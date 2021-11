Les 10 années suivantes pour voir le marché des dispositifs de retenue automobile se presser au cœur de la croissance

Marché des dispositifs de retenue automobile : aperçu

Les dispositifs de retenue automobiles sont utilisés pour assembler le caoutchouc et les composants automobiles afin de fournir des opérations sans vibrations et silencieuses telles que la fermeture du capot, des fenêtres, entre autres. Le marché mondial des dispositifs de retenue pour automobiles dépend directement du produit et de la vente de véhicules automobiles.

Les retenues pour automobiles sont achetées dans une boîte et vendues en tant qu’unité de boîtes. Pour rendre la vie des bûches et anticorrosion des dispositifs de retenue automobiles, utilisez un revêtement de zinc, de phosphate. La plupart des dispositifs de retenue automobiles sont principalement utilisés au niveau de l’aile, du pare-chocs et du capot.

Alors que le segment des voitures particulières devrait dominer sur le marché mondial des dispositifs de retenue pour automobiles en raison de la part du lion du compte des voitures particulières dans la production et les ventes de véhicules automobiles.

Les acteurs à petite échelle devraient détenir une part importante du marché mondial en raison du faible coût du produit par rapport aux fabricants d’équipement d’origine. Cependant, les acteurs OEM se concentrent adroitement sur l’adoption d’une stratégie de lancement de produit et d’expansion commerciale dans le but de s’implanter solidement sur le marché mondial des dispositifs de retenue automobile au cours des prochaines décennies.

Marché des dispositifs de retenue automobile : dynamique

Le marché mondial des dispositifs de retenue automobile dépend directement des nouvelles ventes et de la production de véhicules automobiles à travers le monde, le marché étant donc dépendant de la dynamique de croissance de l’industrie automobile liée à l’expansion ou à la contraction de la production.

En outre, les inquiétudes croissantes concernant le fonctionnement silencieux des composants automobiles, associées à des progrès significatifs dans la conception de composants automobiles, devraient stimuler le marché mondial des dispositifs de retenue automobile au cours de la période de prévision.

Pourtant, indépendamment de la croissance, les progrès croissants de la technologie des matériaux dans les fixations automobiles peuvent constituer un obstacle aux ventes du marché des dispositifs de retenue automobile au cours des années à venir. De plus, ces derniers temps, la croissance lente de l’industrie automobile devrait également brouiller le potentiel du marché des dispositifs de retenue automobile au cours de la période stipulée.

En augmentant le taux d’adoption des véhicules à carburant alternatif tels que les véhicules au GNC, les véhicules électriques devraient générer des opportunités de croissance supplémentaires pour l’espace existant du marché des dispositifs de retenue automobile.

De nombreux acteurs signent des accords commerciaux avec des sociétés de vente de produits en ligne telles qu’Amazon, AliExpress, entre autres, afin de répondre à la demande des clients et d’augmenter leur part de marché à travers le monde. De plus, des acteurs automobiles renommés investissent également beaucoup d’argent dans la recherche et le développement dans le but de fabriquer des véhicules légers et respectueux de l’environnement.

Marché des dispositifs de retenue automobile: segmentation

Par site de localisation

Radiateur

Garde-boue et Pare-chocs

capuche

Autres

Par type de produit

Type de poussée

Type fileté

Autres

Par type de véhicule

Voitures de tourisme

Véhicule utilitaire léger

Véhicule utilitaire lourd

Par canal de vente

OEM (fabricant d’équipement d’origine)

OES (Fournisseur d’équipement d’origine)

IAS (Fournisseur Automobile Indépendant)

Par canal de distribution

En ligne

Hors ligne

Marché des dispositifs de retenue automobile : perspectives régionales

La région Asie-Pacifique devrait dégager un potentiel remarquable pour le marché des dispositifs de retenue automobile en raison de l’augmentation du parc de véhicules routiers à l’avenir. L’Europe devrait connaître un taux de croissance sain sur le marché mondial des dispositifs de retenue automobile en raison de l’inquiétude croissante envers la conception de véhicules.

La région de l’Amérique latine devrait suivre par l’Europe et ce classement devrait se poursuivre dans les années à venir. L’Amérique du Nord devrait créer d’importantes opportunités commerciales en raison de l’augmentation des ventes de composants automobiles de rechange et de l’augmentation des ventes de véhicules de luxe au cours des prochaines années.

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait croître avec un taux de croissance en hausse sur le marché en raison de l’insuffisance de la production de véhicules, principalement dans les pays du CCG. Bien que la Thaïlande soit le principal exportateur de véhicules automobiles, on s’attend à ce que le marché des dispositifs de retenue automobile profite d’opportunités nostalgiques au cours de la période stipulée.

Marché des dispositifs de retenue automobile : participants clés

Certains des acteurs du marché du marché Retenues automobiles identifiés tout au long de la chaîne de valeur:

Attaches en plastique Cie., Ltd de Zhongshan Xian Shun.

EFC International

Kent Automobile

Alimentation électrique R&J

Entreprise Clip Automobile

Swordfish Tools, Inc.

ITW Fastener Products GmbH

Nifco Inc

ATP Automobile

