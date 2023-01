Le marché Snack Pellet Equipment devrait être évalué à 1,3234 million USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,9% sur la période de prévision 2022-2029 L'Amérique du Nord domine les équipements de granulés de snacks en raison de l'augmentation de la capacité de production, de l'implication de fabricants d'équipements de granulés de snacks bien établis et de la demande croissante de granulés de snacks prêts à consommer dans la région. La région Asie-Pacifique devrait croître de 2022 à 2029 en raison de l'urbanisation rapide, de la croissance démographique et de la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des collations en granulés.

Le rapport sur le marché Snack Pellet Equipment présente une analyse et une discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché. Le rapport comprend des graphiques, une table des matières et des tableaux qui aident à comprendre la taille, la part, les tendances, les moteurs de croissance, les opportunités et les défis du marché. Ce rapport de marché explique comment les brevets, les accords de licence et les autres restrictions légales affectent la fabrication et la vente des produits de l’entreprise. Le rapport d’activité du marché Best Snack Pellet Equipment Market fournit des statistiques clés sur l’état du marché pour les fabricants mondiaux et régionaux et fournit des conseils et une orientation précieux aux entreprises et aux particuliers intéressés par l’industrie.

Les données de marché contenues dans le rapport de marché complet sur les équipements de granulés de collation sont présentées dans un format statistique pour permettre une meilleure compréhension de la dynamique. Ce rapport de marché met en évidence les principaux fabricants mondiaux qui définissent, décrivent et analysent le paysage concurrentiel du marché grâce à une analyse SWOT. L’analyse concurrentielle est effectuée sur la base des principales régions, des types, des principaux fabricants par application, des tendances, des opportunités, de l’analyse de la stratégie marketing, de l’analyse des facteurs d’effet de marché et de la demande des consommateurs sur le marché mondial des collations en tenant compte du passé, du présent et du futur. état de l’industrie. De plus, les industriels peuvent ajuster leur production en fonction des conditions de demande analysées ici.

Le marché Snack Pellet Equipment Market, qui a atteint 823,3 millions de dollars en 2021, devrait atteindre 132,34 millions de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,9 % sur la période de prévision 2022-2029.

Dynamique du marché des équipements de granulés de collation

chauffeur

Augmentation de la consommation d’aliments emballés en raison d’une vie trépidante

La consommation croissante d’aliments emballés devrait alimenter la croissance du marché mondial des granulés de collations au cours de la période de prévision. En dehors de cela, la préférence des consommateurs pour les aliments sains devrait stimuler la demande de collations granulaires, ce qui contribuera à la croissance du marché dans les années à venir. À cette fin, les fabricants de collations granulées se concentrent sur la production de collations saines à haute teneur nutritionnelle.

Adoption de techniques de culture de pommes de terre technologiquement avancées dans les principaux pays producteurs de pommes de terre

La demande croissante de produits de pommes de terre transformés tels que les pommes de terre surgelées des restaurants, des chaînes hôtelières et des secteurs de la vente au détail alimentera la croissance du marché au cours de l’année de prévision. En outre, l’adoption de techniques de culture de pommes de terre technologiquement avancées dans les principaux pays producteurs de pommes de terre devrait alimenter la croissance du marché mondial des équipements de granulés de collation à base de pommes de terre.

Dans l’environnement sportif et de bien-être d’aujourd’hui, où les gens sont constamment préoccupés par leur santé, l’utilisation de compléments alimentaires tels que les extraits d’amidon pour augmenter l’efficacité et améliorer la modification de l’activité devient de plus en plus populaire.

chance

La hausse du revenu disponible, l’augmentation de la demande des consommateurs, l’urbanisation, les restaurants à service rapide, la participation active des femmes dans cette industrie et les activités de la chaîne d’approvisionnement ont déjà profité au marché des équipements de fitness. Parmi les autres facteurs qui ont accru la demande de produits transformés, citons la disponibilité des matières premières, les méthodes de cuisson à faible stress, les infrastructures de prêt-à-manger, le coût relativement faible, la facilité de manipulation et les produits savoureux.

Impact du COVID-19 sur le marché des équipements de granulés de snack

Le virus a eu un impact significatif sur l’industrie de la fabrication d’équipements de granulés de collation, entraînant l’arrêt de la production et des opérations de l’usine. Tout a commencé en Chine, une plaque tournante mondiale pour l’approvisionnement en matières premières des entreprises, et s’est étendu à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des entreprises manufacturières. En outre, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a prédit que les IDE mondiaux diminueraient de 5 à 15 % en raison de la baisse des taux d’utilisation des entreprises manufacturières en raison des fermetures d’usines.

En conséquence, l’épidémie de COVID-19 devrait ralentir les investissements mondiaux dans le secteur de la fabrication d’équipements de granulés pour collations. Ce scénario a réduit la demande d’équipements de granulés de collation, en particulier en 2020.

Étendue du marché mondial des équipements de granulés de collation

former

2d

3D

visage de mort

genre d’équipe

extrusion

extrudeuse monovis

Rechercher

Refroidissement

perforation

type de produit

à base de pomme de terre

à base de maïs

à base de riz

légumineuses

légume

Snack Pellet Equipment Analyse régionale / Perspectives du marché

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de granulés de collation sont:

États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, partie de l’Amérique du Sud, reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Arabie, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine les équipements de granulés de snacks en raison de l’augmentation de la capacité de production, de l’implication de fabricants d’équipements de granulés de snacks bien établis et de la demande croissante de granulés de snacks prêts à consommer dans la région. La région Asie-Pacifique devrait croître de 2022 à 2029 en raison de l’urbanisation rapide, de la croissance démographique et de la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des collations en granulés.

