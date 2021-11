Les 10 prochaines années pour voir le marché des commutateurs de verrouillage automobile avoir un flux de croissance substantiel

Les progrès continus des technologies numériques et l’intégration de l’électronique et de l’IoT dans l’industrie automobile sont devenus un indicateur essentiel du développement de nouveaux modèles. Dans cette voie de développement, de plus en plus de technologies électroniques avancées sont adoptées dans le châssis et le système de sécurité et de contrôle, et le commutateur de verrouillage automobile en fait partie.

L’interrupteur de verrouillage automobile, également connu sous le nom de système de verrouillage central, offre la sécurité des passagers et du conducteur en permettant le verrouillage de toutes les portes manuellement ou automatiquement.

Marché des commutateurs de verrouillage automobile : dynamique

La fréquence des innovations et des nouvelles technologies arrivant sur le marché augmente de jour en jour dans l’industrie automobile mondiale. En outre, le nombre de fabricants, de distributeurs et de vendeurs locaux dans l’industrie automobile augmente.

En outre, la préférence croissante des consommateurs pour l’électronique intégrée à l’intérieur du véhicule en raison d’une sécurité améliorée et d’une plus grande commodité sur le marché mondial des interrupteurs de verrouillage automobile, l’interrupteur de verrouillage automobile fournit également la sécurité nécessaire au véhicule en verrouillant ou en déverrouillant toutes les fenêtres et portes à travers le interrupteur de verrouillage.

À mesure que la prise de conscience concernant les caractéristiques de sécurité d’un véhicule augmente, la demande d’interrupteurs de verrouillage automobiles avancés augmente, ce qui devrait à son tour créer un marché plus opportuniste pour les fabricants et distributeurs d’interrupteurs de verrouillage automobiles.

Les véhicules modernes sont équipés de nombreux systèmes électroniques, tels que les sièges chauffants, l’infodivertissement, la direction électrique, la transmission, l’accélération et les commandes des phares. De plus, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour l’électronique avancée et intégrée à l’intérieur du véhicule, afin d’améliorer la sécurité et la commodité du véhicule, alimentant le marché mondial des commutateurs de verrouillage automobile.

Tous les facteurs susmentionnés devraient avoir un impact significatif sur le marché mondial des commutateurs de verrouillage automobile.

Cependant, la hausse des prix des matières premières nécessaires à la fabrication d’interrupteurs de verrouillage automobiles pourrait entraver la croissance du marché des interrupteurs de verrouillage automobiles.

Marché des commutateurs de verrouillage automobile : segmentation

Selon le type de produit

Type d’induction

Type de bouton

Selon le type de véhicule

Voitures de tourisme

Compact

Taille intermédiaire

Luxe

SUV

Véhicules commerciaux

Véhicule utilitaire léger

Véhicule utilitaire lourd

Basé sur le canal de vente

FEO

Marché secondaire

Marché des commutateurs de verrouillage automobile : perspectives régionales

Compte tenu des régions, le marché du commutateur de verrouillage automobile devrait être dominé par l’Europe au cours de la période de prévision en raison de l’alimentation de l’industrie automobile dans la région. Parmi les pays émergents, la Chine et le Brésil devraient dicter une part substantielle du marché des commutateurs de verrouillage automobile en raison d’une forte présence de fabricants dans le pays.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance robuste en raison de l’adoption croissante de véhicules technologiquement avancés. L’Asie-Pacifique offre des opportunités notables sur le marché des commutateurs de verrouillage automobile en raison de la croissance significative du revenu par habitant dans cette région.

Une croissance moyenne à élevée est attendue en Amérique latine en raison de la demande croissante d’électronique avancée et intégrée à l’intérieur du véhicule, telle que l’interrupteur de verrouillage automobile et autres. La MEA est un marché émergent pour l’interrupteur de verrouillage automobile, en raison de l’augmentation du niveau de vie, de l’amélioration substantielle du PIB, de l’augmentation du revenu par habitant et de la pénétration croissante des fonctionnalités connectées dans le véhicule.

Marché des commutateurs de verrouillage automobile : participants au marché

Les principaux fabricants impliqués dans la production d’interrupteurs de verrouillage automobiles se concentrent fortement sur l’innovation et l’avancement technologique du produit afin d’obtenir un avantage concurrentiel. En outre, les fabricants se concentrent sur l’expansion de leurs activités par le biais de fusions et d’activités de collaboration.

Les principaux acteurs impliqués sur le marché des interrupteurs de verrouillage automobile sont Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, Delphi Technologies, Contentinal AG, Omron Corporation, Panasonic Corporation, Alps Electric Co., Ltd, Mitsumi Electric Co., Ltd. et autres.

