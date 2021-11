Le secteur des utilisations finales des transports devrait offrir des opportunités de croissance notables sur le marché mondial des appareils à enroulement dans un proche avenir 2025

Persistence Market Research présente un nouveau rapport intitulé « Marché des dispositifs à enroulement : analyse globale de l’industrie 2012 – 2016 et prévisions 2017 – 2025 » qui étudie les performances du marché mondial des dispositifs à enroulement sur une période d’évaluation de huit ans, de 2017 à 2025.

Le rapport présente les prévisions de valeur et de volume du marché mondial des appareils à bobines et fournit des informations importantes sur les facteurs qui stimulent la croissance du marché ainsi que les facteurs limitant la croissance du marché.

Selon l’évaluation de Persistence Market Research, le marché mondial des dispositifs à bobines a été estimé à près de 77 900 millions de dollars US en 2017 et devrait toucher une valorisation de près de 119 050 millions de dollars US en 2025 et, dans le processus, afficher un TCAC de 5,4% au cours de la période de prévision 2017-2025.

La demande croissante de dispositifs à bobines personnalisées en Amérique du Nord devrait stimuler la croissance des revenus du marché

La région de l’Amérique du Nord devrait connaître une demande de bobines personnalisées avec des formes non standard, des tolérances étroites et d’autres caractéristiques uniques, comme le demandent les utilisateurs finaux. En termes de conception, les fabricants devront expérimenter une variété de matériaux magnétiques et non magnétiques pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché.

En conséquence, les fabricants devront créer des bobines qui correspondent parfaitement aux conceptions spécifiées et répondent aux normes de qualité les plus élevées. En plus de cela, la demande de bobines électromagnétiques personnalisées offrant des performances optimales dans les transformateurs, les moteurs électriques, les semi-conducteurs, les dispositifs médicaux, les inducteurs de bobines à air, etc. devrait également augmenter dans les années à venir.

Marché mondial des appareils à enroulement: segmentation et prévisions

Le marché mondial des appareils à bobines est segmenté en fonction de l’application, du type d’appareil, du secteur d’utilisation finale et de la région.

Par application, le segment des moteurs électriques devrait atteindre une valorisation de près de 78 700 millions de dollars américains en 2025, affichant un TCAC de 5,5% au cours de la période 2017-2025.

Par type d’appareil, le segment des capteurs était estimé à près de 14 200 millions de dollars américains en 2017 et devrait enregistrer un TCAC de 6,2 % au cours de la période d’évaluation.

Par secteur d’utilisation finale, le segment des machines et équipements industriels était évalué à environ 32 300 millions de dollars US en 2017 et devrait atteindre une valorisation de près de 51 520 millions de dollars US en 2025.

Par région, le marché des dispositifs enroulés en Asie-Pacifique devrait atteindre une évaluation de près de 57 500 millions de dollars américains d’ici 2025, affichant un TCAC de 6,9% au cours de la période de prévision.

Marché mondial des appareils enroulés par bobine : paysage concurrentiel

Le rapport dresse le profil de certaines des principales entreprises opérant sur le marché mondial des dispositifs à bobinage, telles qu’ABB, Honeywell International Inc., Parker Hannifin Corporation, Danaher Corporation, SIEMENS AG, Magnet-Schultz of America Inc., Murata Manufacturing Co. Ltd., Emerson, Schneider Electric, TDK Corporation, Asco Valve, Hubbell Industrial Controls, Standex Electronics, Amtek Switch, Baldor Electric, TE Connectivity, Regal Beloit et Taiwan Shulin Enterprise Co., Ltd.

