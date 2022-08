Le rapport sur le marché du gaz de soudage / gaz de protection met en évidence le scénario concurrentiel avec l’impact des facteurs et des défis jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché du gaz de soudage/gaz de protection connaîtra un TCAC de 5,73 %. Le rapport sur le marché des gaz de soudage/gaz de protection examine la croissance causée par l’utilisation croissante de la conductivité thermique comme solvant dans la production d’argon, de dioxyde de carbone, de produits chimiques, d’oxygène, d’hydrogène et d’autres gaz.

Les gaz de soudage, également appelés gaz de protection, sont des gaz inertes ou semi-inertes présents dans la nature et utilisés dans divers procédés de soudage commerciaux. Les gaz de soudage sont principalement utilisés pour protéger ou protéger la zone de soudage des gaz étrangers et des particules telles que la vapeur d’eau, l’humidité et le mélange atmosphérique d’azote, d’hydrogène et d’oxygène. La réaction de ces particules avec le bain de soudure provoque divers problèmes, notamment des projections excessives et l’inclusion de petits trous dans le bain de soudure, ce qui entraîne une porosité. Outre les caractéristiques susmentionnées, les principaux gaz de soudage jouent également un rôle important dans la définition de l’activité de pénétration de la soudure, de la résistance mécanique du bain de soudure fini et de la stabilité de l’arc.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur le gaz de soudage/gaz de protection Air Liquide, Iwatani Corporation, Praxair Technology, Inc., Linde, Southern Industrial Gas Sdn Bhd, TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION, Messer Group, Gulf Cryo, ORCCI, Iceblick Ltd, Adams Gaz, Fourniture de soudeurs, Gaz Arc3, Société de service d’oxygène, American Welding and Gas., Central Welding Supply Co., Inc., Indiana Oxygen, ARCO Welding Supply Co., AGL Energy Limited, WISCO, Keen Compressed Gas Co., General Distributing Entreprise entre autres.

La demande croissante de procédés de soudage tels que le soudage à l’arc sous protection, le soudage à l’arc métallique et le soudage à l’arc au tungstène est l’un des principaux moteurs du marché du gaz de soudage / gaz de protection, qui est alimenté par les secteurs de la construction. La demande croissante de grands bâtiments dans les grandes villes entraînera l’expansion des tendances du marché du gaz de soudage. La demande croissante de travaux de construction et de fabrication dans les villes intelligentes, ainsi que les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures, détermineront la taille du marché du soudage. Outre les secteurs de la construction et de la fabrication, le marché du gaz de protection sera tiré par la demande de gaz de soudage/gaz de protection. L’industrie automobile se développe rapidement et de nombreux pays se concentrent sur la production automobile, ce qui stimuleramarché du gaz de soudage.

Cependant, le mélange gaz de soudage/gaz de protection, tel qu’un mélange d’oxygène avec des inflammables, est de nature explosive et son utilisation est interdite par les réglementations OSHA. Et c’est devenu une contrainte majeure du marché. En dehors de cela, la production de ces gaz nécessite une procédure très complexe, qui peut augmenter les coûts de soudage globaux et agir comme une contrainte majeure sur le marché.

Ce rapport sur le marché du gaz de soudage / gaz de protection fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du gaz de soudage / gaz de protection, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché. Agréments de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques

Étendue du marché mondial du gaz de soudage / gaz de protection et taille du marché

Le marché du gaz de soudage / gaz de protection est segmenté en fonction du type, de l’application, du mode de stockage, de transport et de distribution et de l’utilisation finale. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché du gaz de soudage/gaz de protection est segmenté en argon, dioxyde de carbone, oxygène, hydrogène et autres.

Sur la base de l’application, le marché du gaz de soudage / gaz de protection est segmenté en soudage à l’arc sous gaz métal, soudage à l’arc sous gaz tungstène et autres.

Sur la base du mode de stockage, de transport et de distribution, le marché du gaz de soudage/gaz de protection est segmenté en distribution de gaz en bouteilles et conditionnés et en distribution marchande de liquide/vrac.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché du gaz de soudage / gaz de protection est segmenté en fabrication et fabrication de métaux, construction, énergie, aérospatiale , autres.

L’étude incluse dans ce rapport aidera les organisations à comprendre les principales menaces et opportunités auxquelles sont confrontés les détaillants sur le marché mondial. En outre, l’étude fournit un aperçu du paysage concurrentiel ainsi qu’une analyse SWOT. Ce rapport fournit des informations détaillées sur les développements de produits ou technologiques sur le marché du gaz de soudage / gaz de protection et un aperçu de l’impact de ces développements sur la croissance potentielle du marché.

Afin de maintenir leur suprématie dans l’industrie du gaz de soudage / gaz de protection, la majorité des entreprises mettent actuellement en œuvre de nouvelles technologies, stratégies, innovations de produits, expansions et contrats à long terme. Après avoir passé en revue les entreprises clés, le rapport se concentre sur les startups qui stimulent la croissance des entreprises. Les auteurs du rapport identifient les fusions et acquisitions possibles entre les startups et les organisations clés de l’étude. Les grands acteurs travaillent dur pour adopter les dernières technologies afin d’obtenir un avantage stratégique sur la concurrence, car de nouvelles technologies sont régulièrement introduites.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Gaz de soudage/gaz de protection fournit des informations sur le marché, qui est subdivisé en sous-régions et pays/régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

