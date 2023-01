Le paysage futur du marché mondial de l’orchestration des versions d’applications devrait connaître une croissance significative d’ici 2030

Selon les rapports de recherche régionaux, la taille du marché mondial de l’orchestration des versions d’applications devrait croître à un TCAC de 14,42 % au cours de la période de prévision.

Les outils d’orchestration des versions d’applications sont exploités par les développeurs et les équipes DevOps pour gérer et faciliter les processus de publication d’applications. Ce type de logiciel offre une vue complète des pipelines de publication d’applications, permettant aux utilisateurs de planifier, de suivre, de planifier et même d’exécuter des éléments de flux de travail CI/CD. Les entreprises utilisent un logiciel d’orchestration des versions d’applications pour permettre des versions internes et externes efficaces sur le plan logistique. Les équipes utilisant un logiciel d’orchestration des versions d’applications peuvent définir et exécuter des déploiements d’applications via le mappage visuel des flux de travail, l’optimisation du pipeline et les affectations de tâches.

Ce rapport contient la taille du marché et les prévisions de Application Release Orchestration sur le marché mondial, y compris les informations de marché suivantes :

Chiffre d’affaires du marché mondial de l’orchestration des versions d’applications, 2018-2021, 2022-2030, (en millions de dollars américains)

Ventes du marché mondial de l’orchestration des versions d’applications, 2018-2021, 2022-2030, (MT)

Les cinq premières sociétés mondiales d’orchestration des versions d’applications en 2021 (%)

Regional Research Reports a interrogé les fabricants d’orchestration des versions d’applications et les experts de l’industrie dans cette industrie, impliquant les ventes, les revenus, la demande, l’évolution des prix, le type de produit, le développement et le plan récents, les tendances de l’industrie, les moteurs, les défis, les obstacles et les risques potentiels.

Marché total par segment :

Marché mondial de l’orchestration des versions d’applications, par type de composant, 2018-2021, 2022-2030 (en millions de dollars américains)

Pourcentages du segment de marché mondial de l’orchestration des versions d’applications, par composants, 2021 (%)

Outil

Prestations de service

Marché mondial de l’orchestration des versions d’applications, par déploiement, 2018-2021, 2022-2030 (en millions de dollars américains)

Pourcentages du segment de marché mondial de l’orchestration des versions d’applications, par déploiement, 2021 (%)

Nuage

Sur site

Marché mondial de l’orchestration des versions d’applications, par secteur d’activité des utilisateurs finaux, 2018-2021, 2022-2030 (en millions de dollars américains)

Pourcentages du segment de marché mondial de l’orchestration des versions d’applications, par industries d’utilisateurs finaux, 2021 (%)

BFSI

Informatique et Télécommunications

Commerce de détail et commerce électronique

Médias et divertissement

Autres

Marché mondial de l’orchestration des versions d’applications, par région et par pays, 2018-2021, 2022-2030 (en millions de dollars américains)

Pourcentages du segment de marché mondial de l’orchestration des versions d’applications, par région et par pays, 2021 (%)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Analyse des concurrents du marché mondial de l’orchestration des versions d’applications

Le rapport fournit également une analyse des principaux acteurs du marché, notamment :

Revenus d’orchestration des versions d’applications des principales entreprises sur le marché mondial, 2018-2021 (estimation), (en millions de dollars US)

Part des revenus d’orchestration des versions d’applications des principales entreprises sur le marché mondial, 2021 (%)

Ventes d’orchestration des versions d’applications des principales entreprises sur le marché mondial, 2018-2021 (estimation), (MT)

Part des ventes d’orchestration des versions d’applications des principales entreprises sur le marché mondial, 2021 (%)

En outre, le rapport présente les profils des concurrents sur le marché ; les principaux acteurs comprennent :

Broadcom inc.

Société IBM

Microsoft Corporation

BMC Software, Inc.

Chef Software, Inc.

CloudBees, Inc.

Micro Focus International PLC

Logiciel ARCAD

Attunité Ltd.

Flexagon LLC

Datical, Inc.

Nuage électrique, Inc.

CollabNet, Inc.

Réponses aux questions clés dans ce rapport :

Quelles seront les prévisions du marché et le taux de croissance de 2022 à 2030 ?

Quels sont les principaux éléments moteurs de l’industrie ?

Quelles sont les principales tendances et dynamiques du marché ?

Quels sont les obstacles développés au marché?

Combien d’opportunités d’investissement en dollars supplémentaires peuvent être observées sur le marché au cours de la période de prévision ?

Quelles sont les entreprises leaders avec leur part de positionnement sur le marché ?

Analyse des entreprises et du marché à travers les études SWOT, PORTER et PESTEL.

