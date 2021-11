Les 10 prochaines années pour assister à une perturbation innovante du marché des moteurs hors-bord de 2019 à 2029

Persistence Market Research a publié une nouvelle étude de marché sur le marché des moteurs hors-bord, qui comprend l’analyse de l’industrie mondiale 2014-2018 et les prévisions 2019-2029. Le rapport étudie le marché mondial des moteurs hors-bord et propose une analyse approfondie pour les dix prochaines années. Le rapport sur le marché mondial des moteurs hors-bord contient des facteurs macroéconomiques et prévisionnels essentiels qui devraient avoir un impact sur la croissance du marché mondial des moteurs hors-bord. Le rapport sur le marché des moteurs hors-bord aborde également les contraintes qui affectent le marché mondial, les moteurs qui alimentent la croissance du marché, ainsi que les opportunités potentielles et les dernières tendances du marché tout au long de la chaîne de valeur et de la chaîne d’approvisionnement. Selon les principales informations de la recherche, le marché mondial des moteurs hors-bord devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la croissance du tourisme maritime, les fonctionnalités avancées des moteurs hors-bord et des coûts relativement bas.

Le marché mondial des moteurs hors-bord a généré un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards de dollars américains en 2014, qui devrait atteindre environ 4 milliards de dollars américains d’ici la fin de 2019. Le marché des moteurs hors-bord devrait croître à un TCAC d’environ 2 % entre 2019 et 2029, et devrait atteindre une valeur globale de près de 5,5 milliards de dollars d’ici la fin de 2029.

Marché des moteurs hors-bord : analyse par segment

Sur la base de la puissance, le marché mondial des moteurs hors-bord est segmenté en moins de 30 CV, 30 CV à 100 CV et plus de 100 CV. Les moteurs hors-bord de la catégorie haute puissance sont très demandés en raison de la demande croissante de bateaux plus lourds. L’augmentation des ventes de bateaux longs devrait stimuler la demande de moteurs hors-bord lourds dans les années à venir. Par conséquent, les fabricants se concentrent sur l’introduction de moteurs de grande puissance. Bien que les moteurs de grande puissance gagnent du terrain sur le marché en termes de part de volume, les moteurs de petite et moyenne taille représentent une demande relativement élevée.

Par type de technologie, le marché mondial est segmenté en cinq segments tels que le carburateur à deux temps, les injections de carburant électroniques à deux temps, les systèmes d’injection directe à deux temps, les carburateurs à quatre temps et les injections de carburant électroniques à quatre temps. Le segment de l’injection électronique de carburant à quatre temps devrait dominer le marché mondial tout au long de la période de prévision en raison de sa forte demande d’absence de bruit et de vibrations. En outre, le segment des carburateurs à quatre temps devrait être le deuxième segment le plus opportuniste du marché mondial.

Par type de démarrage, le marché mondial des moteurs hors-bord est classé en type de démarrage électrique et type de démarrage manuel. Cependant, le segment de type à démarrage manuel est considérablement moins coûteux, les moteurs hors-bord à démarrage électrique sont plus demandés. Le segment de type démarrage électrique devrait représenter près de 75 % du marché total tout au long de la période de prévision.

Sur la base du type de bateau, le marché mondial des moteurs hors-bord est segmenté en trois segments tels que les bateaux de pêche, les bateaux de plaisance et les bateaux à usage spécial. D’un point de vue mondial, on estime que le segment des navires de pêche domine le marché avec une part de plus de 40 %. Le tourisme maritime croissant devrait stimuler la demande de bateaux de plaisance. Ceci, à son tour, devrait projeter des opportunités substantielles sur le marché mondial des moteurs hors-bord.

Par région, l’étude de marché mondiale sur les moteurs hors-bord a été menée dans sept régions telles que l’Amérique du Nord, les Caraïbes, l’Asie de l’Est, l’Amérique latine, l’Océanie, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le marché est principalement répandu dans les régions développées telles que l’Amérique du Nord et l’Europe. Les États-Unis sont le principal marché indépendant pour les moteurs hors-bord, tandis que le Japon est un important exportateur de moteurs hors-bord mais est à la traîne en termes de ventes intérieures.

Le marché mondial des moteurs hors-bord est très consolidé et des acteurs de premier plan détiennent plus de 80% des parts du marché mondial en 2018. La présence de ces acteurs est moyenne à élevée à travers le monde. Il existe un nombre très limité de fabricants de moteurs hors-bord de petite et moyenne taille et détient une part mineure du marché global.

Marché des moteurs hors-bord : informations sur les fournisseurs

Le rapport met en évidence quelques-uns des acteurs du marché qui sont de premier plan et se sont imposés comme des leaders sur le marché mondial des moteurs hors-bord.

Les principaux acteurs du marché sont Yamaha Motors Co., Ltd., Suzuki Motor Corporation, Honda Motor Co., Ltd, Brunswick Corporation, BRP Inc., Parsun Power Machine Co., Ltd, Tohatsu Corporation et LEHR LLC., entre autres. .

