L’équipement de réfrigération des boissons sera témoin d’une adoption accrue dans le secteur de la vente au détail d’aliments et de boissons dans un avenir proche 2025

Marché des équipements de réfrigération des boissons : aperçu

Les équipements de réfrigération des boissons sont des équipements de réfrigération commerciaux utilisés dans les points de vente au détail d’aliments et de boissons, tels que les laiteries, les cavistes, les dépanneurs, les supermarchés et les fournisseurs de services alimentaires, tels que les hôtels, les restaurants et les cafés.

Un nouveau rapport de recherche de Persistence Market Research met en évidence le scénario du marché mondial des équipements de réfrigération des boissons au cours de la période de prévision, 2017-2025. Ce rapport de recherche complet est intitulé « Marché des équipements de réfrigération des boissons : analyse globale de l’industrie (2012-2016) et prévisions (2017-2025) » et couvre des informations clés sur les moteurs du marché, les contraintes et les opportunités qui prévalent dans l’industrie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR UN EXEMPLE DE RAPPORT (Y COMPRIS LA TOC COMPLÈTE, LE TABLEAU ET LES CHIFFRES) – https://www.persistencemarketresearch.com/samples/17740

Selon cette analyse de marché et ces prévisions, la demande mondiale d’équipements de réfrigération des boissons devrait augmenter avec l’augmentation du nombre de magasins de détail et la préférence croissante des gens pour les restaurants à service rapide. Le marché mondial des équipements de réfrigération des boissons devrait atteindre une valeur marchande de plus de 5 500 millions de dollars américains d’ici la fin de 2025, avec une croissance de 3,9% en valeur TCAC au cours de la période de prévision.

équipement de réfrigération de boissons

La croissance du marché est largement alimentée par l’augmentation de la demande, en particulier des pays émergents de la région Asie-Pacifique.

Marché des équipements de réfrigération des boissons : tendances et opportunités

Avec les progrès croissants des équipements de réfrigération des boissons, les préférences des consommateurs évoluent. De plus, parallèlement à la sensibilisation croissante à l’environnement à travers le monde, les gens recherchent également des réfrigérants respectueux de l’environnement.

En outre, le ciblage des pays en développement avec une consommation élevée de boissons préemballées par habitant continuera d’être l’objectif principal des fournisseurs. En dehors de cela, les entreprises vont également se concentrer sur les innovations de produits pour concurrencer efficacement les autres acteurs du marché, augmenter leur portée sur le marché et renforcer leur emprise.

OBTENEZ UNE PORTÉE PERSONNALISÉE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS – https://www.persistencemarketresearch.com/ask-an-expert/17740

Marché des équipements de réfrigération des boissons : analyse segmentaire

Sur la base du type de produit, le segment des fontaines à soda détient la part de marché maximale par rapport aux autres segments de type de produit. Cependant, les équipements de distribution de bière devraient croître à un TCAC de valeur relativement élevée de 4,7% au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’utilisation finale, les services de restauration devraient dominer avec une valeur marchande de plus de 3 300 millions de dollars américains d’ici la fin de 2025. Cependant, le segment de la vente au détail d’aliments et de boissons devrait enregistrer un TCAC plus élevé tout au long de la période de prévision.

En ce qui concerne la région, l’Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée avec plus de 1 800 millions de dollars américains d’ici la fin de 2025. De plus, l’équipement de réfrigération des boissons devrait connaître une forte demande en Asie-Pacifique. Le marché des équipements de réfrigération des boissons dans la région Asie-Pacifique devrait croître à un rythme plus élevé tout au long de la période de prévision

Marché des équipements de réfrigération des boissons : paysage concurrentiel

Ce rapport de recherche complet comprend un bref profil de tous les principaux acteurs de l’industrie. Certains de ces acteurs clés, mentionnés dans le rapport, sont Wolseley Plc, Qingdao Haier Co., Ltd., Gree Electric Appliances, Inc. de Zhuhai, Daikin Industries, Ltd, Watsco, Inc., Hisense Kelon Electrical Holdings Co., Ltd. , Lennox International, Inc., Rinnai Corp., Takasago Thermal Engineering Co., Ltd., NIBE Industrier AB etc.

OBTENEZ UN ACCÈS COMPLET AU RAPPORT – https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/17740

À propos de nous:

Persistence Market Research est là pour fournir aux entreprises une solution unique pour améliorer l’expérience client. Il s’engage à recueillir les commentaires appropriés après avoir traversé des interactions personnalisées avec les clients pour ajouter de la valeur à l’expérience des clients en agissant comme le lien « manquant » entre les « relations avec les clients » et les « résultats commerciaux ». Les meilleurs rendements possibles y sont assurés.

Contactez-nous:

Étude de marché sur la persistance

305 Broadway, 7e étage,

New York, État de New York 10007

États Unis

Téléphone américain – +1-646-568-7751

États-Unis-Canada Sans frais – +1 800-961-0353

Ventes – sales@persistencemarketresearch.com

Web – https://www.persistencemarketresearch.com

……………………………………………………………………………………………………………….

Bureau du Japon :

Étude de marché sur la persistance

1-2-1 Bâtiment central de Kinshi Arca

14/F Tokyo, 130-0013

Japon

Appelez le 1-888-863-3700

……………………………………………………………………………………………………………….

Bureau de Singapour :

Étude de marché sur la persistance

50, chemin Chin Swee,

#09-04 Bâtiment Thong Chai,

Singapour 169874

………………………………………………………………………………………………………………