Le marché thérapeutique des troubles hormonaux de croissance devrait atteindre 11 125 920 000 USD d’ici 2030

Les troubles de l’hormone de croissance sont un type rare de trouble caractérisé par une sécrétion inappropriée d’hormone de croissance (GH), généralement par l’hypophyse antérieure. Ces types d’hormones peuvent être présents dès la naissance et peuvent provoquer de graves mutations génétiques ou des anomalies structurelles du cerveau. Les troubles de l’hormone de croissance peuvent être acquis plus tard dans la vie en raison de la présence de traumatismes, en particulier d’infections graves. Le risque de transmettre un gène anormal d’un parent atteint à une progéniture est de 50% pour chaque grossesse.

Data Bridge Market Research analyse le taux de croissance du marché mondial de la thérapie des troubles de l’hormone de croissance sur la période de prévision 2023-2030 . Le TCAC projeté du marché mondial de la thérapie des troubles de l’hormone de croissance a tendance à être d’environ 9,11 % au cours de la période de prévision mentionnée. Le marché était évalué à 5 538,85 millions USD en 2022 et atteindra 11 125,92 millions USD d’ici 2030. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire inclus.

Les principaux acteurs couvrant le marché du traitement des troubles de l’hormone de croissance sont Novo Nordisk A/S, Merck & Co., Inc., Eli Lilly and Company, Pfizer Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Novartis AG, AnkeBio Co. Ltd, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Ipsen Pharma, Genentech Inc., EMD Serono, Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. et Ferring BV. entre autres pays et acteurs mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce marché du traitement des troubles hormonaux de croissance fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, l’émergence de poches de revenus, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l’expansion géographique et technologique. innovation sur le marché. Contactez-nous pour un briefing avec les analystes afin de comprendre le scénario et l’analyse du marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Marché mondial du traitement des troubles hormonaux de croissance et étendue de la taille du marché

Le marché du traitement des troubles de l’hormone de croissance est segmenté en fonction du type, du trouble, du traitement, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance dans tous les segments aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à déterminer les écarts entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché du traitement des troubles de l’hormone de croissance est segmenté en GHD acquis, GHD congénital, GHD idiopathique et autres.

Sur la base du handicap, le marché du traitement des troubles de l’hormone de croissance est segmenté par des abréviations telles que l’âge gestationnel (GAS), la petite taille, la petite taille idiopathique, le syndrome de Turner, le syndrome de Noonan, le syndrome de Prader-Willi, le syndrome de Laron, le gigantisme et l’acromégalie. .

Sur la base du traitement, le marché du traitement des troubles de l’hormone de croissance est segmenté en diagnostic, médicaments et autres. Le segment Diagnostics est divisé en Tests génétiques et Autres. Le segment des médicaments est divisé en Somatropin, Humatrope, Genotropin, Saizen, Norditropin et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement des troubles de l’hormone de croissance est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement des troubles de l’hormone de croissance a également été segmenté en appels d’offres directs, pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne.

Analyse par pays du marché du traitement des troubles de l’hormone de croissance

Analyser le marché du traitement des troubles hormonaux de croissance et fournir des informations sur la taille du marché par pays, type, trouble, utilisateur final du traitement et canal de distribution, comme ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement des troubles de l’hormone de croissance sont les suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Amérique du Nord, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse. , Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie Saoudite,

Sur le plan géographique, l’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement sur l’hormone de croissance et de l’infrastructure de soins de santé bien établie dans la région. L’Europe détient la deuxième plus grande part de marché en raison de la forte consommation de thérapie par l’hormone de croissance humaine dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché dans les années à venir sur le marché du traitement des troubles de l’hormone de croissance, en raison des progrès technologiques croissants et de la prévalence croissante des maladies chroniques et métaboliques.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements dans la réglementation du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-unes de principales mesures utilisées pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales, les défis rencontrés en raison de la concurrence élevée ou peu fréquente des marques régionales et nationales, et l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prédictive des données des pays.

