Le rapport sur le marché des équipements de fitness à domicile couvre les tendances futures avec la recherche de 2022 à 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des équipements de fitness à domicile était de 7,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 13,3 milliards USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 7,8 % de 2022 à 2030. L’adoption de les équipements de fitness à domicile devraient augmenter dans les années à venir. Un mode de vie sédentaire et des horaires chargés ont conduit à adopter des équipements de fitness à domicile. Faire de l’exercice à la maison à l’aide d’équipements de fitness permet d’économiser les frais d’adhésion à la salle de sport, qui est un moteur clé du marché mondial. Cependant, les contraintes d’espace et le coût élevé des équipements freinent la croissance du marché.

Les équipements de gymnastique à domicile sont disponibles avec des câbles et des poulies réglables qui offrent des options pour les exercices abdominaux, bras, poitrine, presse à jambes, épaule dos et mollets, offrant une personnalisation dans un seul équipement polyvalent. De plus, les principaux acteurs de l’industrie proposent des solutions innovantes. Par exemple, Life Fitness, l’un des acteurs opérant sur le marché, propose un tapis roulant pliant F3 aux particuliers avec surveillance de la fréquence cardiaque par télémétrie sans fil et la commodité d’un espace de stockage minimal.

Définition du marché mondial des équipements de fitness à domicile

L’équipement de fitness à domicile comprend toutes les machines et les appareils de surveillance nécessaires aux différents exercices physiques.

Une augmentation de la sensibilisation à la santé, une augmentation de la population obèse, une augmentation des initiatives gouvernementales pour promouvoir un mode de vie sain et une augmentation du nombre de gymnases et de clubs de fitness stimulent le marché mondial des équipements de fitness à domicile.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des équipements de fitness à domicile

Les gouvernements de divers pays ont imposé des réglementations strictes en matière de confinement et les gens ont été contraints de rester chez eux pour contenir la propagation du coronavirus. Cela a empêché les amateurs de fitness d’aller dans les gymnases et les centres de fitness. De plus, les médecins ont souligné la nécessité de s’entraîner et de faire de l’exercice régulièrement pour renforcer l’immunité et prévenir les problèmes de santé mentale. Par conséquent, les consommateurs ont dû opter pour des équipements de fitness à domicile et s’entraîner à la maison pour rester en forme physiquement et mentalement. De plus, des célébrités et des experts en fitness ont utilisé des plateformes de médias sociaux telles que Facebook et Instagram pour montrer comment faire des exercices à la maison et maintenir la santé mentale et physique en ces temps difficiles. En conséquence, diverses marques d’équipements de fitness ont connu une forte augmentation de la demande d’équipements de fitness à domicile. Par conséquent, La forme physique est devenue la priorité des personnes pour lutter contre la crise sanitaire mondiale. La demande de divers équipements de fitness à domicile tels que les tapis roulants, les vélos elliptiques, les poids libres et les rameurs a augmenté rapidement dans le monde entier.

Dynamique du marché mondial des équipements de fitness à domicile

Conducteurs : Les équipements domestiques multifonctions conviennent aux ménages

Un enjeu majeur pour l’aménagement d’une salle de sport à domicile est l’espace limité, ce qui oblige à opter pour des appareils de fitness multifonctionnels. Les équipements de fitness multifonctionnels permettent aux individus de faire différents entraînements en utilisant le même équipement. Par exemple, Multi-Functional Workstation et Plate Loaded Multi-Gym sont des équipements de fitness multifonctionnels développés par Into Wellness (Realleader USA). Cet équipement permet d’économiser de l’espace et des coûts pour les particuliers et encourage la mise en place d’une salle de sport à domicile. Ainsi, tous ces facteurs stimulent collectivement la croissance du marché des équipements de fitness à domicile

Contraintes : Alternatives à l’entraînement à domicile

S’entraîner dans une salle de sport est nécessaire pour la musculation, mais ce n’est pas tout le monde qui s’intéresse à la musculation. De nombreuses personnes soucieuses de leur condition physique ne s’entraînent que pour rester en forme. En outre, d’autres moyens de maintenir la forme physique comprennent le power yoga, la Zumba, l’aérobic, la natation, les jeux de plein air et le hula hoop.

Le nombre d’individus optant pour ces alternatives pour rester en bonne santé a considérablement augmenté au cours des dernières années au lieu d’aller au gymnase, limitant la croissance du marché. De plus, l’achat d’équipements de fitness à domicile implique des investissements importants et entraîne des coûts supplémentaires pour les suppléments nutritionnels et les protéines. Au contraire, des alternatives telles que le yoga, la Zumba, les jeux de plein air et la natation sont plus rentables que les équipements de fitness ; par conséquent, la disponibilité de ces alternatives pour rester en forme entrave la croissance du marché des équipements de fitness à domicile.

Étendue du marché mondial des équipements de fitness à domicile

L’étude classe le marché des équipements de fitness à domicile en fonction du type de produit, du canal de distribution, des utilisateurs finaux et du prix aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Perspectives ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Équipement d’entraînement cardiovasculaire Tapis de course Cycles stationnaires Rameurs Elliptique Les autres

Poids libres

Racks d’alimentation

Par perspectives du canal de distribution ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Concessionnaires

En ligne

Détail

Gymnases/Clubs

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Ménages

Appartement

Salle de sport dans l’appartement

Par perspectives de prix ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Bas

Milieu

Le luxe

Perspectives par région ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des équipements d’entraînement cardiovasculaire détenait la plus grande part de marché, par type de produit

Par type de produit, le marché mondial des équipements de fitness à domicile est divisé en équipements d’entraînement cardiovasculaire, en poids libres et en racks électriques . En 2021, les équipements d’entraînement cardiovasculaire détenaient la plus grande part de marché de 80,1 % sur le marché mondial des équipements de fitness à domicile . L’équipement d’exercice cardiovasculaire stimule la fréquence cardiaque et aide à brûler l’excès de graisse corporelle et à développer l’endurance. L’exercice renforce le métabolisme et réduit les niveaux de stress. Cet équipement est mieux utilisé pour le conditionnement par les athlètes et les gens ordinaires. C’est le type d’équipement de fitness à domicile le plus courant.

Le segment des équipements d’entraînement cardiovasculaire domine le marché mondial des équipements de fitness à domicile, augmentant sa popularité parmi la population obèse. De plus, les équipements d’entraînement cardiovasculaire sont de plus en plus adoptés par la population gériatrique, qui souhaite rester en forme tout en faisant de l’exercice dans le confort de sa maison. De plus, les équipements cardiovasculaires offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que la surveillance de la fréquence cardiaque et les systèmes de censure de préhension, qui attirent les utilisateurs de tous les groupes d’âge.

L’Amérique du Nord représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des équipements de fitness à domicile a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Amérique du Nord détient le TCAC le plus élevé de 8,1 % sur le marché mondial des équipements de conditionnement physique à domicile au cours de la période de prévision .

Après l’Amérique du Nord, l’Europe est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision. Le secteur des salles de sport dans les pays européens s’en sort mieux que dans d’autres régions en ce qui concerne les marges bénéficiaires. Les gymnases et autres utilisateurs commerciaux d’équipements de fitness préfèrent souvent des marques reconnues telles que Technogym, Precor, Cybex, Nautilus, Johnson Health et Brunswick. Par conséquent, de nombreux professionnels de l’exercice et salles de sport ont commencé à proposer leurs services en ligne pendant le confinement. Cela a encouragé les abonnés à domicile à acheter du matériel d’exercice en ligne. Ce virage technologique devrait se poursuivre après la pandémie, grâce aux avantages de la formation en ligne. Avec un nombre plus élevé de consommateurs soucieux de leur santé optant pour l’exercice à domicile, le marché des équipements d’exercice à domicile devrait croître au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des équipements de fitness à domicile

ICÔNE Santé & Fitness, Inc.

Tonal Systems, Inc.

Technogym

PENT

Louis Vuitton

ProForm

Priez, Inc.

NOHrD

Piste nordique

PELOTON

Schwinn

JTX Fitness

Société Keiser

Pompe à cœur

Barbell d’York

Ces acteurs ont adopté diverses stratégies pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader sur le marché. Le lancement de produit, l’accord et le partenariat sont les stratégies les plus adoptées par ces acteurs.

