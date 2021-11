Les 10 prochaines années pour assister à une reprise du marché du verre encapsulé automobile

Le marché du verre encapsulé automobile dépend entièrement de la production et de la vente de véhicules. Le verre encapsulé automobile est utilisé dans les applications automobiles, telles que les fenêtres et les pare-brise. En outre, le verre encapsulé automobile remplit divers objectifs, notamment la gestion de l’étanchéité à l’eau, une conception améliorée, l’esthétique et la réduction du bruit. La résistance aux rayures ou à l’abrasion, aux intempéries et au recyclage sont les principales caractéristiques offertes par le verre encapsulé automobile.

La fabrication de verre encapsulé automobile est un processus coûteux. Un moule de moulage sous pression en alliage doit être fabriqué pour une conception et une forme individuelles. Les matériaux à double composant, tels que le polyuréthane, le chlorure de polyvinyle, les élastomères thermoplastiques et le monomère éthylène-propylène-diène (EPDM) sont utilisés sous haute pression et injectés dans la cavité du moule où se trouve le verre encapsulé automobile. La partie de moulage de jante en PU est formée avec le matériau refroidi et encapsulant le verre.

À l’avenir, le développement du verre encapsulé automobile découle de la nécessité de réduire le bruit extérieur, qui est réglementé par la loi fédérale. En termes de structure du marché du verre encapsulé, le segment du marché secondaire devrait rester lucratif en raison du remplacement fréquent du verre encapsulé automobile.

Par la suite, l’objectif de l’étude est d’analyser les tendances et la dynamique les plus récentes du marché mondial et régional du verre encapsulé automobile.

Sociétés : AGC Inc.,Groupe Saint-Gobain,Vitro, S.A.B. de C.V.,Richard Fritz Holding GmbH,ABCO Automation, Inc,SCHOTT AG,Elastron

Couverture : toutes les principales zones géographiques et segments clés

Segments : marché du verre encapsulé automobile segmenté par application telle que les pare-brise, les vitres latérales, les vitres arrière avec un type de véhicule tel que les véhicules utilitaires lourds [camions lourds et remorques, autobus et autocars], les véhicules utilitaires légers, les voitures particulières [compactes, de taille moyenne, Luxe, SUV]

Géographies : Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Amérique latine (Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Pérou), Europe de l’Ouest (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, BENELUX, Nordique, Europe de l’Est), CEI et Russie, Asie -Pacifique (Chine, Inde, ASEAN, Corée du Sud), Japon, Moyen-Orient et Afrique (Pays du CCG, Afrique du Sud, Turquie, Iran, Israël)

Tout au long de l’histoire, l’industrie automobile a toujours été l’une des industries les plus réceptives aux technologies émergentes. L’amélioration et l’avancement d’un composant automobile ont toujours été une préoccupation majeure pour les développeurs de technologies. De plus, face aux préoccupations croissantes liées au bruit généré par les véhicules, les fabricants de verre encapsulé automobile envisagent d’augmenter leur capacité de production.

Augmentation du besoin de gestion acoustique dans le véhicule, la prolifération de la croissance du marché du verre encapsulé automobile est prévue. Facteurs susmentionnés délimitant des perspectives positives pour le marché du verre encapsulé automobile.

Des fonctions supplémentaires sont de plus en plus intégrées aux vitres automobiles, telles que la fixation de panneaux et de bandes décoratifs, les connexions électriques et les aides au montage pour les systèmes d’aide à la conduite, qui sont les autres facteurs attendus pour soutenir la croissance du marché du verre encapsulé automobile.

