Les 10 prochaines années pour voir une croissance au-delà de la complaisance sur le marché des véhicules sous-marins autonomes à un TCAC de 6,1%

Le nouveau rapport d’étude de marché de Persistence Market Research intitulé « Marché des véhicules sous-marins autonomes : analyse globale de l’industrie 2013-2017 et prévisions, 2018-2027 », met en lumière le marché des véhicules sous-marins autonomes (AUV) et propose une analyse approfondie pour les 9 prochains années.

Le marché mondial des véhicules sous-marins autonomes devrait atteindre 596,7 millions de dollars américains d’ici la fin de la période de prévision 2018-2027, enregistrant un TCAC de 6,1%.

Les applications aquacoles et maritimes déploient un maximum de véhicules sous-marins autonomes

Les véhicules sous-marins autonomes sont généralement utilisés dans les systèmes d’aquaculture pour une variété de tâches sous-marines telles que la surveillance de l’eau des réservoirs dans la pisciculture. La production aquacole a augmenté rapidement, faisant de la pisciculture l’un des secteurs industriels à la croissance la plus rapide au monde. Cela a contribué de manière significative à la croissance du marché mondial des véhicules sous-marins autonomes.

De plus, des véhicules sous-marins autonomes sont également utilisés pour la surveillance de la qualité de l’eau de mer afin de maintenir la qualité de l’eau de mer. Pour cela, des organismes gouvernementaux tels que l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) ont mis en place des réglementations sur l’utilisation de la qualité de l’eau de mer, qui devraient à leur tour répondre à la demande de véhicules sous-marins autonomes au cours de la période de prévision.

De nombreuses, sinon toutes, les industries océaniques ou maritimes dépendent de véhicules sous-marins autonomes pour la mise en place ou l’expansion de l’industrie respective. Les industries maritimes devraient connaître une croissance importante au cours de la prochaine décennie, en raison du développement économique mondial et de la demande croissante.

Des industries telles que le transport maritime, la construction navale, l’aquaculture côtière, la pêche, le pétrole et le gaz offshore, l’éolien offshore, le tourisme maritime, l’énergie marémotrice et houlomotrice devraient connaître une croissance robuste au cours de la période projetée, ce qui devrait à son tour stimuler la demande de véhicules sous-marins autonomes. Dans les années à venir.

Forte résurgence de l’industrie pétrolière et gazière au profit du marché des véhicules sous-marins autonomes

L’augmentation des activités d’exploration pétrolière et gazière offshore devrait créer une forte demande de véhicules sous-marins autonomes. Les véhicules sous-marins autonomes jouent un rôle important dans les activités d’exploration pétrolière et gazière offshore car ils fournissent une assistance en matière d’arpentage, de dragage, d’installation et de maintenance. Avec plus de la moitié du potentiel pétrolier et gazier offshore à explorer et des investissements croissants dans l’industrie, le marché des véhicules sous-marins autonomes devrait connaître une demande importante dans les années à venir.

Les véhicules sous-marins autonomes sont déployés pour un nombre limité d’opérations, en raison des incertitudes technologiques et des risques qui en découlent car l’eau absorbe rapidement les ondes de rayonnement électromagnétique, rendant les systèmes de communication inefficaces et inefficaces. De plus, les environnements aquatiques créent également des défis pour les véhicules sous-marins autonomes. Ces facteurs affectent collectivement les ventes globales de véhicules sous-marins autonomes.

Un nombre croissant d’études de recherche relatives à l’exploration et à l’échantillonnage des océans ainsi qu’une croissance substantielle de l’industrie pétrolière et gazière et des organismes de recherche scientifique devraient créer une opportunité importante pour les véhicules sous-marins autonomes au cours de la période de prévision.

Marché des véhicules sous-marins autonomes : entreprises clés

Certains des principaux acteurs impliqués dans le marché des véhicules sous-marins autonomes inclus dans cette étude sont General Dynamics Corp., Teledyne Gavia ehf, Kongsberg Maritime AS, Saab AB, Atlas Elektronik GMBH, ECA Robotics SAS, Fugro NV, L3 OceanServer, Hydromea SA, et International Submarine Engineering Ltd.

