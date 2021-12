Le Système de Soins d’organes pour le marché du foie devrait générer un Chiffre d’affaires de 42,7 millions de dollars à un TCAC de 9,3% en 2021-2027 || Organ Assist B.V., XVIVO Perfusion AB, TransMedics Inc, Preservation Solution Inc.

Le système distribue avec la méthode traditionnelle de conservation des organes par congélation, en le remplaçant par leur possession dans un environnement et une température similaires à celle du corps humain en faisant suffoquer le sang du donneur à travers les organes. Le système de soins d’organes Trans Medics est une technologie de préservation et d’évaluation normothermiques multi-organes entièrement portable qui reflète la physiologie humaine, minimise l’ischémie et permet d’améliorer l’organe pendant le transport.

Le Système mondial de Soins des Organes Pour le marché du foie devrait atteindre 42,7 millions de dollars d’ici la fin de 2027, soit un TCAC de + 9%, passant de 21,1 millions de dollars en 2021.

Le Système de soins d’organes Heart est une organisation portative de perfusion d’organes ex vivo qui peut préserver un cœur de donneur dans un état de pilonnement quasi normothermique, de la récupération jusqu’à la transplantation. La console cardiaque du Système de soins des organes est une console électromécanique mobile dotée d’un moniteur sans fil.

Acteurs Clés-

1. Organ Assist B.V.

2. XVIVO Perfusion AB

3. TransMedics Inc.

4. Paragonix Technologies Inc.

5. Solution de conservation Inc.

6. Pont vers la Vie Ltd.

7. Système de Transport d’Organes Inc.

8. Systèmes de Récupération d’Organes Inc.

9. Organix Limitée

10. Système Médical de l’Eau LLC

Le rapport total permet aux individus du marché comme les complices, les bienfaiteurs monétaires et les associations de renforcer une position de force et d'assurer une réussite sur le marché. Le rapport d'évaluation présente en outre la conception de la concurrence sur le marché entre les associations critiques, couvrant les profils des associations, les coûts du marché et les caractéristiques des canaux.

Système de Soins des Organes pour la Segmentation du Marché du Foie:

Par Maladies

• Cirrhose

• Hépatite

• Cancer

* Autres

Par Modalité d’Imagerie

* Entreposage au froid statique

* Perfusion de Machine Hypothermique

* Perfusion Normothermique en Machine

* Autres

Le Rapport sur le marché couvre le mélange d'énormes centres, qui remplissent ou limitent l'amélioration des associations. En outre, il souligne certains centres énormes, qui aident à découvrir rapidement les opportunités globales. Ce rapport donne une compréhension significative du marché enveloppant tous ses principaux crédits.

Le rapport d'évaluation explore le marché point par point en clarifiant les énormes caractéristiques du marché sur lesquelles on s'appuie pour influencer de manière quantifiable ses points de vue propulseurs sur la période évaluée. Il présente en outre des données abstraites et quantitatives relatives à la tournure future des événements des facteurs disponibles.

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du Marché

Chapitre 2. Concurrence sur le marché par les Acteurs /Fournisseurs

Chapitre 3. Ventes et Revenus par Type, par Application, par régions

Chapitre 4. Profils des acteurs du marché et données de vente

Chapitre 5. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 6. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en aval

Chapitre 7. Analyse de la Stratégie de Marché, Distributeurs / Traders

Chapitre 8. Analyse des facteurs efficaces du marché

Chapitre 9. Taille et prévisions du marché

Chapitre 10. Conclusion

Chapitre 11. Annexe

