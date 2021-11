Le marché thérapeutique du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité va se développer sur une note efficace et accessible, soutenue par l’innovation

Le marché thérapeutique du trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention devrait connaître une exponentiation à l’avenir. L’IoMT (Internet-of-Medical-Things) transforme déjà tous les domaines de la vie, y compris les soins de santé. L’informatique médicale a permis à la fois aux patients et aux médecins de transporter/télécharger des informations les uns sur les autres n’importe où et n’importe quand via leurs smartphones/onglets. En d’autres termes, plus de connectivité se traduit par un meilleur accès aux données, offrant ainsi de meilleurs soins de santé aux patients. Ce serait l’avenir de la verticale de la santé dans la période à venir.

Tant les stimulants que les non-stimulants sont de plus en plus demandés pour le traitement du trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention. Le TDAH est l’un des troubles de l’enfance les plus courants et il est plus répandu chez les hommes que chez les femmes. Le TDAH est une maladie chronique où le traitement ne peut pas guérir le patient ; Cependant, un diagnostic et un traitement précoces pourraient atténuer les symptômes.

Vous voulez des informations sur le marché thérapeutique du trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention ? Demandez un échantillon ! https://www.persistencemarketresearch.co/samples/4222

Il existe de nombreux traitements efficaces contre le TDAH, tels que les stimulants, les amphétamines et le méthylphénidate, qui sont généralement sélectionnés par les médecins pour le premier traitement. En outre, les fabricants se concentrent également en permanence sur le développement de nouvelles thérapies contre le TDAH avec une diversité de mécanismes et de fonctions.

Le global trouble d’hyperactivité avec déficit de l’ attention (TDAH) marché thérapeutique a été évalué à US $ 19 Bn en 2020 , et devrait assister à un TCAC de 7% au cours de la période de prévision ( 2020 – ici à 2030 ).

Entreprises couvertes par le rapport sur le marché thérapeutique du trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention

Pfizer Inc.

Eli Lilly et compagnie

Novartis SA

GlaxoSmithKline PLC

Mallinckrodt Pharmaceuticals

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

Johnson & Johnson

UCB SA

Purdue Pharma LP

Obtenez une portée personnalisée pour répondre à vos besoins Demandez à un expert – sales@persistencemarketresearch.com

Vous prévoyez de conclure votre stratégie sur une note décisive sur le marché thérapeutique du trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention ? Jetez un œil à la « méthodologie » implicite ! https://www.persistencemarketresearch.co/methodology/4222

Points clés de l’étude de marché sur le traitement du TDAH

Les stimulants, sous le type de médicament, occupaient plus de 86 % de la part de la valeur de marché sur le marché thérapeutique du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité en 2019 , en raison de leur adoption croissante par les médecins et les parents pour le traitement du TDAH.

Le segment des adultes, sous l’âge, représentait la part de valeur de marché la plus élevée sur le marché mondial des traitements du TDAH, car le trouble du TDAH est susceptible de se trouver davantage chez les adultes que chez les enfants et les adolescents.

Les pharmacies de détail détiennent une part importante du marché mondial des traitements contre le TDAH, en raison de la grande disponibilité des médicaments pour le TDAH et de la facilité d’accès.

L’Amérique du Nord détient une part de revenus importante sur le marché mondial de la thérapie du trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, en raison de la présence d’acteurs établis dans la région.

« La prévalence croissante du trouble du TDAH et la préférence croissante pour les médicaments génériques du TDAH moins chers et efficaces devraient stimuler le marché des thérapies du TDAH au cours des prochaines années », a déclaré un analyste de PMR.

Introduction de médicaments innovants : stratégie clé des principaux fabricants

Les fabricants de médicaments génériques se concentrent sur l’introduction de médicaments génériques contre le TDAH moins chers et efficaces pour augmenter leur part de marché. Ces médicaments génériques peuvent coûter plusieurs fois moins cher que les médicaments de marque, sont tout aussi sûrs, de bonne qualité et performants. Par conséquent, les leaders du marché mondial de la thérapie du trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention sont maintenant impatients de développer davantage de médicaments génériques au lieu de médicaments de marque pour le TDAH à un coût élevé. Par exemple, en mars 2019 , ANI Pharmaceuticals, Inc. a annoncé le lancement de comprimés de chlorhydrate de méthylphénidate à libération prolongée de 18 mg et 27 mg pour le traitement du TDAH.

Que diriez-vous de connaître le produit / la technologie à l’origine du marché thérapeutique du trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention avant d’y investir ? Cliquez sur le bouton « Acheter maintenant » de notre rapport sur le marché thérapeutique du trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention ! https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/4222

Impact de COVID-19 sur le marché thérapeutique du TDAH

Le marché thérapeutique des troubles d’hyperactivité avec déficit de l’attention affichera une croissance substantielle dans le sillage de la pandémie mondiale. En raison de l’ épidémie de COVID-19 , les établissements de santé ont dépriorisé une majorité de traitements médicaux non essentiels. Sur cette prémisse, les séances de conseil en personne ont également été reportées, laissant ainsi les personnes atteintes de TDAH complètement dépendantes de la thérapeutique. Malgré les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les chaînes de production entravées, les acteurs tirent parti de la demande de médicaments et tentent de les expédier dans des magasins qui manquent de médicaments essentiels. Sous la forme de la demande croissante de thérapies pour le TDAH qui aident à faire face à la détresse mentale causée par l’auto-isolement, la pandémie agit comme un catalyseur pour la croissance du marché des thérapies pour le TDAH.