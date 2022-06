Les acteurs du marché de l’isolation active 2021 ciblent une application pour stimuler la croissance d’ici 2027

Marché de l’isolation active : par produit (textile (polyester, coton, laine, nylon), bâtiment et construction (laine de verre, laine minérale, EPS et autres)), par application (textile (vêtements de sport, vêtements de sport et autres), bâtiment et Construction (résidentielle et commerciale)) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché de l’isolation active couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principales entreprises concurrentes sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs du marché mondial et des statistiques indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude présentée dans le rapport donnera un aperçu de l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché de l’isolation active. Le rapport identifie et met également en évidence l’impact du COVID-19 sur le marché mondial de l’isolation active.

Perspectives de l’industrie de l’isolation active

La taille du marché mondial de l’isolation active devrait passer de 262,5 millions USD en 2020 à 371,2 millions USD en 2027, à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision. La demande croissante d’isolation active pour maintenir la température intérieure des bâtiments devrait principalement stimuler l’expansion du marché au cours de la période de prévision. En outre, une augmentation considérable des activités de réisolation pour réaliser des économies d’énergie devrait soutenir la croissance du marché de l’isolation active.

Facteurs d’influence clés associés au marché de l’isolation active :

La croissance rapide de l’adoption de l’isolation active par l’industrie du bâtiment et de la construction accélère sa transition vers des solutions écoénergétiques. La rigueur croissante des réglementations gouvernementales visant à promouvoir la durabilité dans diverses industries est principalement le moteur de la croissance du marché de l’isolation active.

De plus, les avantages des méthodes d’isolation active telles qu’une installation facile et une isolation améliorée, ainsi que l’augmentation des développements d’infrastructures et des projets de sophistication à un rythme effréné, en particulier dans les économies en développement rapide de l’Asie-Pacifique, devraient en outre dominer le marché. taux de croissance de la consommation sur le marché mondial de l’isolation active au cours de la période de prévision.

L’escalade des dépenses dans le bâtiment et la construction et les projets d’infrastructure, associée à des initiatives gouvernementales favorables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), sont des aspects importants à prendre en compte et agissent pour obtenir un avantage concurrentiel dans les années à venir. En outre, la croissance de la demande d’isolation thermique dans les applications résidentielles et commerciales en raison de la hausse des coûts de l’énergie et de l’attention croissante portée à la conservation de l’énergie est un facteur de croissance important sur le marché mondial de l’isolation active.

Cependant, les lourds investissements en R&D des fabricants de textile pour introduire la gestion thermique et la respirabilité dans les vêtements de sport et de sport. Une fois sur le marché, ces produits devraient gagner en popularité, complétant ainsi la croissance de la demande de produits d’isolation active dans le monde entier.

Impact du COVID-19 sur le marché Isolation active :

L’épidémie de COVID-19 a considérablement affecté le marché, entraînant une forte baisse de la demande globale au cours des premiers mois de confinement à l’échelle nationale. Le ralentissement économique et l’augmentation du chômage ont conduit collectivement à une diminution significative des dépenses de consommation en 2020, ce qui aura un impact durable sur le scénario de marché au cours des premières années de la période de prévision. L’effet en cascade sur la demande provenant des marchés d’utilisation finale résidentiels et commerciaux a également provoqué une tendance à la baisse notable dans le sentier de croissance du marché. Cependant, le marché a commencé à accélérer le rythme avec la renaissance visible de l’industrie du bâtiment et de la construction, en plus de la reprise d’autres domaines d’application clés d’utilisation finale.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché de l’isolation active basée sur le produit et l’application.

Sur la base du produit, l’isolation active a été segmentée en –

Textile

Polyester

Coton

Laine

Nylon

Construction de bâtiments

Laine de verre

Laine minérale

Polystyrène expansé (EPS)

Les autres

En fonction de l’application, l’isolation active a été segmentée en –

Textile

Vêtements de sport

Vêtements de sport

Les autres

Construction de bâtiments

Résidentiel

Commercial

Marché de l’isolation active : perspectives régionales

Le marché de l’isolation active a été segmenté en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Europe domine actuellement le marché mondial en raison de réglementations strictes concernant l’utilisation des matériaux d’isolation des bâtiments. L’Asie-Pacifique, en raison de l’urbanisation rapide et des développements infrastructurels associés, devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La présence d’acteurs de premier plan stimulera la croissance du marché en Amérique du Nord et l’attention croissante portée aux développements dans les industries d’application.

Clé globale A

Les concurrents actifs du marché de l’isolation comprennent –

WLGore et associés

Polartec

Prima Loft, Inc.

Remmers Limitée

Unger Diffutherm GmbH

Laine HD

Invista

Vierge.

Les principaux acteurs du marché de l’isolation active se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que l’expansion, les acquisitions, les coentreprises, les nouvelles gammes de produits et l’adaptation des technologies de pointe au niveau mondial pour améliorer leurs parts de marché et maintenir leur leadership sur le marché moins concurrentiel. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs.

Le rapport sur le marché de l’isolation active couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

