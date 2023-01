Le marché thérapeutique des maladies zoonotiques devrait atteindre 57,68 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché du traitement des maladies zoonotiques est une maladie imprévisible qui se propage des animaux aux humains et des humains aux animaux. Il existe encore différents modes de transmission de la maladie, y compris les interactions aériennes directes, l’association avec des substances dormantes qui ancrent la maladie, l’absorption orale et les parasites. Les gens peuvent tomber malades ou mourir d’insectes et d’autres maladies transmises par la faune. Il est toujours important de se rappeler que les animaux porteurs de maladies zoonotiques ne semblent pas toujours malades ou malades. De nombreux organismes semblent sains, mais sont porteurs de bactéries infectieuses qui peuvent rendre les gens malades. Les antifongiques, les antibactériens et les antibiotiques sont différentes options de traitement pour cette condition.

Selon Data Bridge Market Research, le marché du traitement des maladies zoonotiques est évalué à 36,85 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 57,68 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,76 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. L’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Thérapeutique des maladies zoonotiques sont:

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France), Pfizer (États-Unis)

GlaxoSmithKline (Royaume-Uni)

Novartis (Suisse)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Gilead Sciences (États-Unis)

Apotex Corporation (Canada)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (nous)

Zydus Kadilla (Inde)

Aurobindo Pharma (Inde)

Cipla Inc. (États-Unis)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Laboratoire Dr. Reddy Ltd. (Inde)

Marche dur (Inde)

Bausch Health Companies Inc. (Canada)

Lannett (États-Unis)

Torrent Pharmaceuticals Ltd. (Inde)

Dynamique du marché du traitement des maladies zoonotiques

chauffeur

Augmentation de la prévalence des maladies zoonotiques

La prévalence croissante des maladies zoonotiques devrait augmenter la demande de traitements et stimuler davantage la croissance du marché. La croissance démographique, la détérioration de l’assainissement et les changements climatiques et de l’habitat sont les principaux facteurs influençant la dynamique du marché au cours de la période de prévision.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important affectant le taux de croissance du marché du traitement des maladies zoonotiques est l’augmentation des dépenses de santé, qui contribue à améliorer son infrastructure.

De plus, l’attention croissante portée à la chirurgie plastique élargira le marché du traitement des maladies zoonotiques. En outre, un revenu disponible élevé et une urbanisation croissante élargiront le marché du traitement des maladies zoonotiques. Dans le même temps, la demande croissante de nouveaux traitements spécifiques à une maladie et l’utilisation croissante d’antibiotiques stimuleront le taux de croissance du marché.

Chance

Augmentation du nombre d’activités de R&D

De plus, le nombre croissant d’activités de R&D stimule la croissance du marché. Cela offrira des opportunités favorables à la croissance du marché thérapeutique des maladies zoonotiques. Pendant ce temps, l’augmentation des approbations et des lancements de nouveaux médicaments pour le traitement des maladies zoonotiques stimulera davantage la croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements dans le développement des technologies de pointe et le nombre croissant de marchés émergents offriront des opportunités favorables à la croissance du marché de la thérapeutique des maladies zoonotiques au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial du traitement des maladies zoonotiques

Le marché de la thérapeutique des maladies zoonotiques est segmenté en fonction du type, de l’agent pathogène, de la classe de médicaments, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Types de

colère

tuberculose

paludisme

Leishmaniose

Maladie à virus Ebola

autre

Selon le type, le marché du traitement des maladies zoonotiques est segmenté en rage, tuberculose, paludisme, leishmaniose, maladie à virus Ebola et autres.

agent causal

bactéries

Virus

Nématodes

Rongeurs

Tiques

autre

Sur la base des agents pathogènes, le marché de la thérapeutique des maladies zoonotiques est segmenté en bactéries, virus, nématodes, rongeurs, tiques et autres.

Médicaments

Antifongique

antibactérien

antibiotique

autre

Sur la base de la classe de médicaments, le marché du traitement des maladies zoonotiques est segmenté en antifongiques, antibactériens, antibiotiques et autres.

Voie d’administration

oral

courant

autre

La voie d’administration du marché mondial de la thérapeutique des maladies zoonotiques est segmentée en orale, topique et autres.

utilisateur final

Hôpital

Clinique spécialisée

soins à domicile

autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement des maladies zoonotiques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

autre

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement des maladies zoonotiques est également segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne et autres.

Analyse régionale / aperçu du marché Thérapeutique des maladies zoonotiques

Le marché Thérapeutique des maladies zoonotiques est analysé et fournit des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, agent pathogène, classe de médicament, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché Thérapeutique des maladies zoonotiques comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, d’autres pays européens en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Comme une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché de la thérapeutique des maladies zoonotiques en raison de l’urbanisation rapide et de la prévalence des maladies zoonotiques. De plus, l’attention croissante des acteurs clés sur les nouvelles technologies stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029, en raison de l’augmentation de la population et de l’augmentation des dépenses de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché dans divers pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et les routes commerciales sont également pris en compte tout en fournissant l’analyse prédictive des données nationales.

