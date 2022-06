Le rapport d’étude de marché australien 4PL couvre, les tendances futures, les données passées et présentes et une analyse approfondie 2021-2028

La valeur du « marché 4PL australien » devrait passer de 824,35 millions de dollars américains en 2021 à 1 106,70 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,4 % de 2022 à 2028.

Une majorité de clients logistiques, notamment issus du secteur de la production industrielle, se tournent vers des prestataires logistiques capables de gérer leurs approvisionnements entrants et leurs collaborations fournisseurs. L’approvisionnement des solutions de fournisseurs de matières premières entrantes exige une solution multiniveau capable de calculer tous les besoins en matières premières et en emballages. Une solution 4PL comprend l’ensemble du processus d’approvisionnement au paiement géré dans le cadre de leur réseau multipartite et multi-échelons. En outre, une solution 4PL facilite la planification des opérations d’approvisionnement qui aide les clients à créer des calendriers de production et des plans de matières premières pour chaque usine, qui comprend des co-emballeurs tiers et des fabricants sous contrat. Les clients qui souhaitent acheter ou exporter des biens et des services dans le monde entier sollicitent fréquemment les conseils de consultants en approvisionnement et en chaîne d’approvisionnement. Une augmentation des importations et des exportations totales de marchandises profite à l’entreprise car elle complique la chaîne d’approvisionnement.

Le marché australien de la logistique 4PL est en croissance en raison d’une augmentation de la demande d’une chaîne d’approvisionnement transparente pour améliorer l’efficacité. L’introduction de la chaîne d’approvisionnement de quatrième partie élimine la plupart des goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement compliquées. En outre, les solutions logistiques 4PL gagnent en popularité dans un nombre croissant d’industries en Australie, notamment les secteurs de l’automobile, de la vente au détail, de l’alimentation et des boissons, de la santé et de l’électronique grand public. Les détaillants, par exemple, construisent une chaîne d’approvisionnement parallèle pour répondre à la fois aux demandes hors ligne et en ligne avec l’essor du secteur du commerce électronique et la numérisation des infrastructures dans les économies émergentes. Les services 4PL aident les détaillants à acquérir une vision stratégique et une meilleure visibilité de leur inventaire, leur permettant de distribuer des fournitures en fonction et en réponse aux besoins changeants de leurs clients. En conséquence, les fabricants se concentrent sur la production d’un portefeuille de produits plus solide et plus inventif en utilisant ces services pour gérer leurs chaînes d’approvisionnement complexes.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• BCR Australie Pty Ltd

• Henning Harder

• B dynamique Logistics Pty Ltd

• John Good Logistics Ltd

• Logistique BTi

• Allyn International Services, Inc.

• Sigma Healthcare Limited

• BR International Logistics Pty Ltd

• Kuehne + Nagel Management AG

• GEODIS SA.

La logistique implique la gestion des processus tels que la collecte et le stockage des ressources, ainsi que leur transfert vers leur destination finale. La logistique de quatrième partie est le type d’externalisation le plus avant-gardiste, qui a rapidement gagné en popularité ces dernières années. Les fournisseurs du marché australien 4PL offrent des services pour la gestion de l’approvisionnement en matières premières entrantes, la logistique dynamique, la logistique axée sur la demande et l’orchestration mondiale. L’approvisionnement, le stockage et la distribution sont tous des aspects importants de la logistique de tiers. Ils profitent aux entreprises grâce à des services client améliorés, des coûts opérationnels globaux réduits et une plus grande flexibilité.

Le marché 4PL australien est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. Sur la base du type, le marché australien 4PL est segmenté en synergie plus modèle d’exploitation, modèle d’intégrateur de solutions et modèle d’innovateur industriel. En 2021, le segment du modèle d’exploitation synergie plus a dominé le marché australien 4PL avec la plus grande part de marché. Le marché australien 4PL, par utilisateur final, est segmenté en automobile, biens de consommation, soins de santé, alimentation et boissons, électronique grand public, vente au détail, aérospatiale et militaire, etc. Avec la popularité croissante du commerce électronique, les commerçants développent des chaînes d’approvisionnement parallèles pour répondre aux demandes en ligne et hors ligne. Les services 4PL offrent aux détaillants une meilleure visibilité des stocks, leur permettant de distribuer efficacement les marchandises et de satisfaire les demandes des clients. En 2021, le segment automobile était en tête du marché 4PL australien et représentait la plus grande part de marché 4PL australien.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché australien 4PL. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché australien 4PL.

La recherche sur le marché australien 4PL se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché australien 4PL en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché 4PL australien.

