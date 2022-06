Le nouveau rapport d’étude de marché examine l’analyse et les prévisions du marché de l’aromathérapie pour la période 2022-2029.

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research et intitulé « Aromatherapy Market Report-Development Trends, Threats, Opportunities and Competitive Landscape » (Rapport sur le marché de l’aromathérapie-Tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel) est conçu pour couvrir un niveau micro d’analyse par les acteurs clés et les principaux segments commerciaux.

L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, la taille du marché, les estimations des parts de marché sont également couvertes dans ce rapport sur le marché mondial de l’aromathérapie. L’utilité de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter dans la création d’un rapport d’étude de marché fait qu’elles sont préférées par les entreprises et ont donc été utilisées lors de la préparation de ce rapport sur l’aromathérapie. Le rapport sur le marché de l’aromathérapie comprend une analyse du marché par région, notamment l’Amérique du Nord, la Chine, l’Europe, l’Asie du Sud-Est, le Japon et l’Inde, en se concentrant sur les principaux fabricants du marché mondial, avec la production, le prix, les recettes et la part de marché de chaque fabricant. Ce rapport sur l’aromathérapie est l’exemple le plus approprié des attributs clés du marché et a été préparé en tenant compte de tous les aspects liés au marché.

Le rapport sur l’aromathérapie fournit des statistiques sur l’état actuel de l’industrie et constitue ainsi une source précieuse d’orientation et de direction pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. Chacun des sujets fait l’objet de recherches et d’analyses approfondies afin de générer un rapport complet sur le marché de l’aromathérapie. Ce rapport sur l’aromathérapie examine le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’état du marché, l’amélioration du marché, les développements clés, le coût et le profit des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Le rapport sur le marché de l’aromathérapie est une analyse de fond absolue de l’industrie ABC qui comprend une évaluation du marché parental.

Obtenez un échantillon du rapport en version PDF avec des graphiques, des tableaux et des figures à l’adresse https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-aromatherapy-market&TC.

Analyse et taille du marché

L’utilisation croissante de l’aromathérapie pour des raisons de santé, comme le traitement des maux de tête, de la dépression, de l’anxiété, des migraines et d’autres problèmes tels que les problèmes respiratoires, les troubles nerveux, les fonctions du foie et de la vésicule biliaire, les troubles cardiovasculaires et les infections gastro-intestinales, a stimulé la demande d’aromathérapie dans le monde entier. Le marché devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir en raison de l’adoption massive de l’aromathérapie. L’utilisation croissante de l’aromathérapie s’accompagne d’une prise de conscience de ses bienfaits, ce qui stimulera la croissance du marché et contribuera à son immense expansion dans diverses régions.

Le marché mondial de l’aromathérapie a été évalué à 1,7 milliard de dollars en 2021 et devrait atteindre 4,4 milliards de dollars en 2029, enregistrant un TCAC de 12,10% au cours de la période de prévision de 2022-2029. Le mode d’administration » topique » représente le plus grand segment du marché de l’aromathérapie au cours de la période prévue en raison de la préférence croissante pour l’application topique des huiles d’aromathérapie pour divers problèmes liés à la peau. L’étude de marché élaborée par l’équipe de Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie d’experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Définition du marché

L’aromathérapie utilise essentiellement des huiles aromatiques et d’autres composés aromatiques (qui sont extraits de plantes et sont même traités naturellement pour former des produits biologiques) pour améliorer le bien-être physique et psychologique. Elle devient de plus en plus populaire dans les foyers pour améliorer l’humeur, la relaxation et le sommeil, ainsi que pour traiter le rhume et la grippe et atténuer la douleur. L’aromathérapie est un traitement pour une variété de maux, notamment les maladies cardiovasculaires, l’anxiété, l’insomnie, la guérison des blessures et les problèmes de peau. Les arômes et les huiles aromatiques sont utilisés pour leurs effets thérapeutiques. L’aromathérapie est également un traitement de médecine alternative pour les problèmes de peau, la gestion de la douleur, l’insomnie, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, les problèmes digestifs, le rhume et la toux, le fonctionnement du système immunitaire, l’anxiété et la cicatrisation.

Dynamique du marché de l’aromathérapie

Cette section traite de la compréhension des moteurs, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tous ces éléments sont examinés en détail ci-dessous :

Facteurs déterminants

L’aromathérapie offre divers avantages pour la santé

Il est prouvé que l’aromathérapie réduit le stress, la dépression et l’anxiété. En outre, les autres applications de l’aromathérapie comprennent le traitement des problèmes respiratoires, des troubles nerveux, des troubles cardiovasculaires et des infections gastro-intestinales, ainsi que son rôle dans la prévention du mal des transports, la gestion du poids et le maintien des fonctions hépatiques et biliaires. L’utilisation élevée de l’aromathérapie pour divers avantages liés à la santé est le facteur le plus important qui devrait accélérer la croissance globale du marché.

En outre, la sensibilisation croissante de la population à ces traitements alternatifs favorise également la croissance du marché au cours de la période prévue. La croissance rapide du secteur de l’e-commerce, due à la facilité d’achat et de vente, est un autre facteur important.

Contraintes/défis

Des preuves scientifiques limitées pour freiner la croissance du marché

Les preuves scientifiques de l’aromathérapie sont limitées dans certains domaines. L’absence de preuves à l’appui de l’utilisation de l’aromathérapie dans le traitement de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson et des maladies cardiaques devrait entraver la croissance du marché.

Développements récents

Le 25 août 2020, Young Living, le plus grand producteur d’huiles essentielles au monde, a introduit un certain nombre de nouveaux produits et de nouvelles lignes de produits. Elle comprend des huiles essentielles ainsi que d’autres articles liés à la santé. Une nouvelle ligne de soins de la peau, des améliorations apportées à la ligne de cosmétiques Savvy Minerals, de superbes diffuseurs, de nouveaux mélanges d’huiles essentielles et une bague portable innovante infusée d’huiles essentielles font partie des points forts de l’événement. Les nouveaux produits Young Living sont destinés à trois domaines : la maison, la famille et les soins personnels.

Portée du marché mondial de l’aromathérapie

Le marché de l’aromathérapie est segmenté sur la base du type de produit, du mode d’administration, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs une précieuse vue d’ensemble du marché et des informations sur le marché afin de les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de produit

– Consommables

– Matériel

Sur la base du mode d’administration, le marché de l’aromathérapie est segmenté en application topique, inhalation directe et diffusion aérienne. L’application topique devrait représenter la plus grande part du marché, en raison de la préférence croissante pour l’application topique d’huiles d’aromathérapie pour divers problèmes liés à la peau.

Application

– Détente

– Insomnie

– Gestion de la douleur

– Gestion des cicatrices

– Soins de la peau et des cheveux

– Rhume et toux

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’aromathérapie est segmenté en deux catégories : direct au client et B2B. Le segment du direct au client est subdivisé en commerce de détail et en commerce électronique.

Utilisateurs finaux

– Usage domestique

– Centres de spa et de bien-être

– Hôpitaux et cliniques

– Centres de yoga et de méditation

Préparez le rapport sur le marché de l’aromathérapie – https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-aromatherapy-market?TC

Analyse/Insights régionaux du marché de l’aromathérapie

Le marché de l’aromathérapie est analysé et des informations sur sa taille et ses tendances sont fournies par pays, type de produit, mode d’administration, application, canal de distribution et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’aromathérapie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse des parts de marché de l’aromathérapie

Le paysage concurrentiel du marché de l’aromathérapie fournit des détails par concurrent. Ces détails comprennent la présentation de l’entreprise, ses données financières, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives commerciales, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue des produits, la domination des applications. Les points de données ci-dessus ne concernent que l’intérêt des entreprises pour le marché de l’aromathérapie.

Certains des principaux acteurs du marché de l’aromathérapie sont Air Aroma (Australie), Frontier Co-op (États-Unis), doTERRA (États-Unis), Eden Gardens (Inde), Frontier Co-op (États-Unis), Hubmar (États-Unis), Isagenix Worldwide Inc, (États-Unis), Mountain Rose Herbs, (États-Unis), NuSkin, (États-Unis), FLORIHANA (France), PLANT THERAPY ESSENTIAL OILS, (États-Unis), Rocky Mountain Oils LLC, (États-Unis), Stadler Form (Suisse) et Young Living Essential Oils, (États-Unis), entre autres.

A propos de nous :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société innovante et néotérique d’analyse de marché et de conseil avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles à votre entreprise pour réussir sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat de la sagesse pure et la pratique qui a été conçu et intégré Pune dans l’année 2015. L’entreprise a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que d’étendre leur portée en ouvrant un nouveau bureau dans l’emplacement de Gurugram dans l’année 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se joint aux mains pour la croissance de l’entreprise. « Même dans les temps difficiles de COVID-19 où le virus a ralenti tout dans le monde, l’équipe dévouée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir la qualité et le soutien à notre base de clients, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons fourni des services à plus de 40% des 500 plus grandes entreprises mondiales et disposons d’un réseau de plus de 5000 clients dans le monde entier. Notre couverture des industries comprend

Contactez nous

Data Bridge Market Research

ÉTATS-UNIS : +1 888 387 2818

ROYAUME-UNI : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel – corporatesales@databridgemarketresearch.com