, Perspectum Diagnostics, Anagram 4 essais cliniques, Parexel International Corporation entre autres.

Les techniques d’imagerie sont très utilisées dans les essais cliniques oncologiques pour obtenir des preuves précises afin de prendre une bonne décision. Dans l’imagerie des essais cliniques, la technologie des représentations d’imagerie pour le médical comprend le service de radiographes (technologues en rayons X), de physiciens médicaux, de radiologues, d’échographistes (technologues en échographie), d’infirmières et d’ingénieurs biomédicaux.

La première analyse d’image informatisée a été introduite en 1960. Initialement, l’imagerie médicale a commencé avec la technologie des rayons X, à cette époque, la procédure de rayons X serait passée à travers le corps sur un film, ce qui générerait un image et il faudrait environ 11 minutes pour terminer la procédure de radiographie. La technique de numérisation a été introduite en 1970. Cette nouvelle technique contient une image numérique des parties internes du corps telles qu’un scanner de tomodensitométrie. Cette technique numérique présente de nombreux avantages tels que la facilité de stockage des enregistrements, elle a la capacité d’utiliser des ordinateurs pour analyser les images et détecter les problèmes et elle a la capacité d’améliorer les images à l’aide de la technologie.

Pour plus d’informations, obtenez GRATUITEMENT une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-clinical-trial-imaging-market&pm

Segmentation: marché mondial de l’imagerie des essais cliniques

Le marché mondial de l’imagerie des essais cliniques est segmenté en cinq segments notables qui sont la base des produits et services, de la modalité, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Sur la base des produits et services, le marché est segmenté en services et logiciels En mai 2019, Navitas Life Cycle annonce l’acquisition de KAI Research qui renforce son expertise dans la douleur, le diabète, les maladies infectieuses et la santé mentale et a l’intention de créer une entreprise pour fournir et initier les résultats des essais.

Sur la base de la modalité, le marché est segmenté en tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique, échocardiographie, médecine nucléaire, tomographie par émission de positrons, rayons X, ultrasons, tomographie par cohérence optique et autres

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en oncologie, neurologie, endocrinologie, cardiologie, dermatologie, hématologie et autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, instituts de recherche universitaires et gouvernementaux, fabricants de dispositifs médicaux et autres. En août 2019, IXICO PLC a annoncé avoir conclu un contrat avec deux nouveaux clients biopharmaceutiques pour la fourniture de services d’analyse de données qui aident à soutenir les essais cliniques en Europe et en Amérique du Nord. Par ce contrat avec des clients biopharmaceutiques, la société a renforcé sa crédibilité sur le marché.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en ventes directes et ventes par appel d’offres

DEVELOPPEMENTS récents:

En juillet 2019, Paraxel International Corporation prolonge le lancement de Health Advances Asia Limited pour améliorer le démarrage du développement et de la commercialisation de médicaments en Asie/Pacifique par sa filiale de conseil stratégique. Les Health Advances aident à la fois les multinationales et les entreprises locales à se développer sur le marché mondial et à assister leurs clients dans de nouveaux développements.

En avril 2019, Perspectum Diagnostics a lancé MRCP+ lors du congrès international du foie qui se concentrera sur les pratiques cliniques. Il étudie les nouvelles données trouvées dans les études MRCP+ des patients. Il a la capacité de diagnostiquer et de développer de nouveaux traitements mettant en lumière la possibilité d’une enquête plus approfondie qui surveille l’application d’une évaluation plus approfondie. Il a été lancé pour donner des mesures qui pourraient approfondir les recherches sur le MRCP+ qualitatif afin de fournir des informations supplémentaires aux chercheurs.

En février 2019, ICON Plc a annoncé avoir acquis MolecularMD, un laboratoire spécialisé dans le diagnostic moléculaire. Après cette acquisition, le laboratoire d’ICON a amélioré ses offres de tests de diagnostic moléculaire, menant à l’expansion des plateformes de test, telles que la prochaine immunohistochimie (IHC) et le séquençage de génération.

Méthodologie de recherche: marché mondial de l’imagerie des essais cliniques

Principaux répondants : leaders d’opinion clés (KOL) : médecins, professionnels de la santé, chercheurs, distributeurs et industriels

Participants de l’industrie : PDG, vice-présidents, responsables marketing/produits, responsables de l’intelligence du marché et responsables nationaux des ventes

À propos de Data Bridge Market Research Private Ltd :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com