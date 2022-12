Le rapport sur le marché de la discopathie dégénérative prévoit que les revenus dépasseront 1,95 milliard de dollars d’ici 2029

Le marché des discopathies dégénératives fait référence au type de maladie qui intègre des changements réguliers qui se produisent dans les disques intervertébraux humains à mesure qu’ils vieillissent. Les disques fonctionnent comme des amortisseurs pour la colonne vertébrale humaine, permettant au corps de se plier, de fléchir et de se tordre. Plusieurs autres facteurs pourraient être responsables de la discopathie dégénérative, notamment la déchirure du noyau externe du disque lors des activités quotidiennes et du vieillissement.

Le marché des discopathies dégénératives était évalué à 1,46 milliard de dollars en 2021 et devrait atteindre 1,95 milliard de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,60 % sur la période de prévision 2022-2029. Les entreprises pharmaceutiques devraient connaître une forte croissance en raison de l’augmentation du nombre d’approbations cliniques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des discopathies dégénératives sont B. Braun Melsungen AG (Allemagne), AxioMed LLC (États-Unis), Medical Devices Business Services, Inc. (États-Unis), Zimmer Biomet Spine, Inc. (États-Unis), Biomet (États-Unis), Medtronic (Irlande), Stryker (États-Unis), Ensol Biosciences Inc. (Corée du Sud), US Stem Cell, Inc (États-Unis) États-Unis), Kolon TissueGene, Inc. (États-Unis), Samumed, LLC. (États-Unis), BIOPHARM GmbH (Allemagne), SpineVision (France), Sarl COUSIN BIOTECH (France), Globus Medical (États-Unis), Paradigm Spine LLC (États-Unis), entre autres.

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Prévalence de la discopathie dégénérative

La prévalence croissante de la discopathie dégénérative, en particulier au sein de la population gériatrique car elle est plus sujette à la maladie, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la discopathie dégénérative. L’augmentation de la population âgée contribue également à la croissance du marché.

approbations cliniques

Il y a une augmentation de la demande de traitement de la discopathie dégénérative, car les entreprises sont sous pression constante pour fournir de meilleures options de traitement aux personnes touchées.

Disponibilité des processus non chirurgicaux et de la fusion vertébrale

La disponibilité de processus non chirurgicaux et de fusion vertébrale pour le traitement de la discopathie dégénérative ainsi que les progrès des processus influencent davantage le marché.

Des opportunités

En outre, le lancement de produits technologiquement avancés et innovants pour répondre aux besoins des clients offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, la forte augmentation des investissements élargira encore le marché.

Étendue du marché mondial Maladie dégénérative du disque et taille du marché

Le marché des discopathies dégénératives est segmenté en fonction du traitement, des utilisateurs finaux et du type de produit. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Traitement

remplacement de disque artificiel

rachis cervical

rachis lombaire

rachis thoracique

fusion vertébrale

Marché de la discopathie dégénérative basée sur le traitement dans le remplacement du disque artificiel, la colonne cervicale, la colonne lombaire, la colonne thoracique et la fusion vertébrale.

les utilisateurs finaux

hôpitaux

Cliniques

Les autres

Le segment des utilisateurs finaux du marché des maladies discales dégénératives est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres.

Aiguiser

MISSION

AMG-0101

BRTX-100

OTICR-01

Les autres

Analyse régionale / aperçu du marché Discopathie dégénérative

Le marché de la discopathie dégénérative est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, traitement, utilisateurs finaux et type de produit, comme ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des maladies discales dégénératives sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) sous Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des discopathies dégénératives en raison de la présence d’une infrastructure de soins de santé bien développée dans la région. L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de la population gériatrique dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et les changements réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du transporteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

