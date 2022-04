Lecture de codes-barres d’identification dans les innovations du marché de l’automatisation des usines, perspectives régionales, taille de l’industrie, défis, principaux leaders et prévisions 2029

La lecture de codes-barres d’identification sur le marché de l’automatisation industrielle devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et est devrait atteindre 3 309,01 millions USD d’ici 2027.

Le principal avantage de l’utilisation de la lecture de codes-barres dans l’industrie est de permettre aux responsables de la chaîne d’approvisionnement de suivre les unités de gestion des stocks (SKU) et les informations d’expédition, car l’utilisation du code-barres du scanner élimine les erreurs par défaut qui se produisent dans la méthode traditionnelle. En raison des exigences croissantes en matière de stockage de données précises de la chaîne de montage à la logistique sortante, le marché devrait conduire la période d’évaluation.

Téléchargez un exemple de copie du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global -id-barcode-reading -in-the-factory-automation-market

Principaux concurrents / acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Jadak, Balluff Automation India Pvt. Ltd., RTscan Technology Limited, Scandit, Wasp Barcode Technologies, SATO America, Axicon Auto ID Limited, Handheld Group, Cognex Corporation, Great Eastern, Data Logic SpA, Honeywell International, Inc., OMRON Corporation, Zebra Technologies Corp. et KEYENCE Corporation entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation : Lecture de codes-barres d’identification mondiale sur le marché de l’automatisation d’usine

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en scanner de codes-barres à montage fixe, scanner portable, scanner de codes-barres pour ordinateur portable et autres.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en scanner laser, scanners de codes-barres omnidirectionnels, lecteurs de caméras, lecteurs CCD (dispositif à couplage de charge), technologie RFID (identification par radiofréquence), scanners de type stylo et autres.

Sur la base du type de code-barres, le marché est segmenté en 1D et 2D.

Sur la base des secteurs verticaux, le marché est segmenté en électronique grand public, automobile, logistique, alimentation et boissons, pharmaceutique et médical, emballage, pétrole et gaz, etc.

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, demandez la table des matières sur @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-id-barcode-reading-in-factory- automation-market

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande en millions de dollars et volume Données en millions d’unités pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Parcourir le rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-id-barcode-reading-in-factory-automation-market

Contenu:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

À propos de nous:

Une façon absolue de prédire ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous nous engageons à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge Market Research fournit des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et lance un processus de prise de décision sans effort.

Contacter:

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

corporatesales@databridgemarketresearch.com