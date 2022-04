Les améliorations technologiques du marché de la rédaction médicale orientent la croissance en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial de la rédaction médicale devrait atteindre une valeur estimée à 3,85 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026. Demande croissante d’informations sur les médicaments et demande croissante de préparation de projets de nouveaux brevets.

Marché mondial de la rédaction médicale par type (clinique, réglementaire, scientifique, autres), application (journalisme médical, éducation médicale, marketing médical, autres), utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud). Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la rédaction médicale est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la rédaction médicale pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial de la rédaction médicale

La rédaction médicale est un processus qui consiste en des informations relatives au processus d’avancement des médicaments, des informations sur la sécurité et la réglementation et d’autres informations relatives aux méthodologies de recherche. Ces documents sont généralement rédigés par des rédacteurs médicaux qui s’assurent qu’ils contiennent des informations relatives à l’utilisation du produit, aux résultats de la recherche et à d’autres informations. Ils sont largement utilisés dans des applications de gestion de projet, de pharmacovigilance, de gestion de données cliniques, etc.

Principaux concurrents du marché :

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché mondial de la rédaction médicale sont Parexel International Corporation., Trilogy Writing & Consulting GmbH, Freyr, CACTUS Communications, Covance Inc, IQVIA., OMICS International, Certara, SIRO Clinpharm, Quanticate, InClin, Inc. , Intertek Group plc, ICON plc, Cardinal Health., MakroCare., IF Medical Writing SASU, InfocusRx, inc., APCER Life Sciences, Inc., Pearl Pathways, LLC., Insight Medical Writing., SGS SA et autres

Facteurs de marché

La croissance de l’industrie pharmaceutique est le moteur de la croissance de ce marché

Le nombre croissant de brevets expirant est un autre facteur qui stimule la croissance du marché

La prévalence croissante des activités non essentielles stimule le marché

L’augmentation des investissements en R&D dans la rédaction médicale est un facteur de croissance de ce marché.

Contraintes du marché

Le coût élevé de l’attrition freine la croissance de ce marché

Le manque de professionnels qualifiés et formés est un autre facteur qui freine la croissance de ce marché

L’incompétence en rédaction technique est un autre facteur qui freine la croissance du marché.

Segmentation : marché mondial de la rédaction médicale

Par type

Clinique

Réglementaire

Scientifique

Autres

Par application

Journalisme médical

Éducation médicale

Médico Marketing

Autres

Par utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Organismes de recherche sous contrat

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Whitsell Innovations, Inc. a annoncé avoir acquis Pharmakey, LLC afin de pouvoir étendre ses services de conseil prévus et ses soumissions électroniques complètes. L’objectif principal est de répondre au besoin et à l’exigence de l’entreprise en matière de prise de décision réglementaire et d’écriture significative

En août 2018, Syneos Health, Inc a annoncé avoir acquis Kinapse, ce qui aidera l’entreprise à étendre ses activités de conseil et ses opérations en matière de sécurité, de réglementation et de pharmacovigilance. Cela aidera également l’entreprise à renforcer sa rédaction médicale, la transparence des essais cliniques, ses opérations de qualité et ses capacités de conseil dans les domaines de la R&D en fournissant des solutions à haute valeur ajoutée aux clients.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la rédaction médicale sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

