L’Équité Numérique sur le marché de l’Éducation D’énormes Opportunités avec des acteurs clés éminents Byju’s, Yuanfudao, Udemy, Age of Learning

L’équité numérique signifie que les étudiants ont un accès égal à la technologie — ainsi que la formation nécessaire pour naviguer dans les outils numériques Depuis 2009, l’équipe de l’équité numérique dans l’éducation du Pullias Center of Higher Education de l’USC développe et recherche des jeux et des outils numériques pour inciter les étudiants à en apprendre davantage sur l’université, et étudie l’impact réel de ces outils sur la vie des étudiants

Maintenant, près d’une décennie après le début de ce projet, nous avons beaucoup appris sur les outils numériques et l’accès aux collèges — et nous sommes ravis de partager les résultats avec d’autres chercheurs, éducateurs, praticiens, étudiants et autres personnes soucieuses de l’équité numérique dans l’éducation

Les élèves des écoles rurales ou des écoles avec des pourcentages plus élevés d’étudiants afro-américains étaient susceptibles d’avoir moins accès à des ordinateurs En ce qui concerne l’utilisation de l’ordinateur, les filles et les élèves admissibles à un déjeuner gratuit ou à prix réduit étaient plus susceptibles d’utiliser des ordinateurs plus fréquemment lorsque des ordinateurs sont disponibles en classe

En ce qui concerne les relations entre l’accès à l’ordinateur et l’utilisation de l’ordinateur, le fait d’avoir des ordinateurs disponibles dans un laboratoire augmente la probabilité de niveaux plus élevés d’utilisation de l’ordinateur. Les résultats suggèrent que pas plus de 5% de la variance de l’accès à l’ordinateur peut être attribuée à des facteurs d’État, et moins de 1% de la variance de l’utilisation de l’ordinateur était entre États

En dehors de cela, le rapport couvre diverses collaborations, fusions et acquisitions, expansions régionales, lancements de nouveaux produits et pipelines de produits pour les acteurs clés impliqués sur le marché

Des informations quantitatives et qualitatives évidentes sur les segments sont couvertes dans le rapport ainsi qu’une analyse prévisionnelle de tous les segments qui devraient modifier le marché à l’avenir sont décrites en détail L’analyse segmentaire met également en évidence des détails sur différents aspects qui influenceront le marché

Le rapport donne au poursuivant l’idée complète et la compréhension du marché et du scénario de valeur et de volume au niveau régional et national et les éléments essentiels pour l’industrie Les informations actuelles sur le marché au niveau régional sont étudiées et centrées lors de l’estimation du marché, donnant ainsi au lecteur une idée et des plans spécialisés, des avancées financières ainsi que récentes

