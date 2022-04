Le rapport d’étude de marché sur les bijoux en diamant couvre les tendances futures, la croissance, la chaîne de valeur et les stratégies de l’industrie jusqu’en 2030

Un nouveau rapport intitulé « Global Diamond Jewelry Market, Forecast to 2030″ a été récemment publié par Reports and Data pour offrir un aperçu complet de l’industrie des bijoux en diamant et aider les investisseurs, les utilisateurs et les lecteurs à comprendre la dynamique actuelle du marché et les tendances du marché. Le rapport offre des informations sur le scénario de marché actuel et les tendances émergentes, la taille du marché, les moteurs, les contraintes, les défis et les opportunités. En outre, le rapport fournit également des informations précises sur la segmentation du marché, les principales entreprises ainsi que les plans d’expansion des activités, la situation financière afin d’aider les investisseurs à planifier leurs stratégies d’investissement en conséquence. Le rapport est organisé à l’aide de recherches primaires et secondaires généralisées qui sont évaluées par des experts et des professionnels du marché. Les données fournies dans le rapport sont présentées à l’aide de divers diagrammes, tableaux, graphiques et autres présentations illustrées.

La plus précieuse et la plus chère de toutes les pierres précieuses, le diamant est connu pour sa beauté éternelle et toujours verte. C’est le minéral naturel le plus dur que l’on trouve sur terre et on l’appelle souvent « le roi de toutes les pierres précieuses ». Les diamants de haute qualité sont un symbole de véritable élégance, et ces pierres délicates ajoutent une touche de beauté extraordinaire à chaque bijou dans lequel elles sont intégrées. Les principales caractéristiques du diamant, telles que sa dureté et sa grande dispersion de la lumière (son « feu » caractéristique), en font l’une des pierres précieuses les plus recherchées au monde.

Les principaux facteurs contribuant à la croissance robuste des revenus du marché mondial des bijoux en diamant comprennent la demande croissante de bijoux en diamant (y compris les bagues en diamant, les pendentifs, les colliers, les bracelets, les boucles d’oreilles et les pendentifs), l’acceptation croissante des bijoux en diamant tels que les chaînes serties de diamants, boutons de manchette, épingles de cravate, chevalières et colliers de cartographie chez les hommes, introduction de nouveaux modèles exclusifs de bijoux en diamant, avancées technologiques dans les techniques de conception de bijoux, tendances émergentes en matière de bijoux et de mode, augmentation de la demande pendant les saisons de mariage et augmentation des dépenses en bijoux de mariée.

Paysage concurrentiel :

Le rapport offre des informations précises sur chaque acteur du marché ainsi que la position du marché, les revenus, le classement mondial, les plans d’expansion commerciale et les accords de licence. Le marché mondial est assez concurrentiel et comprend divers acteurs du marché opérant aux niveaux régional et mondial. Ces acteurs se concentrent sur l’adoption de stratégies telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les partenariats et les investissements en recherche et développement pour conserver leur position sur le marché et améliorer la base de produits.

Principales entreprises opérant sur le marché présentées dans le rapport:

Terre brillante

Charles et Colvard

Harry Winston

Cartier

Jared

James Allen

Tiffany & co.

Groupe De Beers

Blue Nile Inc.

Chopard

Zales

Tacori, Inc.

Buccellati

BVLGARI

Tanishq Limitée

Or Malabar & Diamants

Palmiero Carlo Srl

GRAFF

Le rapport met également en lumière la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la région :

Perspectives du type de bijoux (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Bagues en diamant

Colliers de diamants

Boucles d’oreille en diamant

Diamant Bracelets

Pendentifs en diamant

Autres

Perspectives du type de diamant (revenu, milliards USD ; 2019-2030)

Diamant naturel

Diamant artificiel

Diamant de couleur naturelle

Diamant traité

Autres

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Canaux hors ligne

Canaux en ligne

Segmentation du marché des bijoux en diamant par régions :

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

