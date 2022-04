Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Europe contient les principaux acteurs, un aperçu de l’industrie, la chaîne d’approvisionnement, une analyse et des prévisions jusqu’en 2027 || DBMR

Marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Europe rapport peut être utilisé pour décider des stratégies de production et de commercialisation. Ce rapport de marché professionnel et complet met en lumière les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. En outre, les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également réévaluées avec précision dans ce rapport. Un rapport d’étude de marché aide à prendre des décisions intelligentes et à mieux gérer la commercialisation des biens et services.

Le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) se développe avec des facteurs tels que la prévalence élevée du glaucome dans le monde et l’augmentation de la population gériatrique. La popularité croissante du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive en Europe agit également comme un facteur majeur de croissance du marché. Les progrès technologiques ont également stimulé le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Cependant, un scénario de remboursement inadéquat a diminué la demande du marché.

Le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 32,5% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 2 672,9 millions USD d’ici 2027. L’augmentation des cas de maladies chroniques et l’augmentation de la population gériatrique sont les principaux moteurs du marché qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Scénario de marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Selon Data Bridge Market Research, le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Europe en Allemagne détient la part de marché la plus élevée, suivi par la France et le leader du marché britannique Glaukos Corporation, qui représente une part de marché estimée à environ 36,6 % sur le marché européen. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant des dispositifs avancés de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS).

En novembre 2019, Glaukos Corporation a annoncé l’acquisition d’Avedro, Inc., qui travaille également dans le développement de produits pour la santé cornéenne. Cette acquisition a conduit à l’élargissement du portefeuille de produits. En outre, la génération de revenus de l’entreprise est davantage liée au marché.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Glaukos Corporation, Allergan, Ivantis, Inc, Ellex et Alcon ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché allemand des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) et les leaders du marché ciblant la France et le Royaume-Uni comme leur prochain revenu de poche pour 2020.

Le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) devient plus concurrentiel avec des sociétés telles que Glaukos Corporation, Allergan, Ivantis, Inc, Ellex et Alcon. Ce sont les principales entreprises dominantes sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS).

Développement du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

En avril 2020, Allergan a annoncé que l’Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) avait approuvé l’enregistrement du stent en gel XEN d’Allergan pour les patients souffrant de glaucome réfractaire. Comme il s’agit du premier produit à obtenir l’approbation en Chine, cela entraînera une augmentation de la génération de revenus sur le marché.

Portée du marché Dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) sur la base de pays tels que l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le reste de l’Europe.

Le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est analysé plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en stents MIGS, shunts MIGS, dispositifs de vasodialisation, dispositifs de filtration et système chirurgical. Sur la base de la cible, le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en maillage trabéculaire, espace suprachoroïdien, filtration sous-conjonctivale et réduction de la production aqueuse. Sur la base du type de chirurgie, le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en glaucome associé à la cataracte et au glaucome autonome. Le glaucome en conjonction avec la cataracte et le glaucome autonome est en outre segmenté en stents MIGS, shunts MIGS, dispositifs de vasodialisation, dispositifs de filtration et système chirurgical. Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en services hospitaliers ambulatoires (HOPD), cliniques d’ophtalmologie, centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) et autres. Sur la base du type de glaucome, le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en glaucome à angle ouvert, glaucome aigu à angle fermé, glaucome secondaire, glaucome à tension normale. Sur la base de glaucome aigu à angle fermé, glaucome secondaire, glaucome à tension normale. Sur la base de glaucome aigu à angle fermé, glaucome secondaire, glaucome à tension normale. Sur la base de type de matériau , le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en titane, acier inoxydable, polyamide, gélatine, silicone. Sur la base du canal de distribution, le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en offres directes et ventes au détail.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Glaukos Corporation

Allergan

Ivantis, Inc.

Ellex (Nova Eye Medical)

Alcón

IVB

Johnson et Johnson Surgical Vision, Inc.

Technologie microchirurgicale

MOLTENO Ophtalmique SA

Nouveau monde médical, Inc.

Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Sciences de la vue

La chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) désigne la chirurgie micro-invasive du glaucome qui est utile dans le traitement du glaucome. Il s’agit d’une technologie révolutionnaire dans le traitement du glaucome léger à modéré. C’est une alternative aux médicaments donnés plus tôt et cela prévient également les complications de la chirurgie conventionnelle.

Ces procédures sont utilisées pour abaisser la pression intraoculaire de l’œil afin de prévenir les dommages au nerf optique. Ces procédures sont plus sûres et ont un temps de récupération très rapide par rapport à la chirurgie conventionnelle. Les différents types de dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) qui sont implantés sont des shunts et des stents pour abaisser la pression intraoculaire IOP.

Par exemple,

Le microstent Hydrus a été développé par Ivantis Inc. et est actuellement approuvé par la FDA pour les essais cliniques de phase IV. Il est inséré dans le canal de Schlemm pour maintenir la perméabilité et établir un écoulement d’humeur aqueuse.

La chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est utilisée pour traiter le glaucome à angle ouvert. Initialement, pour traiter le glaucome à angle ouvert (GAO), on administrait des médicaments qui réduisaient la production d’humeur aqueuse ou augmentaient l’écoulement de l’humeur aqueuse. Pour le glaucome à angle ouvert (GAO) léger à modéré, un traitement pharmacologique et au laser était traditionnellement pratiqué.

Avec l’avènement des procédures de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS), de nouvelles options ont été créées pour ceux qui n’étaient pas aptes au type de chirurgie conventionnelle. Une augmentation de la population en gériatrie et des initiatives gouvernementales croissantes pour la prévention de la cécité donnent un coup de fouet au marché. La transition rapide des médicaments contre le glaucome vers les chirurgies mini-invasives du glaucome crée des opportunités de croissance pour le fabricant de dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Cependant, la médiocrité des facilités de remboursement constitue un obstacle au marché.

Le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Europe fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Europe Portée du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) et taille du marché

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en fonction du produit, de la cible, du type de chirurgie, de l’utilisateur final, du type de glaucome, du type de matériau et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en stents MIGS, shunts MIGS, dispositifs de vasodialisation, dispositifs de filtration et système chirurgical. En 2020, le segment des stents MIGS devrait dominer le marché en raison de l’augmentation de la population gériatrique qui est le facteur déterminant du segment des stents MIGS sur le marché. Cependant, un scénario de remboursement inadéquat peut entraver la croissance du marché.

Sur la base de la cible, le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en maillage trabéculaire, espace suprachoroïdien, filtration sous-conjonctivale et réduction de la production aqueuse. En 2020, le segment du treillis trabéculaire devrait dominer le marché car divers produits sont disponibles sur le marché qui cible le treillis trabéculaire pour le traitement du glaucome, car le treillis trabéculaire est l’une des principales structures de l’angle de drainage et joue un rôle très crucial dans le drainage de l’humeur aqueuse. Dans l’œil, la majorité du liquide s’écoulant de l’œil se fait via le réseau trabéculaire.

Sur la base du type de chirurgie, le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en glaucome associé à la cataracte et au glaucome autonome. Le glaucome en conjonction avec la cataracte et le glaucome autonome est en outre segmenté en stents MIGS, shunts MIGS, dispositifs de vasodialisation, dispositifs de filtration et système chirurgical. En 2020, le glaucome associé au segment de la cataracte devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante de la procédure de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) associée à la cataracte dans les pays développés et en développement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en services hospitaliers ambulatoires (HOPD), cliniques d’ophtalmologie, centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) et autres. En 2020, le segment des services ambulatoires des hôpitaux (HOPD) devrait dominer le marché, car la procédure de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est une chirurgie ambulatoire qui prend normalement moins de 30 minutes et les services ambulatoires des hôpitaux (HOPD) sont l’un des premiers contacts. point et l’option la plus fiable pour les patients dans les différents pays.

Sur la base du type de glaucome, le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en glaucome à angle ouvert, glaucome aigu à angle fermé, glaucome secondaire, glaucome à tension normale. En 2020, le glaucome à angle ouvert domine en raison de l’augmentation du nombre de patients atteints de glaucome à angle ouvert et de la prise de conscience croissante liée à l’avantage que les MIGS stimulent la croissance du marché du segment au cours de la période de prévision.

Sur la base du type de matériau , le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en titane, acier inoxydable , polyamide, gélatine, silicone. En 2020, la forte adoption de produits à base de titane dans la chirurgie mini-invasive du glaucome et la préférence des consommateurs stimulent la croissance du segment du titane au cours de la période de prévision.

Sur la base du canal de distribution, le marché européen des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en offres directes et ventes au détail. En 2020, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché, car la plupart des services ambulatoires des hôpitaux (HOPD), des cliniques d’ophtalmologie, des centres de chirurgie ambulatoire (ASCS) préfèrent les appels d’offres directs pour rechercher les avantages de l’achat en gros, des remises et une disponibilité facile de des produits.

Marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Europe Le rapport de recherche englobe une recherche approfondie sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures. Ce rapport couvre également un aspect très important qui est la veille concurrentielle et avec cela, les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel pour prospérer sur le marché. De plus, ce rapport de marché comprend également des détails sur l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les domaines de développement clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Seuls des outils authentiques d’analyse de marché sont utilisés dans l’ensemble du rapport sur lesquels les entreprises peuvent se fier en toute confiance. Un rapport d’analyse de marché influent donne un examen d’une gamme de segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide au sein du cadre de prévision de l’estimation. Les données et informations couvertes par le rapport sont obtenues à partir de sources fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des revues et autres et ont été vérifiées et validées par les experts du marché. Les profils d’entreprise de tous les acteurs et marques clés qui dominent le marché avec des mouvements tels que les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions qui à leur tour affectent les ventes, l’importation, l’exportation, les revenus et les valeurs du TCAC sont mentionnés dans le rapport.

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.