Le rapport sur le marché des dispositifs médicaux intelligents en Amérique du Nord prévoit que les revenus dépasseront 58 234,65 millions de dollars au cours de la période de prévision

Le marché nord-américain des dispositifs médicaux intelligents devrait croître au cours de la période de prévision 2021-2028. Le marché croît à un TCAC de 19,69 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 58,23465 millions de dollars d’ici 2028. Analyse des études de marché sur les ponts de données . prédire.

Les dispositifs médicaux intelligents sont des outils médicaux importants utilisés par les médecins pour surveiller les paramètres physiologiques importants de diverses maladies. Ces appareils intelligents sont conçus pour améliorer la qualité des soins aux patients en surveillant les données en temps réel et en les relayant aux cliniciens via des appareils connectés. L’utilisation d’appareils médicaux intelligents offre de nombreux avantages, notamment un gain de temps et d’argent lors des visites à l’hôpital et aide les gens à prendre davantage conscience de leur santé et de leur forme physique.

Les principales entreprises opérant sur le marché nord-américain des dispositifs médicaux intelligents sont Johnson & Johnson Services, Abbott, Apple, Medtronic, F. Hoffman-La Roche Ltd., Fitbit, Inc., Dexcom, NeuroMetrix, Inc. Seiko Epson Corporation, Insulet Corporation, Garmin Ltd., LG Electronics, Enable Injections, Debiotech SA, LG Electronics, Enable Injections, Debiotech SA et d’autres juges nationaux et nord-américains. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Le rapport sur le marché des dispositifs médicaux intelligents fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché national et régional, les opportunités d’analyse des segments de revenus émergents, les modifications réglementaires du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits. Expansion Expansion géographique du marché et innovation technologique. Pour comprendre le scénario et l’analyse du marché des dispositifs médicaux intelligents, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Portée et taille du marché des dispositifs médicaux intelligents en Amérique du Nord

Le marché des dispositifs médicaux intelligents est divisé en sept segments principaux basés sur le type de produit, le type, la technologie, le mode, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance à travers les segments permet d’analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et d’identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des dispositifs médicaux intelligents est segmenté en dispositifs de diagnostic et de surveillance et en dispositifs thérapeutiques. Les dispositifs de diagnostic et de surveillance devraient dominer les acteurs du marché des dispositifs médicaux intelligents en 2021, en raison de l’adoption de la haute technologie sur les marchés clés.

En fonction du type, le marché des dispositifs médicaux intelligents est segmenté en sur le corps (patchs), hors corps (clips de ceinture) et en appareils portables. En 2021, le segment hors corps (clip de ceinture) devrait dominer le marché des dispositifs médicaux intelligents en raison de la hausse des dépenses de santé.

Basé sur la technologie, le marché des dispositifs médicaux intelligents est segmenté en pompes à ressort, à moteur, à batterie prolongée, à gaz sous pression et autres pompes rotatives. En 2021, le segment à ressort devrait dominer le marché des appareils médicaux intelligents, en raison de la demande croissante d’appareils intelligents sur le marché.

Selon le mode, le marché des dispositifs médicaux intelligents est divisé en dispositifs portables et dispositifs non portables. Le marché des appareils portables devrait dominer le marché des appareils médicaux intelligents en 2021 en raison de la demande croissante d’appareils sans fil qui surveillent les conditions de santé.

Selon l’application, le marché des dispositifs médicaux intelligents est segmenté en oncologie, diabète, maladies auto-immunes, maladies infectieuses, sports et fitness et troubles du sommeil. En 2021, le segment du fitness sportif devrait dominer le marché de la médecine intelligente en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et des dispositifs médicaux intelligents.

Selon les utilisateurs finaux, le marché des dispositifs médicaux intelligents est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins à domicile, clubs sportifs et autres. En 2021, le segment des soins à domicile devrait dominer le marché des dispositifs médicaux intelligents en raison de la population gériatrique et de la prévalence des maladies chroniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché des dispositifs médicaux intelligents est segmenté en pharmacie, canal en ligne et autres. Le segment des canaux en ligne devrait dominer le marché des dispositifs médicaux intelligents en 2021 en raison de la demande croissante d’appareils sans fil et intelligents.

Analyse pays par pays du marché des dispositifs médicaux intelligents

Il analyse le marché des dispositifs médicaux intelligents et fournit des informations ci-dessus sur la taille du marché par pays, type de produit, type, technologie, mode, application, utilisateur final et canal de distribution. Les marchés nationaux couverts dans le rapport sur les dispositifs médicaux intelligents en Amérique du Nord sont les États-Unis , le Canada et le Mexique.

En Amérique du Nord, les États-Unis sont attendus. Les États-Unis dominent le marché en raison de sa nature louable et des investissements croissants dans le développement de dispositifs médicaux intelligents par les gouvernements et les principales industries.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché au niveau national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché . Les tarifs à l’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et la capacité élevée ou faible des marques régionales et nationales constituent un défi pour Del País, qui fournit des données d’analyse prédictive pour les canaux de vente.

