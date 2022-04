Les améliorations technologiques du marché de la thérapie cellulaire CAR-T orientent la croissance en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial de la thérapie cellulaire CAR-T devrait connaître un TCAC sain de 46,35 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. Augmentation des cas de cancer et demande croissante pour une méthode efficace pour soigner le cancer sont un facteur de croissance de ce marché.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la thérapie cellulaire CAR-T est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la thérapie cellulaire CAR-T pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la thérapie cellulaire CAR-T sont Autolus., Bellicum Pharmaceuticals, Inc., Bluebird Inc., CELGENE CORPORATION, Cellectis, Celyad, Eureka Therapeutics, Fortress Biotech., Immune Therapeutics, Juno Therapeutics, Kite Pharma, Novartis AG, Sorrento Therapeutics, Inc., TILT Biotherapeutics, Ziopharm Oncology, Inc., TrakCel, Tmunity Therapeutics, Promab Biotechnologies, Poseida Therapeutics, Inc., Minerva Biotechnologies Corporation et autres.

Définition du marché: marché mondial de la thérapie cellulaire CAR-T

Les cellules CAR-T ou les cellules T du récepteur d’antigène chimérique sont des cellules T qui ont la capacité de produire un récepteur de cellule T artificiel. La thérapie cellulaire CAR-T est un type de traitement dans lequel la cellule T des patients est modifiée afin qu’ils puissent attaquer les cellules cancéreuses en s’y attachant. En termes simples, ce traitement utilise votre propre cellule pour qu’ils puissent trouver le cancer. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que le cancer du sein, le carcinome, le cancer du pancréas, le neuroblastome et autres. L’augmentation des cas de cancer dans le monde est le facteur qui alimente la croissance de ce marché.

Facteurs de marché

La demande croissante de chimiothérapie parmi les consommateurs stimule la croissance du marché

Le nombre croissant de patients atteints de cancer dans le monde agit également comme un moteur pour ce marché

La sensibilisation accrue de la population à l’efficacité de la thérapie CAR T-cell propulsera également la croissance de ce marché.

L’augmentation des investissements en R&D dans la thérapie cellulaire CAR-T stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

Le coût élevé de la thérapie freinera la croissance de ce marché

La complexité liée au processus de fabrication entravera également la croissance de ce marché

La toxicité élevée associée à la thérapie agira également comme un frein à la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial de la thérapie cellulaire CAR-T

Par antigène cible

CD 19

CD 20

GD2

CD22

CD30

CD33

HER1

HER2

Méso

Egfrvll

Autres

Par application

Leucémie lymphoïde aiguë

La leucémie lymphocytaire chronique

Leucémie non hodgkinienne

Le myélome multiple

Cancer du pancréas

Neuroblasta

Cancer du sein

Leucémie myéloïde aiguë

Hépatocellulaire

Carcinome

Cancer colorectal

Autres

Développements clés sur le marché :

En janvier 2019, Novartis a annoncé qu’il allait acquérir CellforCure afin de pouvoir étendre sa thérapie cellulaire et génique. Cette acquisition aidera l’entreprise à rendre sa thérapie cellulaire Car-T Kymriah disponible pour un grand nombre de patients dans le monde et l’aidera également à améliorer sa capacité de fabrication de thérapies cellulaires et géniques.

En septembre 2018, Roche a annoncé avoir acquis Tusk Therapeutics afin de pouvoir créer des traitements immunologiques contre le cancer. Roche prévoit d’utiliser la cellule T régulatrice de Tusk qui aide le système immunitaire du patient à combattre le cancer. Cela aidera l’entreprise à renforcer sa position sur le marché

