Le marché sud-américain des biostimulants croîtra à un TCAC de 13,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le marché sud-américain des biostimulants devrait atteindre une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 13,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 447,76 millions. jusqu’en 2029.

Des biostimulants ont été développés pour aider les agriculteurs à répondre de manière durable à la demande agricole croissante. Les biostimulants ont un effet positif sur la productivité agricole en augmentant les rendements des cultures et leur valeur. Les biostimulants agricoles consistent en de multiples fusions de produits chimiques, de substances et de micro-organismes qui sont ajoutés aux plantes ou au sol pour améliorer la vigueur, la productivité, la sensibilité aux stress abiotiques et la qualité des plantes.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des biostimulants sont l’adoption croissante de produits biologiques dans l’agriculture, l’augmentation de la pression démographique due au changement climatique et le besoin croissant d’augmenter la production agricole pour répondre aux rendements agricoles instables. L’augmentation de la production agricole en Amérique du Sud crée des opportunités de croissance du marché. La contamination de la qualité des biostimulants lors de la fabrication et du transport est un obstacle majeur sur le marché des biostimulants.

Ce rapport sur le marché des biostimulants traite des opportunités en termes de parts de marché, de nouveaux développements et d’analyse du portefeuille de produits, de l’impact des acteurs du marché local et local, des sources de revenus émergentes, des modifications de la réglementation du marché, des approbations de produits, des décisions stratégiques, des lancements de produits et de la géographie. . Expansion, innovation technologique sur le marché. Contactez-nous pour un briefing d’analyste afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Étendue du marché sud-américain des biostimulants et taille du marché

Sur la base de l’ingrédient actif, le marché sud-américain des biostimulants est segmenté en hydrolysats de protéines à base d’acides, d’extraits, de vitamines B, de chitine, de chitosane et autres. D’ici 2022, le segment à base d’acide, qui contient des composants importants tels que les acides humiques et fulviques et augmente la productivité et la croissance des cultures, devrait dominer le marché.

Le marché sud-américain des biostimulants est segmenté par type de culture en fruits et légumes, céréales et céréales, graminées et plantes ornementales, oléagineux et légumineuses et autres cultures. En 2022, le segment des fruits et légumes devrait dominer le marché en raison de la forte production mondiale. Les agriculteurs produisent davantage de fruits et légumes pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Il a été observé que ce segment domine le marché car la production élevée de fruits et légumes nécessite davantage de biostimulants à croissance élevée et à productivité élevée.

Analyse au niveau national du marché sud-américain des biostimulants

Analyse le marché sud-américain des biostimulants et fournit des informations sur la taille du marché par pays, ingrédient actif, type de plante, méthode d’application, forme, pays d’origine, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché sud-américain des biostimulants sont le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Pérou, le Chili, l’Équateur, l’Uruguay, le Paraguay et le reste de l’Amérique du Sud.

Le Brésil a conservé la plus grande part du marché des biostimulants en raison de la présence de nombreux acteurs locaux dans la région. L’Argentine occupe le deuxième marché en raison de la croissance croissante des machines agricoles dans la région. La Colombie a connu une forte croissance des biostimulants en raison du grand nombre d’agriculteurs dans la région.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des biostimulants

Les principaux acteurs du marché sud-américain des biostimulants sont UPL, Lallemand Inc., Agrinos, Koppert Biological Systems, Syngenta, SICIT Group SpA, Isagro SpA, ILSA SpA, OMEX, Trade Corporation International, Bayer AG, Marrone Bio Innovations, Inc., SEIPASA , SA, Innovak Global, SA de CV, Groupe Stoller, Yara, BASF SE, Novozymes, Atlantica Agricola, Italpollina Spa, SummitAgro et autres.

En juillet 2020, Syngenta a annoncé une collaboration avec l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA). Par conséquent, la coopération a permis la mise en œuvre de mesures visant à accroître durablement la productivité des agriculteurs et à protéger la sécurité alimentaire en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cela a permis à l’entreprise, en collaboration avec l’IICA, de mettre en œuvre des développements scientifiques dans le domaine de la protection des cultures et de l’amélioration des semences dans les zones rurales d’Amérique latine et des Caraïbes.

