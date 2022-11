Le valorisation du marché des équipements anti-pulsations atteindra environ 68,57 milliards de dollars d’ici 2029

La contrepulsation externe peut être bénéfique chez les patients souffrant d’angor sévère qui ne sont pas candidats à une angioplastie ou à un pontage. La contre-impulsion externe et la contre-impulsion externe améliorée (EECP) sont des techniques similaires mais avec des conceptions différentes. L’EECP est une forme plus complexe et améliorée de thérapie par contre-pulsation. La contre-pulsation externe aide le sang à circuler vers le muscle cardiaque en élargissant le réseau et en ouvrant de nouvelles voies autour des artères bloquées. Près de 50% des personnes de ce groupe d’âge peuvent avoir un cas clair d’athérosclérose, l’incidence la plus élevée d’athérosclérose chez les patients âgés de plus de 40 ans.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, la taille du marché des équipements de contre-pulsation était évaluée à 39,55 milliards USD en 2021 et montera en flèche pour atteindre 68,57 milliards USD en 2029, avec un TCAC prévu de 7,12 % de 2022 à 2029. Pour des informations sur le marché telles que valeur de marché, taux de croissance, segments, couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché, les rapports de marché sélectionnés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse de la canalisation, une analyse des prix. et cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dispositifs anti-impulsions sont :

Biotronik SE & Co. KG (Allemagne)

Jarvik Heart Inc (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

ReliantHeart Inc (États-Unis)

St.Jude Medical Corporation (États-Unis)

Vasso Corporation (États-Unis)

Cardiologie (États-Unis)

Applied Heart Systems, Inc. (EE. UU.)

Énergie renouvelable (Inde)

Scottcare Corporation (États-Unis)

Dynamique du marché des équipements anti-pulsation

conducteur

augmente les maladies cardiovasculaires

La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, les avancées technologiques dans les dispositifs de contre-pulsation et l’intérêt croissant pour les procédures peu invasives sont des facteurs qui stimulent l’expansion du marché.

De plus en plus de personnes découvrent les avantages de la thérapie par contre-pulsation

Il y a une prise de conscience croissante des avantages de l’utilisation de la thérapie de contre-pulsation externe pour diverses affections cardiaques. En conséquence, la demande mondiale pour ces appareils a augmenté.

Une augmentation de la population âgée

La prévalence croissante de maladies liées au mode de vie telles que le diabète et l’obésité, l’augmentation des dépenses de santé et le développement rapide de l’industrie du diagnostic stimulent l’expansion du marché mondial des dispositifs de contre-pulsation.

Chance

Améliorer les compétences

Chaque année, des modèles techniques plus sophistiqués d’appareils anti-pulsation sont lancés sur le marché. Cela a stimulé les ventes et la popularité de ces produits partout dans le monde.

Étendue du marché mondial des dispositifs anti-pulsation

Le marché des dispositifs anti-impulsions est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour vous aider à prendre des décisions stratégiques et à identifier les applications clés du marché.

Écrire

pompe externe adulte

Appareil de contre-pulsation externe pour enfants

Exiger

Hôpital

clinique

Analyse régionale / aperçu du marché Équipement anti-impulsions

Analyser le marché des équipements anti-impulsions et fournir des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type et application mentionnés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements anti-impulsions sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et Inde., Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de contre-pulsation en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de l’adoption de technologies médicales innovantes. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de la demande croissante de technologies médicales avancées.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité de marques mondiales, ainsi que les défis dus à la concurrence de pays importants.

