Le principal participant du marché français et mondial des logiciels de point de vente au détail de cannabis se concentrera sur l’expansion régionale

Selon le Market Statsville Group (MSG), le logiciel de point de vente au détail de cannabis (POS) mondial devrait croître à un TCAC de 15,2 % de 2022 à 2030 .Les détaillants de cannabis et les dispensaires utilisent souvent des solutions de point de vente pour vendre leurs produits, en respectant les réglementations fédérales et étatiques à l’aide de solutions de point de vente. On estime que des facteurs, notamment l’intégration de diverses fonctionnalités telles que le CRM, la gestion des stocks, etc., ainsi que la sensibilisation croissante au logiciel de point de vente (POS) de cannabis par rapport au système de point de vente physique (POS), alimentent le marché. croissance dans les années à venir à travers le monde. De plus, la pénétration croissante d’Internet, les solutions de paiement en ligne et les initiatives gouvernementales de soutien ouvriront davantage la voie à la croissance du marché à l’avenir.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des logiciels de point de vente (POS) de vente au détail de cannabis

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché, car les blocages mondiaux avaient affecté les processus de fabrication et perturbé les chaînes d’approvisionnement, entraînant une forte baisse du marché au milieu de la pandémie. De plus, les gens économisent de l’argent pour les incertitudes futures, et ce facteur a considérablement affecté la demande de cannabis, entraînant une faible demande pour le logiciel de la part des utilisateurs finaux.

Cependant, avec la facilité des directives COVID-19, le logiciel s’est avéré être une solution efficace. En utilisant un logiciel, un minimum de contact ou de distanciation sociale peut être pratiqué, et le travail n’est pas entravé en raison de l’absence de main-d’œuvre. Par conséquent, le COVID-19 a initialement eu un impact négatif sur le marché au premier semestre 2020 et a soutenu la croissance du marché au cours du second semestre 2020, entraînant un impact significatif du COVID-19.

Étendue du marché mondial des logiciels de point de vente (POS) de vente au détail de cannabis

L’étude classe le marché des logiciels de point de vente au détail de cannabis en fonction du type, du mode d’application, de l’appareil et de l’application, aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Basé sur le cloud

Basé sur le Web

Par mode d’application Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

En ligne

Hors ligne

Par périphérique Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Android

Comprimés

Ordinateur portable

Autres

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Grandes Entreprises

PME

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des grandes entreprises représente une part de marché majeure par application

Sur une base segmentaire, les grandes entreprises représentaient la majeure partie du marché en 2021. Les grandes entreprises ont déjà des coûts d’exploitation élevés et, de plus, la gestion des stocks nécessite une main-d’œuvre supplémentaire, ce qui augmente considérablement le coût d’exploitation et le prix du cannabis. Cependant, avec l’adoption de logiciels, les coûts opérationnels seront réduits et offriront une facilité d’exploitation sans nécessiter de main-d’œuvre supplémentaire, répondant ainsi aux besoins des grandes entreprises. Cela, à son tour, augmente l’adoption de logiciels dans les grandes entreprises, propulsant la croissance du segment au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des logiciels de point de vente (POS) de vente au détail de cannabis

Sur la base de l’analyse régionale, la région nord-américaine dominera le marché des logiciels de point de vente (POS) de vente au détail de cannabis en 2021 et devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision. En raison de l’utilisation croissante des systèmes logiciels de point de vente pour la consommation de cannabis.

Suite à cela, l’Europe devrait présenter d’immenses opportunités de croissance en raison du développement économique rapide, des progrès technologiques et de la demande toujours croissante de solutions de point de vente (POS) avec des fonctionnalités avancées. Ces facteurs propulseront la croissance du marché dans toute la région.

Cependant, on estime que la région Asie-Pacifique présente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée aux opérations globales améliorées et aux économies de coûts.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des logiciels de point de vente (POS) de vente au détail de cannabis

Le marché mondial des logiciels de point de vente au détail de cannabis est concentré dans la nature et a une forte rivalité concurrentielle. En outre, les principaux acteurs du marché opérant sur le marché adoptent diverses stratégies pour améliorer leur clientèle et leur présence sur le marché mondial.

Les principaux acteurs du marché mondial des logiciels de point de vente au détail de cannabis sont: