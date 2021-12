Le rapport d’étude de marché sur l’intelligence artificielle dans les soins de santé contient des acteurs clés, un aperçu de l’industrie, une chaîne d’approvisionnement, une analyse et des prévisions jusqu’en 2021-2028

Selon Data Bridge Market Research, l’intelligence artificielle sur le marché de la santé est en croissance en raison de l’amélioration de la technologie qui conduit à la réduction du coût du matériel, à l’augmentation des partenariats et des collaborations entre les entreprises de santé, à l’augmentation du nombre de besoins en feuilles de données volumineuses et complexes des patients. à maintenir, ce qui est accompli avec l’introduction de l’intelligence artificielle et l’augmentation du besoin de services de santé améliorés en raison de l’augmentation du déséquilibre entre le personnel de santé et les patients contribuera à accélérer la croissance du marché.

Nouvelle intelligence artificielle dans les développements du marché de la santé en 2019

En août 2019, Wipro Limited a annoncé le lancement d’une intelligence artificielle à trois bords alimentée par le processeur évolutif Intel Xeon. Les solutions fournies par le système d’intelligence artificielle sont Pipe sleuth, qui aide à éliminer l’examen manuel et le codage de la numérisation de vidéos, la détection des fissures de surface qui aide à détecter les fissures dans le bâtiment, les routes, les trottoirs et les ponts, l’imagerie médicale utilisée pour détecter les anomalies dans radiographies médicales et tomodensitométries.

En janvier 2019, Capgemini a annoncé le lancement de Perform AI, qui aidera de nombreuses organisations à atteindre et à pérenniser les résultats commerciaux. Il peut exécuter de nombreuses fonctions telles que l’aide à la mise à l’échelle de l’entreprise dans l’ensemble de l’organisation, l’augmentation des effectifs en responsabilisant les personnes, l’assistance, l’augmentation et l’automatisation des opérations, entre autres.

Par géographie :

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Concurrents clés du marché couverts dans le rapport

NVIDIA Corporation

Société intel

IBM

Google

Microsoft

Vision générale

GENERAL ELECTRIC

Siemens Healthcare Private Limited

Medtronic

CloudMedx Inc.

Imagia Cybernetics Inc.

