Les 10 prochaines années pour assister à une croissance massive du marché des systèmes de carburant automobile à un taux de 3,4% de 2019 à 2029

Le marché mondial des systèmes de carburant automobile est estimé à 55 milliards de dollars américains en 2019 et devrait afficher un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision (2019-2029), avec un impact limité de la situation actuelle sur les prévisions de croissance à terme.

Selon une étude PMR, la pandémie de COVID-19 continue d’entraver les activités de production automobile à travers le monde, car certains des pays les plus touchés sont les principaux centres de production automobile, tels que la Chine, l’Allemagne, les États-Unis et le Japon, entre autres. L’épidémie de COVID-19 est susceptible d’avoir un impact significatif sur la demande des consommateurs à court terme, les ventes de voitures en Chine enregistrant déjà une baisse de 86% en février 2020. Les fournisseurs de niveau 2 et en particulier de niveau 3 de systèmes de carburant automobile seront probablement les plus touchés par perturbations liées à la pandémie.

Planifier pour l’avenir ? Accédez à un exemple de rapport sur le marché des systèmes de carburant automobile @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/11452

FAITS EN UN COUP D’IL

Entreprises : Magna International Inc. ,Plastic Omnium ,Westport Fuel Systems Inc. ,Delphi Automotive PLC ,Denso Corporation ,Robert Bosch GmbH ,Hitachi Automotive Systems ,AISIN SEIKI Co., Ltd.,Cummins Inc. ,YAPP Automotive Systems Co., Ltd.

Couverture : toutes les principales zones géographiques et segments clés

Segments: le marché du système de carburant automobile est segmenté par type de composant qui est collecteur d’admission, corps de papillon, filtres à air, injecteurs de carburant, PCM / ECM, débitmètres d’air, filtres à carburant, pompes à carburant, réservoirs de carburant, régulateurs de pression, également par type de moteur qui est Essence, diesel, GNC et par type de véhicule, à savoir les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers, les véhicules utilitaires lourds, les véhicules tout-terrain.

Géographies : Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Amérique latine (Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Pérou), Europe de l’Ouest (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, BENELUX, Nordique, Europe de l’Est), CEI et Russie, Asie -Pacifique (Chine, Inde, ASEAN, Corée du Sud), Japon, Moyen-Orient et Afrique (Pays du CCG, Afrique du Sud, Turquie, Iran, Israël)

Obtenez une portée personnalisée pour répondre à vos besoins Demandez à un expert – sales@persistencemarketresearch.com

ABSTRAIT-

Persistence Market Research (PMR) a récemment publié un rapport d’étude sur le marché mondial des systèmes de carburant automobile. Le rapport fournit une évaluation détaillée des principales dynamiques du marché, telles que les moteurs, les tendances, les opportunités et les contraintes, ainsi que des informations détaillées sur la structure du marché du système de carburant automobile.

Ce rapport sur le marché présente des faits et des chiffres exclusifs sur la croissance attendue du marché des systèmes de carburant automobile au cours de la période de prévision 2019-2029.

Que diriez-vous de réinventer la roue méthodique sur le marché des systèmes de carburant automobile ? Basculez vers l’onglet « Méthodologie » ! https://www.persistencemarketresearch.com/methodology/11452

Les indicateurs clés de la croissance du marché, tels que l’analyse de la chaîne de valeur et la chaîne d’approvisionnement, le taux de croissance annuel composé (TCAC) et la croissance d’une année sur l’autre (Y-o-Y) du marché, sont expliqués dans le rapport de PMR de manière complète. Ces informations aident les lecteurs à comprendre les projections de développement quantitatives du marché des systèmes de carburant automobile pour la période de prévision.

L’étude est pertinente pour les parties prenantes du marché des systèmes de carburant automobile, tels que les fabricants, les distributeurs, les fournisseurs et les investisseurs, car elle peut aider à développer des stratégies de croissance efficaces. Les parties prenantes, les investisseurs, les experts de l’industrie, les chercheurs et les journalistes, ainsi que les chercheurs commerciaux du marché des systèmes de carburant automobile peuvent tirer parti des informations et des statistiques présentées dans le rapport sur le marché de PMR.

Le rapport comprend des faits et des chiffres liés aux facteurs macro et micro-économiques qui ont un impact sur la croissance du marché des systèmes de carburant automobile. L’étude offre également des informations exploitables basées sur les tendances du marché des systèmes de carburant automobile.

En outre, les acteurs régionaux et les nouveaux entrants sur le marché des systèmes de carburant automobile peuvent également utiliser les informations présentées dans ce rapport pour prendre des décisions commerciales gagnantes et gagner du terrain sur le marché.

Vous envisagez d’introduire un produit/une technologie décalés sur le marché des systèmes de carburant automobile ? Allez à « Acheter maintenant » pour obtenir notre rapport sur le marché des systèmes de carburant automobile ! https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/11452

À propos de nous : – Étude de marché de persistance

Nous contacter:

Étude de marché persistante

Adresse – 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 États-Unis

Téléphone américain – +1-646-568-7751

États-Unis-Canada Sans frais – +1 800-961-0353

Ventes – sales@persistencemarketresearch.com

Site Web – https://www.persistencemarketresearch.com