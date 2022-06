Le marché SOH (Spin on Hardmasks) est en plein essor dans le monde entier et connaît une croissance énorme par les acteurs clés jusqu’en 2028

Le rapport de recherche 2021 sur le marché SOH (Spin on Hardmasks) est une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché SOH (Spin on Hardmasks).

SOH (Spin On Hardmask) est un matériau auxiliaire pour former un micro motif dans un semi-conducteur. Il nécessite une forte résistance à la gravure car il comble un espace pour aplatir la surface. Le SOH développé par la division SDI Material est un matériau utilisé pour la nouvelle méthode de revêtement dans le processus de structuration des semi-conducteurs. L’augmentation de la demande de diverses applications telles que les semi-conducteurs (hors mémoire), la DRAM, la NAND, les écrans LCD devrait faire exploser le marché mondial au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel : SOH (Spin on Hardmasks) Marché : DONGJIN SEMICHEM CO LTD. ,Matériaux irrésistibles Ltd,JSR Corporation,Merck KGaA,NanooC. , Pibond Oy, SAMSUNG SDI CO., LTD. , ShinEtsu MicroSi, DNF Co. , Ltd, YOUNGCHANG CHEMICAL CO. , Ltd.

« L’analyse du marché mondial des SOH (Spin On Hardmasks) jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et inapprofondie avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché SOH (Spin On Hardmasks) avec une segmentation détaillée du marché par type, application et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des SOH (Spin On Hardmasks) et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché SOH (Spin on Hardmasks). Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché SOH (Spin on Hardmasks) pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché. marché.

En fonction du type, le marché mondial des SOH (Spin On Hardmasks) est segmenté en Spin on Carbon Hardmasks (SOC), Spin on Metal Oxide Hardmasks (MHM) et autres. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en transistors, MEMS/NEMS et autres.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ SOH (SPIN ON HARDMASKS)

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial.

Dans la segmentation du marché par régions géographiques, le rapport a analysé les régions suivantes-

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

