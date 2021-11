Le type de pompe «submersible» reste lucratif, car les investissements dans les projets de traitement des eaux usées et d’approvisionnement en eau augmentent de 2019 à 2029

Persistence Market Research (PMR) a publié une nouvelle étude sur le marché mondial des pompes dans son dernier rapport sur le marché des pompes pour la période 2014-2018 et ses prévisions pour 2019-2029. Le marché mondial des pompes devrait être principalement tiré par les développements en cours des infrastructures. Le taux de production de pompes augmente dans le monde entier, soutenu par la demande des pays d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine et de la MEA. La demande mondiale de pompes est directement corrélée aux activités de développement des infrastructures dans le monde entier. Le marché mondial des pompes a connu une croissance significative en 2018 et devrait atteindre une valeur de marché de 40 milliards de dollars américains d’ici 2019. et l’Inde, font partie des facteurs qui influencent la demande mondiale de pompes.

Les pompes centrifuges submersibles continuent de faire l’objet d’une forte demande dans la région Asie-Pacifique. Les pompes submersibles avec des applications dans le traitement de l’eau et des eaux usées prennent de l’ampleur dans les économies émergentes. La croissance du marché des pompes peut être attribuée à leur application dans les industries du pétrole et du gaz. Cela a conduit à la croissance du marché mondial des pompes dans des pays tels que les États-Unis, l’Inde, la Chine, la Corée du Sud et le Japon. La création de nouvelles usines de pompes et les investissements croissants dans les économies émergentes d’Asie devraient améliorer la demande de pompes au cours de la période de prévision.

Les prix à la pompe restent influencés par l’entrée d’acteurs chinois

L’augmentation du nombre de fabricants de pompes et l’émergence de fabricants chinois en tant que principaux exportateurs de pompes ont considérablement réduit les prix des pompes sur le marché. Les clients sont plus enclins à utiliser des pompes à faible coût en raison des coûts de maintenance élevés associés à diverses pompes. En outre, l’évolution des consommateurs informés sur Internet devrait changer l’industrie de deux manières clés : la transparence des prix et les ventes en ligne. Les plateformes numériques donnent aux consommateurs un accès rapide aux pompes avec des prix proposés par divers fournisseurs. De plus, ils donnent au client une perspective sur l’intégrité des pompes.

Sur la base du type de produit, le segment des pompes centrifuges submersibles devrait rester important sur la base de la part de valeur mondiale et atteindre une part de ~ 31 % d’ici la fin de 2029. Sur la base de l’application des pompes centrifuges, le segment du traitement des eaux usées est devrait rester un segment majeur du marché mondial des pompes, représentant une valeur attendue de plus de 14 milliards de dollars US d’ici la fin de 2029.

En 2018, l’APAC figurait parmi les régions attrayantes du marché des pompes et représentait environ 38 % de la part de marché mondiale. La recherche et le développement de pompes pour des applications dans les industries pétrolière et gazière, minière et chimique devraient également stimuler la demande de pompes dans des régions telles que l’APAC, la MEA et l’Amérique latine.

La demande croissante de pompes submersibles devrait avoir un impact sur les principaux fabricants pour initier des partenariats et des coentreprises avec des distributeurs et fournisseurs régionaux afin de renforcer leurs activités. KSB Se & Co. KGaA, Ebara Corporation, Xylem Inc., Sulzer Ltd., Kirloskar Brothers Ltd., The Weir Group PLC, Flowserve Corporation, Grundfos, Ruhrpumpen Group et WILO SE sont quelques-uns des principaux acteurs du marché mondial des pompes. . Les fabricants canalisent leurs efforts pour augmenter leurs unités de production et de distribution afin de répondre à la demande provenant de l’importation et de l’exportation croissantes de pompes centrifuges et volumétriques.

Perspectives à long terme : sur la base de la valeur marchande, le marché mondial des pompes devrait enregistrer un TCAC d’environ 4,5% TCAC au cours de la période de prévision et créer une opportunité absolue en dollars d’une valeur supérieure à 20 milliards de dollars US. Au cours de la période de prévision, l’adoption de pompes dans les régions APAC et MEA est susceptible d’être élevée, et ces régions devraient enregistrer des TCAC de ~ 5% et ~ 4,5%, respectivement.

