Le marché secondaire automobile de l’ASEAN devrait connaître une croissance durable de 2022 à 2030

ASEAN Automotive Aftermarket comprend le remplacement, la réparation et l’entretien de diverses pièces et accessoires automobiles. Les pièces automobiles les plus courantes qui sont remplacées et réparées sur le marché secondaire comprennent les pneus, les batteries, les bougies d’allumage, l’éclairage, les filtres, les démarreurs et les alternateurs, les composants d’échappement, la carrosserie de collision et les pièces d’usure. De plus, la demande croissante d’esthétique, d’infodivertissement et de confort dans les voitures joue également un rôle majeur sur le marché secondaire des accessoires. Le marché secondaire comprend également divers services tels que les réparations automobiles générales et la transmission automobile et autres.

Le marché secondaire de l’automobile de l’ASEAN était évalué à XX millions de dollars US d’ici la fin de 2021 et devrait créer une opportunité supplémentaire de XX millions de dollars US en expansion à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision

L’augmentation de l’âge moyen des véhicules et la demande croissante de fonctionnalités esthétiques, d’infodivertissement et de confort dans les voitures, ainsi que l’augmentation du parc de véhicules dans la région de l’ASEAN, devraient stimuler la croissance du marché secondaire automobile de l’ASEAN.

Avec la meilleure qualité des matériaux utilisés pour la fabrication et les progrès technologiques, l’âge moyen du véhicule est augmenté. L’augmentation de l’âge nécessite le remplacement et l’entretien des pièces car les pièces et accessoires automobiles ont une durée de vie limitée. En conséquence, le remplacement et la réparation du marché secondaire gagnent du terrain. Des pays comme les Philippines et Singapour ont enregistré une augmentation substantielle du parc de véhicules, dynamisant ainsi le marché secondaire de l’ASEAN. La demande de personnalisation par les utilisateurs finaux en matière d’esthétique, d’infodivertissement et de confort a augmenté. En conséquence, les OEM ont inclus diverses options d’accessoires. Ces accessoires pourraient être facilement remplacés et personnalisés selon la demande sur le marché secondaire. Divers accessoires incluent des tapis de sol, des doublures, des tableaux de bord sophistiqués, des jauges, des phares, etc.

Principaux acteurs du marché dominant le marché secondaire automobile de l’ANASE

Certains des principaux acteurs identifiés sur le marché secondaire automobile de l’ASEAN sont : Denso Corporation, Hella KGaA Hueck & Co., Continental AG, Delphi Automotive PLC, ACDelco, Faurecia SA, Magneti Marelli SpA, Robert Bosch GmbH, Aisin Seiki Co., Ltd. , Bridgestone Corporation.

Le segment des voitures particulières devrait détenir la majeure partie du marché des pièces de rechange automobiles de l’ASEAN et devrait croître à un rythme plus rapide

Sur la base du type de véhicule, le marché secondaire automobile de l’ASEAN est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Les voitures particulières représentaient 69 % de la valeur totale du marché en 2018 et devraient croître à un TCAC important en raison de l’augmentation de la production de véhicules et de la hausse du revenu disponible.

Sur la base du pays, le marché secondaire automobile de l’ASEAN est segmenté en Malaisie, en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam, à Singapour, en Thaïlande et dans le reste de l’ASEAN. La Malaisie représentait XX % de la part de marché totale et devrait se développer à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. La forte croissance dans la région est principalement attribuée à l’augmentation de la production et des ventes de véhicules dans la région.