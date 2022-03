Le marché secondaire des batteries atteindra 85 395,2 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 8,5 % : The Insight Partners

L’étude du marché des batteries secondaires par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le marché d’une batterie secondaire est fragmenté avec la présence d’acteurs leaders et bien établis à travers le monde. Les entreprises investissent et progressent constamment pour accélérer la technologie des batteries économiques et écoénergétiques sur le marché. De plus, le taux d’adoption élevé des batteries secondaires dans les appareils électroniques intelligents dans les secteurs de la santé et de la médecine stimule également la croissance du marché.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Batterie secondaire. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché Batterie secondaire pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

Technologie Amperex limitée

BYD Company Ltd

Duracell inc.

EnerSys

Contemporain Amperex Technology Co. Limited

Société Panasonic

Saft Groupe SA

Samsung SDI Co., Ltd.

GS Yuasa International Ltd.

Chimie LG

L’adoption croissante d’appareils électroniques grand public à travers le monde en raison de la transition du remplacement des batteries au plomb par des batteries lithium-ion pour économiser de l’espace et l’augmentation des investissements dans les véhicules électriques sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient alimenter la demande d’un secondaire batterie dans toutes les zones géographiques clés au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’Europe est également un marché important pour la croissance future du marché des batteries secondaires au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’entreprises investissant dans les véhicules électriques. La région se caractérise par des pays bien développés tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, qui sont les principaux marchés pour l’adoption et la croissance de la batterie secondaire.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Batterie secondaire. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Batterie secondaire.

La recherche sur le marché Batterie secondaire se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des batteries secondaires en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Le marché mondial des batteries secondaires a été segmenté comme suit :

Marché des batteries secondaires – par technologie

Batterie secondaire au plomb

Batterie secondaire au lithium-ion

Autres technologies

Marché des batteries secondaires – par application

Automobile

Industriel

Piles portables

Dispositif médical

Chariot élévateur

Autres Applications

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des batteries secondaires.

Marché des batteries secondaires segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

