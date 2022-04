Le rapport sur le marché de l’irrigation à taux variable (VRI) couvre les dernières avancées et technologies de l’industrie jusqu’en 2030

Un nouveau rapport sur le marché mondial de l’ irrigation à débit variable (VRI) a récemment été publié par Reports and Data pour offrir une analyse complète de l’industrie. Le rapport offre des informations détaillées sur la taille du marché, la croissance des revenus, les principaux moteurs, les contraintes, les limites ainsi que les principales entreprises opérant sur le marché. Le rapport fournit des informations précises sur les différents segments et la bifurcation régionale. Le rapport met également en lumière le paysage concurrentiel du marché mondial de l’irrigation à taux variable (VRI) ainsi que chaque acteur du marché, sa situation financière, sa position mondiale, son accord de licence, son portefeuille de produits et services et ses plans d’expansion commerciale.

L’agriculture est l’une des industries à la croissance la plus rapide à travers le monde en raison de la demande croissante d’aliments de bonne qualité et de la croissance rapide de la population mondiale. Le secteur agricole gagne rapidement du terrain au cours des dernières années et devrait enregistrer un TCAC de revenus nettement plus élevé au cours de la période de prévision. La forte croissance des revenus est attribuée à des facteurs tels que les progrès technologiques dans le secteur agricole, la demande croissante de produits et d’engrais biologiques et l’adoption croissante de techniques et de produits avancés pour augmenter le rendement des cultures. En outre, les préoccupations environnementales croissantes et la pénurie d’eau dans le monde entier, la sensibilisation croissante des consommateurs et des agriculteurs à l’environnement et l’adoption croissante de l’agriculture intelligente et de précision alimentent la croissance du marché.

Increasing investments in vertical farming, rising adoption of field mapping and high demand for drone farming and increasing investments and government funds to develop enhanced products to obtain better crop yield and efforts taken by public and private organizations to make farmers aware of the advanced techniques are expected to further fuel market growth going ahead.

Competitive Landscape:

Le marché mondial de l’irrigation à taux variable (VRI) est assez concurrentiel et comprend des acteurs clés opérant aux niveaux régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les investissements en recherche et développement, les collaborations et les partenariats pour renforcer leur position sur le marché et élargir leur portefeuille de produits

Les principales entreprises du marché comprennent :

Force de l’eau

Irrigation de vallée

QI Irrigation

Quête de récolte

Construction agricole, Inc.

CropMetrics

Cropaia

Segmentation globale du marché Irrigation à débit variable (VRI) :

Perspectives du type de système (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Contrôle de vitesse

Contrôle de zone ou de buse

Perspectives du type de système d’irrigation (revenus, millions USD ; 2019-2030)

Pivot central

Mouvement lateral

Perspectives du système pivot (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Zone GRATUITE

Secteur FRANCE

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Europe)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, BENELUX, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

