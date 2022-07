Le système d’atterrissage aux instruments et les aides visuelles à l’atterrissage sont motivés par la demande croissante de sécurité et d’efficacité opérationnelle à l’atterrissage

Taille du marché – 1211,16 milliards USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 4,4%, tendances du marché – utilisation du système d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage pour réduire la congestion du trafic aérien

Le marché des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage devrait passer de 1211,16 milliards USD en 2018 à 1720,82 milliards USD d’ici 2026, à un TCAC de 4,4%, au cours de la période de prévision. La demande croissante de sécurité d’atterrissage et d’efficacité opérationnelle est le principal moteur du marché.

Un système d’atterrissage aux instruments (ILS) peut être défini comme une aide à l’approche de piste, qui fournit aux pilotes un guidage vertical et horizontal lors d’une approche pour atterrir à l’aide de deux faisceaux radio. L’innovation des aéroports est le facteur important qui accélère la croissance du marché des systèmes d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage. L’augmentation du trafic aérien a entraîné le besoin accru d’agrandir les aéroports afin d’augmenter la capacité des aéroports. Avec la pénétration de technologies nouvelles et avancées dans l’ILS et le VLA, les aéroports pourront remplacer leurs anciens systèmes par de nouveaux systèmes à la pointe de la technologie.

Les principaux acteurs du marché Unité d’intensification d’image sont le groupe Thales (France ), Astronics Corporation (États-Unis), ATG Airports, Ltd. (Royaume-Uni), ADB Airfield Solutions, LLC (États-Unis), Rockwell Collins, Inc. (États-Unis), Honeywell International, Inc. (États-Unis), Multi Electric Manufacturing, Inc. (États-Unis ), Systems Interface Ltd. (Royaume-Uni), SAAB Sensis (États-Unis) et Api Technologies Corporation (Royaume-Uni

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Basé sur la catégorie, le marché est divisé en ILS CAT I, ILS CAT II, ILS CAT III. CAT II/CAT III devrait faire croître le marché à un taux de 4,5 %. En raison de sa grande efficacité et de sa capacité à atterrir en toute sécurité même dans de mauvaises conditions, la demande de CAT II/CAT III augmente rapidement.

Sur la base des aides visuelles à l’atterrissage, le marché est segmenté en éclairage Runaway, éclairage de voie de circulation et éclairage d’approche. L’ALS ou système d’éclairage d’approche aide le pilote à passer du vol aux instruments au vol à vue, ainsi qu’à aligner visuellement l’avion avec l’ axe de la piste . Le système d’éclairage d’approche à l’altitude de décision permet au pilote de continuer à atterrir vers la piste, même lorsque la piste ou les feux de piste ne sont pas visibles.

La technologie utilisée est celle des LED et des lampes à incandescence. Les LED devraient stimuler le marché. Les LED sont plus économes en énergie et consomment moins d’énergie car l’énergie n’est pas gaspillée en générant de la chaleur rayonnante.

Le marché du système d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage est segmenté en cinq régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique (APAC), l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique latine. L’ APAC devrait dominer le marché avec la plus grande part de 37 %.

Aux fins du présent rapport, le marché a été segmenté en fonction de la catégorie, des aides visuelles à l’atterrissage, de la technologie et de la région :

Perspectives de la catégorie (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2026)

ILS CAT I

ILS CAT II

ILS CAT III

Perspectives des aides visuelles à l’atterrissage (Revenus, millions USD ; 2018-2026)

Eclairage incontrôlable

Eclairage des voies de taxi

Éclairage d’approche

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2026)

LED

Lampes à incandescence

Les principales régions couvertes par le rapport sont les suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance au cours de l’année de prévision? Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial du Système d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage? Quels sont les risques et les défis face au marché ? Qui sont les principaux acteurs du marché mondial Système d’atterrissage aux instruments et aides visuelles à l’atterrissage? Quels sont les facteurs de tendance qui influencent les parts de marché ? Quels sont les principaux résultats du modèle des cinq forces de Porter ? Quelles sont les opportunités mondiales pour développer le marché mondial du système d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage?

Table des matières:

mondial du système d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage

Impact économique sur l’industrie

Concurrence sur le marché par les fabricants

Production, revenus (valeur) par région

Analyse des facteurs d’effet de marché

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Approvisionnement (production), consommation, exportation, importation par régions

Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

mondial du système d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage

mondial du système d’atterrissage aux instruments et des aides visuelles à l’atterrissage par application

Analyse des coûts de fabrication

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

