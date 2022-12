Le marché Yaourt observera le TCAC maximal, la taille, la part, la demande, les principaux moteurs, les tendances de développement et les perspectives concurrentielles jusqu’en 2029.

Yaourt mondial par type (aromatisé, non aromatisé), forme (yaourt traditionnel, yaourt grec, yaourt ferme, yaourt glacé, yaourt à boire, autres), teneur en matières grasses (ordinaire, faible en gras, sans gras), emballage ( bouteille en plastique , Tetra) Packs, Autres ), canaux de distribution (vente directe/vente en gros, vente au détail) – tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché

Les principaux moteurs du marché à moyen terme ont été la préférence accrue des consommateurs pour les desserts non laitiers, hypocaloriques, riches en protéines et sains . De plus, la popularité croissante du yogourt faible en gras et le lancement de produits sains dans une variété de saveurs offriront plus d’options aux consommateurs à la recherche d’une alternative saine au dessert. De plus, les modes de vie occupés et les préoccupations en matière de santé et de bien-être ont amené les consommateurs à choisir le yogourt comme substitut de repas pratique.

Data Bridge Market Research estime que le marché du yaourt était évalué à 107,2 milliards de dollars en 2021 et atteindra 162,04 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 5,30 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, les données géographiques. la couverture, les acteurs du marché et les scénarios de marché et le comportement des consommateurs.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en USD 1 milliard, volume en unités, prix en USD segment couvert Type (aromatisé, non aromatisé), forme (yaourt conventionnel, yogourt grec, yogourt ferme, yogourt glacé, yogourt à boire, autre), teneur en matières grasses (ordinaire, faible en gras, sans gras), matériau d’emballage (bouteille en plastique, Tetra Pak, autre), Canaux de distribution (vente directe/gros, détail) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour en Amérique du Nord, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA) ), dans le cadre de l’Amérique du Sud, dans le cadre du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud acteurs du marché cible Chr. Hansen Holding A/S (Danemark), Yakult Honsha Co., Ltd (Japon), Nestlé (Suisse), DuPont (États-Unis), MORINAGA & CO., LTD (Japon), BioGaia AB (Suède), Protexin (Royaume-Uni), Daflorn Probiotics UK (Royaume-Uni), DANONE (France), Yakult USA Inc. (États-Unis), Deerland Enzymes, Inc. (États-Unis), UAS Laboratories (États-Unis), Goerlich Pharma GmbH (Allemagne), SANZYME BIOLOGICS PVT. LTD. (Inde), DSM (Pays-Bas), NutraScience Labs (États-Unis), Kerry Group plc (Irlande), Lallemand Inc. (Canada), Lonza (Suisse), Winclove Probiotics (Pays-Bas), Probi (Suède) chance Expansion du marché de la distribution dans diverses régions

Demande croissante de yaourt dans les pays en développement en raison de l’augmentation du revenu disponible et de la sensibilisation à la santé

Diverses saveurs de yogourt végétal et biologique disponibles

définition du marché

Le yaourt est un aliment fabriqué par fermentation bactérienne du lait. Il est consommé sous de nombreuses formes, y compris les boissons, les desserts, les collations, les boissons pour sportifs riches en protéines et les substituts de repas. Il favorise une digestion saine, réduit le risque de diabète de type 2, prévient le cancer du côlon et renforce le système immunitaire. Le marché se développe à mesure que les gens deviennent plus conscients des bienfaits du yogourt pour la santé.

Dynamique du marché du yaourt

chauffeur

La montée en popularité des desserts allégés

La popularité croissante des desserts faibles en gras et en sucre stimulera le marché du yogourt. En outre, la demande croissante de crèmes glacées rafraîchissantes par les enfants et la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé sont des facteurs macroéconomiques qui affectent positivement le marché mondial du yogourt.

Augmentation du revenu disponible et urbanisation croissante

De plus, le lancement de yaourts aux diverses saveurs exotiques, comme la myrtille, la framboise, la mangue et la fraise, et la distribution par divers canaux de distribution en ligne et hors ligne stimulent les ventes mondiales. De plus, les grands acteurs investissent de manière significative dans des solutions d’emballage innovantes telles que les tubes pressables et les récipients avec des bouchons étouffants, donnant des perspectives positives pour le marché.

chance

Parmi les autres facteurs à l’origine de la croissance du marché, citons l’expansion du marché de détail dans diverses régions et une faible teneur en lactose pour les personnes intolérantes au lactose qui souhaitent consommer des produits laitiers. Yakult, Danone, Nestlé et Chobani font partie des acteurs majeurs de la sensibilisation et de la promotion de la consommation de yaourt. À l’inverse, l’augmentation de la demande de yaourt dans les pays en développement en raison de l’augmentation du revenu disponible et de la sensibilisation croissante à la santé devrait offrir de nombreuses opportunités de développement du marché mondial.