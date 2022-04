Le rapport sur les tendances du marché de la surveillance du cerveau examine les dernières tendances et les principaux moteurs de la croissance 2030

Le marché de la surveillance cérébrale atteindra 8,63 milliards USD d’ici 2027. Le marché de la surveillance cérébrale atteindra 8,63 milliards USD d’ici 2027.

Le marché de la surveillance du cerveau est évalué à environ 5,48 milliards USD en 2020 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 6,7 % sur la période de prévision 2021-2027. La surveillance cérébrale est un test EEG qui est effectué pour détecter divers risques d’hémorragie, d’infection, et il est utilisé pour enregistrer tout type d’activité du cerveau. Le marché mondial de la surveillance du cerveau est stimulé par l’incidence et la prévalence croissantes des troubles neurologiques et l’incidence croissante des lésions cérébrales traumatiques. En outre, la demande croissante de dispositifs non invasifs et peu invasifs et l’expansion des applications thérapeutiques des dispositifs de surveillance du cerveau offriront de nouvelles opportunités à l’industrie mondiale de la surveillance du cerveau. Par exemple, selon les données de l’OMS, en 2019, environ 50 millions de personnes souffraient de démence dans le monde, avec près de 10 millions de cas enregistrés chaque année. Il a également été rapporté qu’en 2019, dans le monde, le nombre de personnes souffrant d’épilepsie était d’environ 50 millions.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :-https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw4102

En conséquence, l’augmentation de diverses maladies neurologiques nécessitera l’utilisation de la surveillance cérébrale dans le traitement de différents problèmes neurologiques, ce qui servira de catalyseur pour l’industrie de la surveillance cérébrale à l’avenir. Cependant, le coût élevé des procédures et dispositifs complexes de surveillance du cerveau et les politiques de remboursement défavorables pourraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2027.

L’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde sont la région clé prise en compte pour l’analyse régionale du marché mondial de la surveillance du cerveau. L’incidence croissante des maladies neurologiques et le nombre croissant d’essais cliniques de produits de surveillance du cerveau font de l’Amérique du Nord la première région du monde en termes de part de marché. Alors que l’Amérique du Nord devrait également afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2027, en raison de la disponibilité du remboursement médical aux États-Unis.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont:

Natus medical, Inc.

Nihon kohden Corporation

Philips Healthcare

GE Healthcare

Siemens healthineers

Compumedics limited

Medtronic plc

Edwards lifesciences Corporation

Advanced brain monitoring, inc.

Dr??gerwerk ag & co. kgaa

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Téléchargez un exemple de rapport gratuit :-https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw4102

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par type de produit :

scanners IRM scanners

CT

état EEG

scanners TEP

état TCD état

MEG

moniteurs ICP

oxymètres cérébraux

état EMG

par condition médicale :

traumatisme crânien

accident vasculaire cérébral

démence troubles de la

tête troubles

du sommeil

maladie de Parkinson

épilepsie maladie

de Huntington

autres conditions médicales

par utilisation finale :

centres hospitaliers de

neurologie

Centre de chirurgie ambulatoire et cliniques

Centres de diagnostic

Autres

Par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Espagne

Italie

ROE

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2018, 2019

Année de référence – 2020

Période de prévision – 2021 à 2027.

Public cible du marché mondial de la surveillance du cerveau dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Accédez au rapport complet, ici :-https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw4102

Quel est l’objectif du rapport ?

Sur la base de divers indicateurs, la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée sont proposés.

Un aperçu du marché basé sur la portée géographique, la segmentation du marché et les performances financières des principaux acteurs est présenté dans le rapport.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et la portée future du marché en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les différents paramètres accélérant la croissance de Market sont intégrés dans le rapport de recherche.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché au cours de la période de prévision.

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés.

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, le prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Signaler l’océan :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS

Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.reportocean.com