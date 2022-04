Le rapport sur le marché des plastiques automobiles examine les dernières tendances et les principaux moteurs de la croissance 2021-2030

Report Ocean publie un nouveau rapport sur le marché Plastiques automobiles. Le rapport sur le marché de Plastiques automobiles contient de nombreuses informations sur des facteurs, tels que les contraintes du marché, les moteurs et les opportunités. En outre, le rapport fournit un examen approfondi des développements de l’industrie et des tendances du marché qui influencent la croissance du marché des plastiques automobiles. De plus, la base de données analyse et estime le marché des plastiques automobiles à la fois au niveau mondial et régional.

Le marché devrait atteindre le TCAC de 10,45 % au cours de la période de prévision (2018-2023).

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis and U.S. The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international des États-Unis en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un grand marché des plastiques automobiles.

Marché des plastiques automobiles : par type (polypropylène, polyuréthane, PVC, acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), polyamide, polycarbonate, polyméthacrylate de méthyle et autres), par application (intérieur, extérieur, sous le capot, groupe motopropulseur, groupe motopropulseur, tableau de bord, électronique, autres) et par région – Prévisions mondiales jusqu’en 2023

Analyse de marché

Les plastiques ont assumé un rôle vital dans tous les domaines de la conception automobile et continuent d’avoir un impact sur les modèles. Il est prévu que le marché mondial des plastiques automobiles affichera un TCAC de 10,45 % au cours de la période de jauge (2018-2023). Cela fait plus de sept décennies maintenant que les plastiques ont été présentés pour la première fois dans le domaine automobile. L’essor du polyamide, du polycarbonate, des thermoplastiques et du polyacétal a encouragé quelques changements révolutionnaires dans la pièce. De plus, la présentation de composés et de différents autres mélanges de polymères inventifs permet aux constructeurs automobiles de créer des plans de voiture préparés pour ce qui est à venir. Les plastiques automobiles sont le matériau de choix pour surmonter les difficultés les plus élémentaires de la fabrication automobile actuelle. L’extension rapide de l’activité automobile sur les marchés en développement a révélé de nouvelles voies de développement pour les acteurs du marché. Le marché devrait atteindre le TCAC de 10,45 % au cours de la période de prévision (2018-2023).

Segmentation du marché

Le marché mondial des plastiques automobiles est segmenté en fonction de son type, de son application et de sa demande régionale. En fonction de son type, le marché est divisé en polyuréthane, polypropylène, acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), polycarbonate, polyamide, polyméthacrylate de méthyle, PVC, autres. Sur la base de son application, le marché est classé en extérieur, intérieur, groupe motopropulseur, électronique, groupe motopropulseur, sous le capot, tableau de bord, autres.

Analyse régionale

Géographiquement, le marché mondial des plastiques automobiles est divisé en régions mondiales telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, le LATAM et l’Afrique.

Acteurs majeurs

Covestro AG, BASF SE, Mitsubishi Chemical Corporation, LANXESS, SABIC et Koninklijke DSM NV, TEIJIN LIMITED, Evonik Industries AG, LyondellBasell Industries Holdings BV, DowDuPont, entre autres, font partie des principaux acteurs du marché mondial des plastiques automobiles.

Incidence de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 en 2019 a englouti le monde. Cela a provoqué un arrêt mondial. L’ensemble de l’économie mondiale a été touchée. En outre, de nombreuses personnes ont également perdu la vie. Environ 252 297 094 cas et 5 091 465 décès ont été signalés dans le monde jusqu’à présent pour COVID-19. La pandémie s’est propagée à presque tous les pays du monde. Dans la plupart des industries, la pandémie a entraîné une certaine forme de perte. En raison de la pandémie, le marché des plastiques automobiles a également connu un ralentissement. Statista estime que le chiffre d’affaires mondial total des plastiques automobiles s’élevait à environ 3,94 billions de dollars américains en 2019. En 2014, les plastiques automobiles ont généré des revenus de 5,4 billions de dollars américains à un niveau record.

Le degré de concurrence entre les grandes entreprises mondiales a été développé en analysant plusieurs concurrents de premier plan opérant à l’échelle mondiale. En outre, des analystes spécialisés examinent divers aspects du marché des plastiques automobiles, notamment la concurrence sur le marché, la part de marché, les avancées les plus récentes de l’industrie, les lancements de produits innovants, les partenariats, les fusions et les acquisitions par des entreprises de premier plan.

Les questions clés auxquelles répond le rapport sur le marché des plastiques automobiles sont : Comment une entreprise mondiale acquiert-elle des marchés ? Quelles sont ses principales stratégies et politiques ? Quels facteurs influenceront le marché des plastiques automobiles au cours de la période de prévision? Quels sont les facteurs qui animent et freinent le marché des plastiques automobiles? Quels sont les principaux concurrents sur le marché mondial ? Quelle région se développe à un rythme plus élevé sur le marché mondial ?

