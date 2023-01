Le marché sri-lankais des soins aux personnes âgées enregistrera la croissance la plus élevée, atteignant 1 268,43 milliards USD d’ici 2029

Sri Lanka Aged Care Market Documentation fournit des solutions intelligentes à divers défis commerciaux et facilite un processus de prise de décision sans problème. Les définitions de marché couvertes par le rapport fournissent une gamme de produits spécifiques en termes de moteurs et de contraintes du marché. Les données et informations clés utilisées pour compiler ce rapport ont été obtenues à partir de sources cohérentes telles que des revues, des sites Web, des articles de recherche, des études de cas et des magazines. L’étude de marché menée dans le rapport aide également à identifier les différents moteurs et contraintes qui affecteront le marché au cours de la période de prévision. Sur la base de connaissances cohérentes, des recherches, des analyses et des estimations ont été compilées dans des rapports de recherche fiables sur le marché des soins aux personnes âgées au Sri Lanka.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la population âgée dans les pays émergents devrait atteindre environ 1 milliard d’ici 2050, ce qui entraînera une forte demande de services de soins aux personnes âgées, ce qui élargira la portée du marché dans un avenir proche. L’augmentation de l’espérance de vie de la population et l’augmentation des maladies telles que la démence et la maladie d’Alzheimer chez les personnes âgées offriront des opportunités de croissance attrayantes pour l’activité des services de soins aux personnes âgées à l’avenir. De plus, les cliniques à but non lucratif, les organismes de bienfaisance autonomes et les organisations financées par le gouvernement ont tous joué un rôle important dans la capitalisation de l’expansion du marché.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, la taille du marché des soins aux personnes âgées est de 832,8 milliards de dollars en 2021 et atteindra 1,26843 milliards de dollars en 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 5,40 % au cours de la période 2022-2029. Des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe de recherche de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et cadre réglementaire.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des soins aux personnes âgées au Sri Lanka sont Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Amedisys (États-Unis), ECON Healthcare Group (Singapour), Encompass Health Corporation (États-Unis), EXTENDICARE (Canada) et LHC Group, Inc. (États-Unis), Medtronic (Irlande), ORPEA GROUPE (France), Prolifico (États-Unis), ElderCareCanada (Canada), Exceptional Living Centers (États-Unis), Right at Home, LLC (États-Unis), BAYADA Home Health Care (États-Unis), États-Unis Medicare Pte Ltd (Singapour), Trinity Health (États-Unis), Rosewood Care Group (États-Unis), ST LUKE’S ELDERCARE LTD (Singapour)

Les soins aux personnes âgées qui répondent à tous les besoins des personnes âgées à différents moments sont appelés soins aux personnes âgées. Il couvre les produits et services qui simplifient et simplifient les tâches quotidiennes des seniors. À mesure que les individus vieillissent, le besoin de soins pour les personnes âgées augmente car les individus ont besoin d’un soutien physique et émotionnel pour mener une vie productive, saine et indépendante. Les résidences-services, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les soins de courte durée, les soins palliatifs et les soins à domicile sont tous des exemples de services de soins aux personnes âgées.

Étendue du marché des retraites au Sri Lanka

Le marché des soins aux personnes âgées est segmenté par type, service et application. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

catégorie de produit

Médicament

logement et équipement auxiliaire

Offrir

protection institutionnelle

soins à domicile

garderie adulte

application

cardiopathie

un cancer

maladie rénale

Diabète

arthrite

l’ostéoporose

neurologie

respiration

Autre

Dynamique du marché des rentes

chauffeur

Croissance de la population âgée

Dans le monde, la proportion de personnes âgées (60 ans et plus) augmente. Les problèmes de santé sont à la hausse dans la population âgée et les services de soins à domicile aident les patients à obtenir de meilleurs soins. Par conséquent, la croissance de la population gériatrique contribue à la croissance de l’industrie des soins aux personnes âgées.

les maladies chroniques en hausse

Les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires sont de plus en plus courantes dans le monde. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, une alimentation et une nutrition appropriés et des conseils médicaux. Cependant, depuis peu, avec l’aide des services de soins à domicile, il est possible de recevoir un traitement assis à la maison sans se rendre à l’hôpital.

sensibiliser à la vieillesse

À mesure que les gens du monde entier deviennent plus conscients des services de soins à domicile, des services de soins aux adultes et d’autres services, la demande de services de soins à domicile, de services de soins aux adultes et d’autres services augmentera. L’augmentation rapide de la population âgée augmente la demande de soins pour les personnes âgées, et la demande croissante de services et de produits de soins pour les personnes âgées stimulera la croissance du marché.

Possibilité

Tendances de croissance sur le marché des services de soins aux personnes âgées

La croissance de la population gériatrique stimule la demande de services de soins aux personnes âgées. À mesure que l’environnement économique et social change, les besoins en services infirmiers évoluent également. La population âgée croissante pousse les jeunes générations à s’occuper des membres âgés de la famille tout en travaillant. En conséquence, la demande de services de soins aux personnes âgées augmente également. Il existe deux types de services : à court terme et à long terme. Les services à court terme soutiennent les activités quotidiennes, tandis que les services à long terme se concentrent sur les installations résidentielles. Les services de longue durée nécessitent une assistance médicale et des soins de jour.

Limite/Défi

coût élevé des services de retraite

Les services de rente à long terme sont meilleurs que les services de rente à court terme. Les familles ont eu du mal à utiliser les services et les produits en raison de leur coût élevé. Les coûts des soins aux personnes âgées augmentent à mesure que les gens vieillissent.

