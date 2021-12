Le registre du marché de la fabrication additive pour les soins de santé devrait croître de +20% TCAC au cours de la période de prévision 2021- 2027|| 3Dnatives, 3Dnatives, 3Dnatives, 3Dnatives, 3Dnatives, 3Dnatives, 3Dnatives

La fabrication additive offre une personnalisation étendue selon les données et les fournitures séparées des patients pour les applications médicales. Les modèles de patients discrets sont en sections tridimensionnelles développées grâce à un logiciel personnalisé. Il existe sept principaux types de connaissances en matière de fabrication de conservateurs, à savoir la photopolymérisation en cuve, l’extrusion de matériaux, le Jet de matériaux, le Jet de liant, la fusion en lit de poudre, la Déclaration d’énergie directe et la stratification de feuilles.

La fabrication additive est une procédure d’impression 3D spécifique. Ce processus construit des pièces couche par couche en déposant le rendu des matériaux sur des données de conception 3D numériques. Par exemple, au lieu de fraiser une pièce à partir d’un bloc solide, additive industrial construit la pièce couche par couche à partir d’une quantité substantielle fournie sous forme de poudre fine.

Les Principaux Acteurs Clés du Marché de la Fabrication Additive de Soins de Santé

INCREDIBLE AM PVT, UL LLC, Stratasys Ltd, Fabrication Additive Ltd, 3Dnatives, Fabrication Additive 3T, Lithoz, CRS Holdings Inc, AIM Sweden, Jabil Inc, GENERAL ELECTRIC, 3D Systems, EnvisionTEC, regenHU, Materialise, EOS, GPI Prototype et Services de fabrication.

Segmentation du Marché par Application:

o Implants médicaux

o Prothèses

o Appareils Portables

o Génie tissulaire

o Autres

Segmentation du Marché par Technologie:

o Stéréolithographie

o Modélisation des Dépôts

o Fusion par Faisceau d’électrons

o Frittage au Laser

o Technologie de Projection

o Fabrication D’Objets Stratifiés

o Autres

Segmentation du marché par matériau:

o Métaux et alliages

o Polymères

o Cellules Biologiques

o Autres

Segmentation du marché par Régions:

o Amérique du Nord

o Amérique Latine

o Europe

o Moyen-Orient et Afrique

o Asie-Pacifique

Le rapport propose une brève série d’événements pour chaque segment du marché de la fabrication additive pour les soins de santé. Le rapport comprend toutes les variables nécessaires de la plupart des modèles. Le rapport transmet une statique significative de l’entreprise et constitue une source importante de direction et de cap pour les organisations et les personnes intriguées par le marché.

Ce rapport transmet des données énergétiques par rapport aux membres centraux prédominants de la fabrication additive de soins de santé pour aider le peruser dans l’investigation des différentes méthodes et cycles responsables de leur prospérité. Les chiffres donnent un aperçu du travail particulier de ces organisations dans le développement de ce marché. Il fournit des données adéquates pour décider de la manière appropriée de gérer le courant et d’aller vers des procédures à l’affût.

Table des Matières:

1. Aperçu de l’industrie du Marché de la Fabrication Additive pour les Soins de santé

2. Impact économique mondial sur le marché

3. Aperçu du marché de la Fabrication Additive pour les soins de santé avec les principaux acteurs

4. Approvisionnement, Consommation, Exportation, Importation par régions

5. Marché de la Fabrication Additive pour les Soins de santé Production, Chiffre d’affaires, Évolution des Prix par Type

6. Analyse du Marché de la Fabrication Additive de Soins de Santé par Application

7. Analyse des Coûts du Marché de la Fabrication Additive pour les Soins de Santé

8. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

9. Analyse de Stratégie Marketing, Distributeurs / commerçants

10. Soins De Santé De La Fabrication Additive Effet De Marché De L’Analyse Factorielle

11. Prévisions du Marché de la Fabrication Additive pour les Soins de Santé

12. Annexe

