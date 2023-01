Le principal participant du marché de l’industrie de la robotique se concentrera sur l’expansion régionale

Le marché mondial de l’industrie de la robotique était évalué à 40 milliards de dollars en 2020 et à 97,05 milliards de dollars en 2027 , avec un TCAC de 13,5 % de 2021 à 2027. Le premier robot industriel a été introduit en 1961 par General Motors. Depuis lors, les robots ont été adoptés dans un large éventail de secteurs, en particulier dans les entreprises manufacturières, pour des tâches telles que le soudage, la peinture, le tri, parmi quelques-uns. Cependant, le travail humain domine toujours le plancher dans une grande partie du secteur manufacturier. Il est toujours moins coûteux d’utiliser la main-d’œuvre que de déployer et d’entretenir des systèmes robotiques. Mais cela est sur le point de changer et nous pourrions assister à une révolution robotique dans les décennies à venir.

Le coût des solutions robotiques est susceptible de baisser avec le temps en raison de l’amélioration de la technologie. Pour de nombreuses industries, l’adoption de robots au cœur de leur processus devient une réalité, car la baisse des coûts rend les retours sur investissement plus attrayants. La croissance de la base mondiale installée de robots devrait s’accélérer à l’avenir, tout comme l’adoption par les industries.

La Chine a connu une forte inflation des salaires et a fait des progrès rapides d’une nation en développement à une économie développée. La hausse du coût de la main-d’œuvre a, dans une certaine mesure, exercé une pression sur l’avantage de longue date de la fabrication à faible coût de la Chine. Un moyen idéal pour résoudre ce problème sera l’adoption croissante de l’automatisation robotique. En effet, des étapes importantes ont déjà été franchies et la Chine est en passe de devenir l’un des plus gros consommateurs de robots au monde. Le gouvernement chinois a investi activement dans la promotion de la robotique, une partie importante du document de vision du gouvernement « Made in China 2025 ». D’ici 2025, la Chine prévoit qu’environ 70 % des robots utilisés en Chine seraient fabriqués dans le pays, contre la moitié en 2020 et 30 % actuellement. Le gouvernement local de l’État chinois offre des subventions aux fabricants locaux pour les aider à automatiser.

Dynamique du marché de l’industrie mondiale de la robotique

Facteurs : Accroître l’utilisation des robots dans l’industrie

L’utilisation de robots devrait augmenter rapidement. Au Japon, la production de robots industriels a augmenté pendant la pandémie. Dans la zone euro, la production de robots industriels a surperformé de nombreux autres secteurs. La pandémie est un véritable coup de pouce pour les technologies des usines numériques. Dans une situation où les industries fonctionnent avec une main-d’œuvre limitée (en raison des licenciements et des pertes d’emplois), les robots peuvent aider les entreprises à maintenir leurs niveaux de production avec une implication humaine moindre et un risque et une exposition minimum au coronavirus des travailleurs. Outre les robots industriels, les robots de services personnels jouent un rôle majeur pour assurer la livraison transparente des produits essentiels et d’autres services.

Dans le sillage de l’épidémie actuelle de coronavirus (COVID-19), la demande de robots a augmenté en Chine. Les robots alimentés par l’IA aident les autorités de sécurité publique, les autorités sanitaires et les entreprises en Chine à faire face à la pandémie. Yunji Robotics, basée à Pékin, qui fabrique des robots de livraison, et TMIRob, basée à Shanghai, qui fabrique des robots désinfectants, ont connu une demande plus élevée à la suite du virus. Une autre société basée en Chine, Geek+, a lancé des robots de désinfection nommés Jasmin et Lavender pour aider à lutter contre la pandémie de COVID-19. La lavande utilise la lumière ultraviolette pour désinfecter, tandis que Jasmin utilise des agents liquides pour la stérilisation automatisée.

Défis : Perte d’emploi

La pénétration croissante des robots pourrait entraîner des perturbations à court terme du marché du travail. Cela pourrait entraîner des troubles sociaux au sein des sociétés et ralentir l’adoption des robots. Les gouvernements et les industries du monde entier ont exprimé des préoccupations à ce sujet. Les avantages collectifs à long terme de l’adoption de la robotique, notamment une productivité accrue, une meilleure qualité, la sécurité et des économies, devraient dépasser les coûts.

Restrictions : problèmes de confidentialité

Les robots pourraient être sujets aux cyberattaques ou au piratage. Concrètement, les robots personnels ou domestiques, s’ils sont piratés, pourraient porter atteinte à la vie privée des individus. Les ports audio et les caméras vidéo des robots pourraient écouter la conversation et garder un œil sur les mouvements d’un individu dans la maison. Le Japon a publié ce mois-ci une nouvelle stratégie de cybersécurité qui vise à fournir une sécurité de bout en bout aux robots.

L’automobile, par utilisation finale, est estimée être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision

Sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial de l’industrie de la robotique a été segmenté en automobile, alimentation et boissons, électronique, logistique, militaire et défense, médical et soins de santé, etc. L’automobile est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial de l’industrie de la robotique ; pendant la période de prévision,

Les robots collaboratifs doivent travailler avec d’autres robots pour les énormes chaînes de montage. Les robots doivent avoir collaboré entre les robots de manutention et de soudage pour que ces lignes d’assemblage fonctionnent correctement. Il est difficile de trouver des peintres professionnels et le travail est également très toxique ; pour cela, les robots sont la meilleure option, car le travail de peinture doit être très cohérent et avoir une grande surface de peinture. Les robots de soudage sont une application robotique dans le secteur automobile, car chaque voiture a besoin d’un plus grand nombre de soudures avant l’achèvement de la voiture. Dans de nombreuses usines automobiles, les robots assemblent des composants plus petits comme des pompes et des moteurs à grande vitesse. Souvent, les robots effectuent des tâches telles que l’installation de pare-brise et le montage de roues pour augmenter le débit, ce qui stimule la croissance de la robotique dans le segment automobile.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché de l’industrie de la robotique

En fonction de la région, le marché mondial de l’industrie de la robotique a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique a un taux de croissance de 30,1% au cours de la période de prévision. Le marché de l’industrie de la robotique en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique.

Au cours des dix dernières années, la Chine a été un moteur majeur de la demande de robots industriels, ce qui en fait le marché le plus important au monde. La Chine cherche à moderniser son secteur manufacturier à forte intensité de main-d’œuvre en augmentant l’automatisation alors qu’elle est confrontée au défi de la réduction de la population en âge de travailler et de l’augmentation des coûts de main-d’œuvre. Les gouvernements provinciaux chinois ont également continué à fournir des subventions aux fabricants locaux pour automatiser. Le gouvernement provincial du Guangdong et la province du Zhejiang accordent d’importantes subventions aux fabricants locaux pour accroître l’adoption des robots. En outre, la Banque populaire de Chine encourage les institutions financières nationales à renforcer leur soutien à la fabrication de robots industriels en fournissant des services de financement et de location innovants. En Chine,

Principaux acteurs du marché

