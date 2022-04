Le rapport sur la taille du marché des emballages pharmaceutiques 2021 vise à décrire et à prévoir les prévisions mondiales, l’organisation, les principaux fournisseurs, la recherche sur l’industrie et l’utilisateur final d’ici 2030

Croissance du marché des emballages pharmaceutiques 2021-2027, rapport de recherche sur l’impact de l’épidémie de Covid 19 ajouté par Report Ocean, est une analyse approfondie des caractéristiques du marché, de la taille et de la croissance, de la segmentation, des répartitions régionales et nationales, du paysage concurrentiel, des parts de marché, des tendances et des stratégies pour ce marché. Il retrace l’historique du marché et prévoit la croissance du marché par géographie. Il place le marché dans le contexte du marché plus large de l’emballage pharmaceutique et le compare à d’autres marchés., définition du marché, opportunité de marché régional, ventes et revenus par région, analyse des coûts de fabrication, chaîne industrielle, analyse des facteurs d’effet de marché, marché de l’emballage pharmaceutique prévisions de taille, données de marché et graphiques et statistiques, tableaux, graphiques à barres et à secteurs, et bien d’autres pour l’intelligence d’affaires.

Le marché mondial des emballages pharmaceutiques représentait 88 880 millions de dollars en 2019, et devrait atteindre 144 233 millions de dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 6,1 % de 2021 à 2027.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis and U.S. The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international des États-Unis en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui créera un vaste marché pour le marché de l’emballage pharmaceutique.

L’emballage pharmaceutique est un procédé de conditionnement des préparations pharmaceutiques. Il est fait pour protéger les médicaments contre les changements environnementaux et pour maintenir la stabilité physique et chimique des produits (médicaments et biologiques). De plus, l’emballage pharmaceutique contribue à garantir la sécurité des médicaments pendant le transport, la distribution et le stockage des produits emballés. L’industrie pharmaceutique se développe rapidement; impactant ainsi positivement la croissance du marché de l’emballage pharmaceutique. En outre, la demande d’emballages pharmaceutiques devrait augmenter, car de plus en plus d’entreprises s’appuient davantage sur l’emballage, l’étiquetage et les supports pour protéger et promouvoir leurs produits.

Le marché devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance peut être attribuée aux processus de fabrication avancés pour développer des solutions d’emballage durables et respectueuses de l’environnement, à l’augmentation des innovations de produits et aux fusions et acquisitions pour répondre aux nouvelles demandes. En outre, le suivi et la traçabilité sérialisés des médicaments, le marché émergent des médicaments génériques, le marché de la livraison de médicaments en croissance rapide, l’augmentation des activités de R&D et l’utilisation d’emballages innovants stimulent la croissance du marché des emballages pharmaceutiques.

Cependant, la volatilité des prix des matières premières, les réglementations gouvernementales strictes et les normes peuvent également freiner la croissance du marché des emballages pharmaceutiques.

Au contraire, les progrès dans le secteur de la biotechnologie se traduisent par l’introduction de nouvelles thérapies parentérales, l’augmentation de la demande de produits d’emballage innovants, la croissance de l’utilisation des emballages intelligents pour l’engagement et l’identification des patients, tels que les emballages ActiveGuard Connect et les ICS intelligents et ultra-minces. emballage. En outre, l’augmentation des médicaments destinés aux patients, y compris les produits biologiques, devrait stimuler la croissance du marché des emballages pharmaceutiques au cours de la période de prévision.

Principaux avantages pour les parties prenantes

– L’étude fournit une analyse approfondie du marché mondial xx ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

– Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie dans le rapport.

– Une analyse quantitative complète de l’industrie de 2019 à 2027 est fournie pour permettre aux parties prenantes de capitaliser sur les opportunités de marché existantes.

– Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre xx du marché xx utilisé à travers le monde.

– Les principaux acteurs du marché et leurs stratégies ont été analysés pour comprendre les perspectives concurrentielles du marché.

Liste des acteurs clés présentés dans le rapport

– Amcor Ltd

– Groupe Aptar, Inc.

– Catalent Inc.

– Industries CCL inc.

– Becton, Dickinson et compagnie

– Gerresheimer SA

– West Pharmaceutical Services, Inc.

– Nipro Corporation

– Berry Global Group, Inc.

– Emballage pharmaceutique SCHOTT

LISTE DES AUTRES ACTEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR (Ces acteurs ne sont pas profilés dans le rapport. Les mêmes seront inclus sur demande.)

– Huhtamaki PPL Ltd

– SGD Pharma India Ltd

– Uflex Limitée

Segments de marché clés

La segmentation du marché mondial des emballages pharmaceutiques est illustrée comme suit :

Par produit

– Bouteille en plastique

– Conteneur parentéral

– Emballage sous blister

– Sacs spécialisés

– Fermetures

– Étiquettes

– Autres

Par région

Amérique du Nord

– NOUS.

– Canada

– Mexique

L’Europe 

– ROYAUME-UNI

– Allemagne

– France

– Italie

– Espagne

– Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

– Chine

– Japon

– Inde

– Australie

– Corée du Sud

– Reste de l’Asie-Pacifique

LAMEA

– Brésil

– Afrique du Sud

– Arabie Saoudite

– Reste de LAMEA

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Voici les questions auxquelles répond le rapport sur le marché :

Quels sont les objectifs du rapport ?

Ce rapport de marché montre la taille du marché prévue pour le marché des appareils de gestion de la douleur à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Sur la base de divers indicateurs, les graphiques présentent la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée.

Le rapport comprend un aperçu du marché, sa portée géographique, sa segmentation et les performances financières des principaux acteurs.

Le rapport examine l’état actuel de l’industrie et les opportunités de croissance potentielles en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport de recherche comprend divers facteurs contribuant à la croissance du marché.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché pour la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

