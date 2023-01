Les acides aminés sur le marché des compléments alimentaires devraient atteindre une valeur de 66,97 milliards USD d’ici 2029 L'épidémie de COVID-19 exerce une pression énorme sur l'industrie nutraceutique et nutraceutique. De nombreux travailleurs de première ligne, y compris des médecins, des infirmières, d'autres professionnels de la santé, des agents d'assainissement ou des agents de nettoyage, travaillent pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus. Les agences gouvernementales ont conseillé aux citoyens d'avoir une alimentation saine et nutritive pour lutter contre la maladie.

Le marché des acides aminés dans les compléments alimentaires est évalué à 26,1 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 66,97 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 12,50 % au cours de la période de prévision.

Les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie d’experts, d’entreprises, de producteurs et de distributeurs représentés géographiquement, ainsi que des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique, les principaux acteurs et partenaires. «Capacité, conception du réseau, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse de la chaîne d’approvisionnement et de l’écart de la demande.

Les consommateurs sont également de plus en plus soucieux de leur santé à mesure que la demande d’aliments nutritifs augmente. Cela a obligé les fabricants d’aliments et de boissons à produire des produits enrichis en nutriments essentiels tels que les acides aminés, augmentant ainsi la demande des clients en acides aminés.

Acides aminés dans la dynamique du marché des compléments alimentaires

conducteur

L’importance croissante accordée par les consommateurs au maintien de la santé et du bien-être stimule la croissance du marché.

Les acides aminés contenus dans les compléments alimentaires gagnent en popularité, en particulier chez les athlètes et ceux qui pratiquent un exercice intense. On met de plus en plus l’accent sur la forme physique et le maintien de la forme et la participation croissante aux sports, aux clubs de santé, aux clubs sportifs et aux gymnases. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs à l’origine de la croissance des acides aminés dans l’industrie des compléments alimentaires. ?

Stratégie marketing et innovation des ingrédients des produits.

L’utilisation d’ingrédients biologiques pour produire des acides aminés dans les compléments alimentaires gagne en popularité sur le marché à mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’utilisation d’ingrédients dans leurs produits.

De plus, la demande croissante des consommateurs récréatifs qui ne sont pas activement impliqués dans des exercices intenses alimente la croissance des acides aminés sur le marché des compléments alimentaires. En outre, la popularité croissante et la promotion des célébrités via divers canaux numériques influencent davantage la croissance du marché.

Possibilité

L’essor des centres de fitness et la participation croissante des femmes devraient alimenter la croissance du marché. La croissance de la population millénaire et l’essor du marketing sur les réseaux sociaux élargiront encore de nombreuses opportunités, alimentant la croissance du marché des compléments alimentaires d’acides aminés au cours de la période de prévision.

Restriction

Des réglementations strictes et le coût élevé des activités de R&D limiteront la croissance des acides aminés sur le marché des compléments alimentaires au cours de la période. Cependant, l’utilisation accrue d’étiquettes multipages et la méfiance des consommateurs remettront en cause la croissance des acides aminés sur le marché des compléments alimentaires.

Ce rapport sur le marché des acides aminés dans les compléments alimentaires fournit des détails sur les derniers développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et régionaux, les opportunités de flux de revenus émergentes, les changements du côté analyse. Réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, applications et domaine, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.

Pour en savoir plus sur les acides aminés sur le marché des compléments alimentaires, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Impact des pénuries de matières premières et des retards de livraison et scénarios de marché actuels

Data Bridge Market Research fournit une analyse et des informations avancées sur le marché, en tenant compte de l’impact des pénuries de matières premières et des retards de transport, ainsi que de l’environnement actuel du marché. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, l’élaboration de plans d’action efficaces et l’aide aux entreprises pour prendre des décisions importantes.

En plus des rapports standard, nous fournissons des analyses détaillées au niveau de l’approvisionnement, y compris les retards de livraison prévus, la cartographie des concessionnaires par région, l’analyse des marchandises, l’analyse de la production, la cartographie des tendances des prix, l’approvisionnement, l’analyse des performances des catégories, la gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement et l’intelligence avancée. Analyse comparative, autres acquisitions et services de soutien stratégique.

Impact du COVID-19 sur les acides aminés sur le marché des compléments alimentaires

Cela devrait augmenter la demande d’acides aminés dans les compléments alimentaires pour promouvoir la santé et le fonctionnement optimal du corps en fournissant des nutriments essentiels. Les acides aminés des compléments alimentaires sont nécessaires à la croissance et à la réparation des cellules et des tissus du corps. En plus de fournir une base pour des muscles et des tissus sains, les protéines végétales peuvent également vous aider à perdre du poids.

Couverture du marché mondial des acides aminés dans les compléments alimentaires

les types

acide glutamique

lysine

tryptophane

Autre

former

tablette

capsule

Liquide

Autre

utilisateur final

adulte

ancien

enfants

niño

application

gestion de l’énergie et du poids

santé générale

santé des os et des articulations

santé de l’estomac

immunitaire

Analyse régionale / aperçu des acides aminés sur le marché des suppléments diététiques

Les acides aminés sur le marché des compléments alimentaires sont analysés avec des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type, forme, canal de distribution, utilisateur final et application mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Acides aminés dans les compléments alimentaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne et la Turquie. , Autre Europe Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et reste de Afrique Moyen-Orient et Afrique (MEA), qui fait partie de (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché, suivie de l’Amérique du Nord. Sur le marché des compléments alimentaires en Asie-Pacifique, le marché des acides aminés alimentaires est porté par l’utilisation croissante des acides aminés alimentaires comme exhausteurs de goût dans l’industrie alimentaire et l’intérêt croissant des consommateurs pour des habitudes alimentaires saines. Les principaux importateurs d’acides aminés alimentaires sont la Chine, les Pays-Bas, la Belgique, l’Indonésie et les États-Unis. Les exportations et les importations des pays développés sont en constante augmentation en raison de l’augmentation de la consommation d’aliments transformés et préparés.

Explorez les relations d’information :

