Le principal participant du marché des compteurs intelligents se concentrera sur l’expansion régionale

Le marché mondial des compteurs intelligents devrait atteindre 19,1 milliards USD en 2020 et atteindre 27,71 milliards USD en 2027, enregistrant un TCAC de 6,40 %, au cours de la période de prévision 2021-2027. La croissance du type de communication cellulaire gagne en popularité dans le monde entier, soutenue par la disponibilité de réseaux de télécommunications complets pour les opérations de compteurs intelligents. En outre, les préoccupations environnementales croissantes suscitées par la pollution et les émissions de carbone et l’introduction de compteurs intelligents offrent à l’industrie mondiale des capacités d’analyse et de prévision énergétique qui manquent dans les systèmes de comptage traditionnels. Au cours de la période de prévision, ces facteurs augmenteraient le marché mondial des compteurs intelligents.

Un compteur intelligent enregistre des informations de données en temps réel telles que la consommation de courant, l’énergie électrique, le facteur de puissance et les niveaux de tension. Les compteurs intelligents connectent directement les informations de données au consommateur pour une plus grande clarté du modèle de consommation et aux fournisseurs d’électricité pour la facturation des clients et la surveillance du système.

Facteurs affectant le marché des compteurs intelligents au cours de la période de prévision

La croissance de la demande pour la formation de villes intelligentes, ainsi que l’augmentation des investissements dans les projets de compteurs intelligents, est un moteur clé de la croissance du marché mondial des compteurs intelligents. La croissance du marché est également stimulée par le besoin et la demande de changements dans l’offre et l’efficacité durables des services publics pour tous les utilisateurs finaux.

Des politiques gouvernementales favorables et des incitations à l’avancement et au développement du marché des compteurs intelligents alimentent la croissance du marché. Divers opérateurs de réseau cherchant à contrôler et à gérer la puissance de la demande offrent de nombreuses opportunités de croissance pour la prolifération des compteurs intelligents. Les difficultés d’installation des compteurs intelligents freinent la croissance du marché.

Cependant, le développement global du marché mondial est entravé par la hausse des prix des compteurs intelligents et les problèmes de sécurité, et l’installation et la mise en œuvre inappropriées des compteurs intelligents posent un défi majeur au marché des compteurs intelligents.

Initiatives gouvernementales favorables

Le marché mondial des compteurs intelligents est principalement tiré par diverses initiatives gouvernementales importantes dans les économies développées et en développement. De plus, on estime que les fonds d’investissement des entreprises d’investissement privées et du gouvernement, tels que l’American Recovery and Reinvestment Act (ARRA), jouent un rôle important dans la croissance du marché. La demande croissante de remplacement des anciens compteurs conventionnels et de mise à niveau de l’infrastructure de compteurs obsolètes pour économiser la consommation d’énergie et améliorer la surveillance de la consommation d’énergie stimule également la croissance du marché. Les facteurs responsables de la demande du marché dans les principales économies comprennent la pénétration précoce des compteurs intelligents, des initiatives et réglementations gouvernementales favorables et des politiques de mandat strictes pour l’installation de compteurs intelligents dans de nombreux États, tels que la Californie et le Texas.

Demande croissante pour le développement d’infrastructures de réseau de communication

La demande croissante pour le développement de l’infrastructure des réseaux de communication dans le monde contribue au niveau avancé de fabrication des compteurs intelligents. Les avancées croissantes et l’amélioration significative de la disponibilité des infrastructures réseau telles que la radiofréquence, la 4G, la 5G et autres stimulent le développement du compteur intelligent sur le marché mondial. Les fabricants et les acteurs du marché sont continuellement engagés dans la production de compteurs intelligents pour répondre au besoin et à la demande d’infrastructures de réseau avancées ; contribuant ainsi à la croissance de l’industrie des compteurs intelligents.

Impact du COVID-19 sur le marché des compteurs intelligents

Le marché mondial des compteurs intelligents a été affecté par la pandémie de COVID-19, et plusieurs entreprises et entreprises ont été contraintes de restructurer leurs stratégies pour faire face à la pandémie. Le COVID-19 influence l’économie mondiale de trois manières principales : influencer la production et la consommation, perturber la chaîne d’approvisionnement et le marché, et son effet financier sur les entreprises. L’utilisation de l’IA peut aider à minimiser les coûts opérationnels et, en même temps, peut améliorer la satisfaction des clients pendant le processus de renouvellement, les réclamations et d’autres services.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des compteurs intelligents en fonction du type de compteur, du type de communication, du composant, de la technologie et de l’utilisation finale.

Sur la base du type de compteur, le marché des compteurs intelligents a été segmenté en –

Compteur électrique

Compteur à gaz

Compteur d’eau

Basé sur le type de communication, le marché des compteurs intelligents est segmenté en –

RF (radiofréquence)

CPL (Courant Porteur de Ligne)

Cellulaire

Sur la base des composants, le marché des compteurs intelligents est segmenté en –

Matériel

Logiciel

Un service Service géré Service professionnel



Basé sur la technologie, le marché des compteurs intelligents est segmenté en –

AMI (infrastructure de mesure avancée)

AMR (lecture automatique des compteurs)

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des compteurs intelligents est segmenté en –

Résidentiel

Commercial

Industriel

Perspectives régionales du marché des compteurs intelligents

Les cinq régions géographiques ont été segmentées en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe et Moyen-Orient et Afrique (MEA) pour le marché des compteurs intelligents. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en termes de valeur et de volume des revenus sur le marché mondial des compteurs intelligents, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Dans la région, l’Amérique du Nord est alimentée par l’accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone des opérations de services publics et l’intégration réussie des DER tels que l’énergie solaire et éolienne pour améliorer les opérations dans le secteur de l’électricité. De plus, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide et, au cours de la période de prévision, devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial.

Les principaux concurrents du marché mondial des compteurs intelligents comprennent

Le marché mondial des compteurs intelligents est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principales entreprises du marché mondial des compteurs intelligents comprennent–

Schneider Electric SA

Landis+Gyr Limited

Itron Incorporé

Siemens SA

Groupe Wasion Limité

Badger Meter Incorporé

Sens (Xylème)

Honeywell International Incorporé

Larsen & Toubro Limitée

Kamstrup

Groupe Elster GmbH

ICSA Inde Limitée

Compagnie générale d’électricité

Groupe technologique Neptune Incorporé.

Le rapport sur le marché des compteurs intelligents fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2020, Landis+Gyr a lancé les compteurs électriques Revelo avec une technologie de détection de réseau avancée et des fonctionnalités avancées.

En janvier 2020, Itron a dévoilé et introduit une solution de comptage intelligent 4G LTE qui offre une faible latence, une large couverture territoriale et une longévité du réseau basée sur la technologie 4G LTE.

En mars 2019, Wasion Group a signé un accord avec Guizhou Power Grid Corporation pour fournir des compteurs intelligents, des produits terminaux et des communications, ainsi que des solutions d’alimentation intelligentes.

Le rapport sur le marché des compteurs intelligents couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des compteurs intelligents comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

