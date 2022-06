Le rapport sur le marché des chauffe-eau commerciaux couvre les tendances futures avec la recherche de 2022 à 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des chauffe-eau commerciaux devrait passer de 5724,0 millions USD en 2021 à 9670,6 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 6,0% de 2022 à 2030. Les chauffe-eau commerciaux sont fermés récipients dans lesquels l’eau est chauffée par la combustion et le courant électrique, fournissant une alimentation continue en eau chaude. L’eau est chauffée via une technique de transfert de chaleur qui implique l’utilisation d’une source d’énergie telle que le mazout, l’électricité et l’énergie solaire pour chauffer l’eau au-dessus de sa température initiale. De plus, la demande de produits économes en énergie a entraîné une augmentation des appareils de chauffage commerciaux, ce qui permet aux consommateurs d’économiser de l’énergie.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des chauffe-eau commerciaux

La pandémie de coronavirus a touché toutes les industries. À la suite de cette pandémie, le COVID a eu un impact significatif sur l’industrie manufacturière à travers le monde. Divers facteurs ont le plus affecté l’entreprise. Par exemple, les interruptions de la chaîne d’approvisionnement causées par le passage à la main-d’œuvre en ligne ont entraîné des réductions considérables de la demande d’eau commerciale dans les immeubles de bureaux vacants, les bureaux, les restaurants et d’autres lieux. De plus, en raison des limitations de voyage et des confinements, l’épidémie de COVID-19 a provoqué un déplacement considérable de l’utilisation de l’eau des grands commerces vers les résidences, réduisant considérablement les revenus des acteurs du marché.

Portée du marché mondial des chauffe-eau commerciaux

L’étude classe le marché des chauffe-eau commerciaux en fonction du type, de l’application, de la capacité de stockage, de la puissance nominale et des niveaux régional et mondial .

Par type ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Électrique

Gaz

Pétrole

Pompe à chaleur

Solaire

Hybride

Les autres

Par application ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Soins de santé

Restaurants

Instituts

Des bureaux

Les autres

Par capacité de stockage ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Moins de 500 litres

500?1 000 Litres

1 000 à 2 000 litres

2 000 à 3 000 litres

3 000 à 4 000 litres

Au-dessus de 4 000 litres

Par puissance nominale ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Jusqu’à 10kW

10?50kW

50?150kW

150?300kW

Au dessus de 300kW

Perspectives par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des chauffe-eau électriques commerciaux représente la part de marché la plus élevée par type

En 2021, le chauffe-eau électrique commercial représentait la part de marché la plus élevée du marché . Le chauffe-eau électrique commercial a une durée de vie supérieure à 20 ans par rapport aux autres types de chauffe-eau, car les chauffe-eau électriques sont moins sujets à la corrosion. De nombreuses industries optent pour ce chauffe-eau commercial électrique en raison de son approvisionnement immédiat en eau chaude et de la facilité d’utilisation de cet appareil, contribuant ainsi à la croissance du marché mondial des chauffe-eau commerciaux.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des chauffe-eau électriques commerciaux au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait détenir la part la plus élevée en raison de l’augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables et des produits économes en énergie. L’autre facteur est que l’industrie du tourisme en plein essor a considérablement contribué à l’investissement dans la construction et le développement d’installations commerciales, telles que des hôtels, des hôpitaux et des centres de villégiature, ce qui augmente ainsi la demande de chauffe-eau commerciaux.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des chauffe-eau commerciaux