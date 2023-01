Le rapport d’étude de marché mondial sur la crème glacée végétalienne contient des informations de base, secondaires et avancées pour la période de prévision 2022-2029

Le rapport suprême sur le marché de la crème glacée végétalienne fournit un résumé complet des catégories de produits, de la technologie, des spécifications et de l’analyse de la production, en tenant compte de variables importantes telles que les revenus, les coûts et la marge brute. Outre une analyse stratégique des principales variables influençant l’activité ABC, ce rapport de marché comprend également une liste des principaux concurrents. Les acheteurs peuvent utiliser ce rapport d’étude de marché pour comprendre les principaux moteurs et contraintes et leur impact sur le marché au cours de la période de prévision. Le rapport de recherche sur le marché mondial de la crème glacée végétalienne contient des informations primaires, secondaires et avancées en termes de statut, de tendance, de taille, de part, de croissance et de segmentation pour la période de prévision 2022-2029.

Une compréhension précise de l’environnement du marché, des problèmes qui pourraient affecter l’industrie à l’avenir et de la meilleure façon de positionner une marque particulière peut être obtenue à partir d’un rapport d’étude de marché fiable sur la crème glacée végétalienne. L’étude du marché de la crème glacée végétalienne aidera à identifier la perception de la marque, le paysage du marché, les défis futurs potentiels, les tendances de l’industrie et les comportements des consommateurs afin de maximiser le retour sur investissement (ROI). À l’aide de l’analyse concurrentielle fournie dans cette étude marketing, les entreprises peuvent comprendre le comportement des principaux acteurs du marché, tels que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions.

Le marché de la crème glacée végétalienne devrait enregistrer un TCAC de 10,80 % au cours de la période de prévision. Par conséquent, la taille du marché devrait augmenter rapidement de 595,26 millions de dollars en 2021 à 1 015 150 millions de dollars en 2029. «Caramel» est en tête du marché des saveurs de crème glacée végétalienne alors que la population végétalienne augmente dans le monde.

Dynamique du marché de la crème glacée végétalienne

conducteur

Plus grande demande de saveur.

La demande croissante de saveurs différentes parmi les amateurs de crème glacée est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché. À savoir, la disponibilité croissante d’articles tels que les chips à la menthe, le beurre de cacahuète, les pistaches, les fraises, la vanille, les brownies au fudge, les framboises, le café aux noisettes et les caramels salés stimule le taux de croissance du marché.

Capacité R&D

L’augmentation des dépenses de R&D, en particulier dans les pays développés et en développement, créera des opportunités de croissance de marché encore plus lucratives. Les capacités de R&D entreprises pour étudier les effets sur la santé des produits végétariens sur le système immunitaire stimulent également le taux de croissance du marché.

Possibilité

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour des activités de recherche ciblées, l’évolution des modes de vie personnels, l’augmentation de la prévalence de l’intolérance au lactose et des allergies liées au lait, et l’augmentation de l’innovation et du développement de produits grâce aux avancées technologiques à travers le monde élargiront les opportunités lucratives sur le marché. Période de prévision 2022-2029. De plus, l’augmentation du revenu personnel disponible couplée aux progrès technologiques et à l’introduction de nouvelles saveurs et d’ingrédients plus sains par divers acteurs du marché amplifiera encore le taux de croissance du marché dans les années à venir.

Impact du COVID-19 sur le marché des glaces végétaliennes

Le COVID-19 a eu un impact sur le marché avec des changements dans le comportement d’achat des consommateurs, une sensibilisation accrue à la santé des consommateurs et une préférence accrue pour les aliments à base de lactose/végétaliens/plantes, y compris Ice Cream Big. De plus, l’intolérance au lactose est en augmentation à mesure que de plus en plus de consommateurs adoptent un régime végétalien. Cependant, les importations et les exportations devraient augmenter de manière significative à mesure que l’atténuation s’intensifie. C’est un signe positif pour le marché que diverses agences gouvernementales aient commencé à lever ces confinements obligatoires.

Couverture du marché mondial de la crème glacée végétalienne

source

lait de coco

lait d’amande

lait de cajou

je suis du lait

sentir

en vain

Chocolat

beurre de noix

pépites de chocolat à la menthe

caramel

produit

impulsion

fait à la main

raccompagner

canal de distribution

supermarché

épicerie

spécialiste de l’alimentation et des boissons

le restaurant

magasin en ligne

Analyse / aperçu du marché régional de la crème glacée végétalienne

Les principaux pays opérant sur le marché des glaces vegan sont :

États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, autres pays européens, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouveau Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Sud L’Afrique, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

