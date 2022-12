Le marché végétalien de la crème glacée monterait en flèche jusqu’à 1 015,15 millions de dollars d’ici 2029

Le marché des glaces végétaliennes devrait connaître un TCAC de 10,80 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 595,26 millions USD en 2021, atteindrait 1 015,15 millions USD d’ici 2029. Le «caramel» domine le segment des saveurs du marché des glaces végétaliennes en raison de l’augmentation de la population végétalienne dans le monde.

La crème glacée végétalienne est riche en substances riches en lipides, en sucres, en caséine, en nutriments et en énergie. La crème glacée végétalienne fournit des quantités substantielles de matières grasses et est riche en saveurs délicieuses, notamment le chocolat noir, le sel de mer aux amandes, la noix de cajou aux cerises, les brisures de menthe, la framboise, la noisette au café et le caramel salé.

D’après le nom lui-même, il est clair que la crème glacée végétalienne est un produit de crème glacée fabriqué à partir d’ingrédients bruts ou, en d’autres termes, n’impliquant pas l’application de produits d’origine animale. La glace végétalienne est fabriquée à partir d’ingrédients et de ressources naturels tels que le lait d’amandes, le lait de soja, le lait de coco, le lait de cajou et le lait de riz.

Dynamique du marché des glaces végétaliennes

Conducteurs

Demande croissante de saveurs

La demande croissante d’un grand nombre de saveurs par les amateurs de crème glacée est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. En d’autres termes, l’augmentation de la disponibilité des chips de menthe, du beurre de cacahuète, de la pistache, de la fraise, de la vanille, du brownie au fudge, de la framboise, de la noisette au café et du caramel salé renforce le taux de croissance du marché.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement, créera davantage d’opportunités lucratives de croissance du marché. Les compétences en recherche et développement menées pour étudier les effets sur la santé des produits végétaliens sur le système immunitaire renforcent également le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, l’évolution du mode de vie des individus, l’augmentation des cas d’intolérance au lactose et d’allergies liées au lait et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour le marché. acteurs au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation du revenu personnel disponible et l’introduction de nouvelles saveurs ainsi que les progrès technologiques et l’introduction d’ingrédients sains supplémentaires par différents acteurs du marché augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Impact du COVID-19 sur le marché des glaces végétaliennes

Le COVID-19 a eu un impact modéré sur le marché en raison des changements dans le comportement d’achat des consommateurs, en raison de la prise de conscience accrue de leur santé et de la préférence croissante pour les aliments sans lactose/végétaliens/à base de plantes, y compris les glaces. En outre, l’intolérance croissante au lactose alors qu’un segment croissant de consommateurs s’oriente vers un régime végétalien. Cependant, avec les assouplissements croissants, une augmentation des importations et des exportations est attendue de manière significative. Les autorités gouvernementales respectives commencent à lever ces blocages forcés, ce qui est un signe positif pour le marché.

Portée du marché mondial de la crème glacée végétalienne

La source

Lait de coco

Lait d’amande

Lait de cajou

Lait de soja

Saveur

Vanille

Chocolat

Beurre de noix de pécan

Pépites de chocolat à la menthe

Caramel

Produit

Impulsion

Artisanale

Ramener à la maison

Canal de distribution

Supermarchés

Dépanneurs

Spécialistes de la nourriture et des boissons

Restaurants

Magasins en ligne

Analyse régionale / aperçu du marché de la crème glacée végétalienne

Les principaux pays opérant sur le marché des glaces végétaliennes sont :

États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

